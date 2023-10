Com PIX, Brasil recebe GRANDE notícia e avança em ranking global; Veja detalhes

Um recente estudo conduzido pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Empresariais do Reino Unido, a pedido da Principal Financial Group, revelou que o Brasil está fazendo notáveis avanços na inclusão financeira com o Pix. Entre os anos de 2022 e 2023, o país conseguiu escalar 14 posições em um ranking global composto por 42 mercados financeiros analisados.

Anteriormente, o Brasil ocupava a 35ª colocação no Índice de Inclusão Financeira Mundial, mas graças ao crescimento expressivo de seus serviços financeiros digitais, com destaque para o Pix, conquistou agora a 21ª posição no ranking global. O Pix, sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, desempenhou um papel crucial nesse avanço.

A rápida adoção ao Pix e ampla aceitação entre os brasileiros têm simplificado as transações financeiras, promovendo maior acesso a serviços bancários e facilitando o comércio eletrônico. Este resultado demonstra o comprometimento do Brasil em promover a inclusão financeira e modernizar seu setor financeiro.

Inclusão financeira no Brasil

O Pix tem desempenhado um papel significativo na promoção da inclusão financeira de milhares de brasileiros de diversas maneiras por ser um sistema de pagamento instantâneo amplamente acessível. Para utilizá-lo, os usuários só precisam de uma conta bancária ou carteira digital, o que o torna disponível para praticamente qualquer pessoa com uma conexão à internet.

As tarifas do Pix são geralmente mais baixas do que as de outras formas de pagamento, como boletos e transferências tradicionais, tornando-o uma opção financeiramente acessível para pessoas de todas as classes econômicas. Vale lembrar que as transações são gratuitas para pessoas físicas.

Além disso, as transações via Pix são instantâneas, o que significa que o dinheiro é transferido em tempo real. Isso é particularmente benéfico para aqueles que precisam de acesso imediato aos fundos, como trabalhadores autônomos e pequenos empresários.

O Pix está desempenhando um papel fundamental na inclusão financeira no Brasil, tornando os serviços financeiros mais acessíveis, baratos e convenientes para milhares de brasileiros, independentemente de sua localização ou nível de renda. Isso tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida de muitos no país.



Saiba como utilizar o Pix

O Pix é uma plataforma de pagamento instantâneo que foi projetada para ser simples e intuitiva de usar. Para fazer uma transação Pix, basta acessar o aplicativo móvel da instituição financeira de relacionamento ou o site bancário.

Hoje existem diversas funções disponíveis com o Pix, como transferência, pagamento, QR Code, entre outras. Dependendo da função escolhida, será necessário identificar o destinatário da transação. Isso pode ser feito informando o número de telefone, e-mail, CPF, CNPJ ou, no caso de pagamento via QR Code, escaneando o código QR gerado pelo recebedor.

Feito isso, basta informar o valor da transação que deseja realizar e revisar todas as informações da transação, como o valor e o destinatário, para garantir que estejam corretas. Por fim, o usuário deve inserir sua senha ou usar a biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) para confirmar a transação.

O sistema é projetado para agilizar e facilitar as transações financeiras, e sua ampla aceitação e adoção no Brasil tornaram-no uma opção conveniente para enviar dinheiro, pagar contas e fazer compras online de maneira rápida e segura. O Banco Central continua trabalhando para aprimorar a experiência dos usuários do Pix.