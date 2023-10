Com Paulo Costa fora, Kamaru Usman x Khamzat Chimaev é agendado como novo co-evento principal do UFC 294

A perda de Paulo Costa será o ganho de Kamaru Usman.

Na quarta-feira, o presidente do UFC, Dana White, anunciou que Costa não poderia competir na luta programada do UFC 294 contra Khamzat Chimaev depois de ter sido submetido a uma cirurgia no cotovelo há apenas algumas semanas. Segundo Costa, os médicos não permitiram que ele competisse e ele foi retirado do card.

Vou retomar: tenho a bactéria Staphylococcus dentro do meu cotovelo e os médicos estão me tirando da luta — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 11 de outubro de 2023

Em seu lugar está Usman, que aceitou a luta com Chimaev com menos de duas semanas de antecedência, enquanto o ex-campeão meio-médio do UFC sobe até 185 libras para competir na co-luta principal em Abu Dhabi, no dia 21 de outubro.

Em menos de 24 horas, o UFC 294 mudou a luta principal e a co-principal, com Islam Makhachev enfrentando Alexander Volkanovski em uma revanche, depois que Charles Oliveira também foi forçado a sair do card devido a um corte feio que sofreu durante o treinamento. Chimaev x Usman agora atua como co-headliner, com Costa incapaz de competir.

Usman fará sua primeira aparição no peso médio após se firmar como um dos maiores pesos meio-médios da história do UFC. Durante sua carreira no UFC, Usman conquistou 15 vitórias consecutivas antes de perder lutas consecutivas para Leon Edwards.

Na verdade, Usman já havia flertado com um confronto potencial contra Chimaev, mas naquela época o confronto proposto era esperado no peso meio-médio.

No final das contas, Chimaev decidiu competir na categoria até 185 libras, mas descobriu-se que ele ainda terá a chance de enfrentar Usman em 14 de outubro.

O UFC 294 acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi, com horário especial de início às 14h (horário do leste dos EUA) para o pay-per-view.