Comandante pastor alemão de Biden removido da Casa Branca por questões mordazes

Presidente Biden o cãozinho, Comandante está na casinha do cachorro … ele foi expulso da Casa Branca em meio a um número alarmante de incidentes com mordidas.

O pastor alemão de 2 anos dos Bidens teria mastigado muito mais do que os 11 incidentes que o Serviço Secreto reconhece… diz-se que o Comandante não está apenas mordendo agentes, mas também pessoas que trabalham na Casa Branca e no residência do presidente.