Com salários de R$ 19,9 mil, prefeitura anuncia Concurso Público para vários cargos

Se você deseja mudar de vida por meio de Concurso Público esta pode ser a sua chance. Ao todo são vários cargos e oportunidades.

Os salários são atrativos.

Sobre o Concurso Público

A cidade de Bossoroca, no estado do Rio Grande do Sul, está promovendo uma excelente oportunidade com a divulgação de um novo Concurso Público.

Este certame tem como objetivo selecionar profissionais e criar um banco de talentos com diferentes níveis de formação, desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo ou em fase de conclusão.

No total, estão em jogo 34 vagas para diversos cargos, que vão desde Agente Administrativo Auxiliar e Assistente Social até Enfermeiro e Professor em diversas áreas.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.347,92 a impressionantes R$ 19.981,90 por mês, com a possibilidade de carga horária de trabalho variando entre 20 e 40 horas semanais.

Se você deseja participar deste Concurso Público , é importante conferir os requisitos estabelecidos no edital. Eles incluem critérios como a comprovação da escolaridade exigida, registro em conselho profissional, habilitação de categoria “D” na carteira de motorista e idade mínima de 18 anos, entre outros.

Inscrição Concurso Público



As inscrições serão feitas de forma simples e conveniente, diretamente pela internet no site da empresa responsável pela organização do concurso.

A seleção dos candidatos promete ser um desafio estimulante, com a aplicação de provas objetivas marcadas para 2 de dezembro de 2023, bem como uma avaliação de títulos. O conteúdo programático das provas incluirá uma variedade de tópicos, abrangendo língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos gerais e específicos.

Além disso, é importante lembrar que este Concurso Público terá uma validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por um período igual, a partir da homologação dos resultados finais. Portanto, essa é uma oportunidade empolgante para quem busca uma carreira sólida e recompensadora na Prefeitura de Bossoroca.

Concurso Unificado

O prazo do concurso TREs Unificado ( Tribunais Regionais Eleitorais) está esgotando. Portanto, os órgãos têm até esta segunda, 23, para demonstrar interesse pelo edital coletivo.

Veja mais. Concurso TREs Unificado O aguardado concurso TREs Unificado (Tribunal Regional Eleitoral) está atualmente em fase de definições. Os órgãos têm até a próxima segunda-feira, 23 de outubro, para confirmar sua adesão a este certame conjunto, que é coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Notavelmente, na última sexta-feira, 20 de outubro, foi anunciada a nova comissão organizadora deste concurso. A expectativa em torno deste certame é alta, uma vez que se prevê a oferta de oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos requerendo nível superior. As remunerações atuais para esses cargos são de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas. Uma característica importante deste concurso TREs Unificado é a reserva de vagas, que segue a seguinte distribuição: 20% das vagas para pessoas negras.

10% das vagas para portadores de deficiência.

3% das vagas para indígenas. É importante observar que o edital proíbe a adesão de TREs que tenham candidatos aprovados em concursos anteriores com prazo de validade ainda não expirado. O processo seletivo poderá ser realizado em etapa única ou em etapas distintas, com a aplicação de provas de caráter eliminatório ou classificatório, abrangendo conhecimentos gerais e específicos conforme o edital. Mais detalhes concurso TREs Unificado Além disso, há a possibilidade de que o concurso inclua um curso de formação profissional como etapa subsequente. Até o momento, 26 TREs já manifestaram interesse em participar deste concurso unificado. Adicionalmente, dez tribunais demonstraram interesse em oportunidades na área de segurança, fazendo com que este processo seletivo tenha uma abrangência considerável em todo o país. A expectativa é alta entre os candidatos, que aguardam com ansiedade as próximas etapas deste processo seletivo promissor. Distribuição de vagas De acordo com o órgão, o TRE da Bahia pretende disponibilizar sete vagas imediatas, além de formar um cadastro reserva de pessoal. A distribuição dessas oportunidades é a seguinte: Para o cargo de técnico judiciário, serão disponibilizadas 4 vagas, distribuídas nas seguintes áreas de atuação: Área Administrativa: 4 vagas.

Agente da Polícia Judicial: cadastro reserva.

Programação de Sistemas: cadastro reserva. Para o cargo de analista judiciário, estão previstas 3 vagas nas seguintes áreas de atuação: Área Judiciária: 3 vagas.

Área Administrativa: cadastro reserva.

Contabilidade: cadastro reserva.

Análise de Sistemas: cadastro reserva.

Arquitetura: cadastro reserva.

Assistência Social: cadastro reserva.

Biblioteconomia: cadastro reserva.

Engenharia: cadastro reserva.

Engenharia Elétrica: cadastro reserva.

Medicina: cadastro reserva.

Medicina (Psiquiatria): cadastro reserva.

Medicina (Medicina do Trabalho): cadastro reserva.

Odontologia: cadastro reserva.

Psicologia: cadastro reserva. Para ambas as categorias deste concurso unificado, a exigência mínima é possuir formação de nível superior. As remunerações atuais para os cargos de técnico e analista são de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente.