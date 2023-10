Comandantes contemplam negociar os melhores pass-rushers Sweat, Young

Tele 3-3 Comandantes de Washington tiveram altos e baixos nesta temporada. Suas três vitórias em 2023 somaram 14 pontos combinados e incluem uma finalização dramática contra o Falcões de Atlanta na semana 6. Mas por outro lado, o Comandantes também é o único time do NFL ter perdido para o Ursos de Chicago – uma surra de três pontos que viu o Washington a defesa iluminou-se por 451 jardas.

A direção incerta dos Commanders levou a especulações e relatos de que a franquia iria entreter a negociação de um – ou ambos – de seus super-talentosos edge rushers. Suor Montez e Perseguir jovem ambos estão programados para atingir a agência gratuita em 2024 e podem jogar seus jogos finais por Washington – se receber ofertas significativas antes do prazo final de negociação de 31 de outubro.

Suor no ritmo para um ano de carreira

Suor foi a 26ª escolha geral no Draft da NFL 2019 e começou sua carreira como linebacker externo. Desde que chegou ao limite, Sweat flertou com sacks de dois dígitos – registrando nove em 2020 e oito em 2022 – e pode finalmente romper em 2023.

Este ano, Sweat registrou 4,5 sacks em seis semanas, enquanto registrou seis tackles para derrota e nove rebatidas de quarterback. O jogador de 27 anos também forçou dois fumbles, destacando-se individualmente mesmo quando WashingtonA defesa de – 27º em jardas de passe permitidas e 23º em jardas de corrida permitidas – tem enfrentado dificuldades no geral.

Duas possíveis prévias do Super Bowl estão na agenda para a Semana 7 da NFL

As duas prévias do Super Bowl que você pode ver na Semana 7 da NFLParker Johnson

Jovem se recuperando de temporadas repletas de lesões

Jovema segunda escolha geral no Draft da NFL de 2020parecia marcado para o estrelato depois de vencer Estreante Defensivo do Ano honras após uma temporada de estreia monstruosa. O antigo Buckeye do estado de Ohio experimentou um declínio estatístico em 2021, antes de sofrer uma lesão no joelho no final da temporada que exigiu um longo tempo de recuperação.

Young jogou apenas três partidas em 2022 e não conseguiu registrar um sack ao se livrar da ferrugem. Depois de Comandantes recusou-se a escolher a opção de quinto ano em seu contrato de estreia, o motivado Young parecia mais com sua versão de 2020 nesta temporada – o jogador de 24 anos acumulou três sacks e sete rebatidas de quarterback em cinco jogos.