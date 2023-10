Cometeu uma INFRAÇÃO de trânsito? ESTA é a MELHOR FORMA de ECONOMIZAR no pagamento da multa

Obter descontos em multas do dia a dia é uma excelente notícia para todos os motoristas. A ótima alternativa está disponível para qualquer cidadão e pode proporcionar economia para o bolso, uma vez que evita gastos excessivos ao cometer uma infração de trânsito.

Isso mesmo! Os condutores que cometeram irregularidades em 2023 podem se beneficiar de até 40% de abatimento das multas. Isso se deve a um novo sistema desenvolvido para minimizar as despesas relacionadas à infração de trânsito. A seguir, descubra como tirar total proveito dessa oportunidade.

Como obter desconto de até 40% ao cometer uma infração de trânsito?

As infrações ocorridas ao trafegar nas vias públicas certamente resultam em penalidades. Isso comumente é um fardo para muitos motoristas. A menos que os condutores consigam cumprir todas as normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) ou optar por uma alternativa viável, o peso no bolso é inevitável.

E o que chamamos de alternativa viável inclui a possibilidade de obter descontos ao pagar o valor das penalidades. Essa oportunidade torna mais fácil aliviar o impacto financeiro causado e que tanto tira o sono dos condutores brasileiros.

A boa notícia é que foi autorizado um desconto substancial em São Paulo para as autuações de que resultam em penalidades. Como citamos, é possível alcançar até 40% de abatimento.

Sendo assim, os residentes de São Paulo podem aproveitar a oferta do Governo Estadual. Trata-se de um novo sistema ao qual os condutores podem aderir, facilitando, assim, a regularização junto aos órgãos de trânsito de maneira mais acessível em termos de custos.

A obtenção do desconto ao cometer uma infração de trânsito é realizada por meio de um sistema disponibilizado exclusivamente pelo Governo de São Paulo. Portanto, para aproveitar esse benefício, é preciso realizar o cadastro inicial nos seguintes canais:

Então, acesse o site ou o aplicativo e faça o cadastro inicial, fornecendo suas informações na tela. Em seguida, habilite a adesão ao Sistema de Notificações Eletrônicas (SNE) clicando na opção “Infrações”.

Certifique-se de fornecer corretamente todas as informações solicitadas pelo sistema. Depois, baixe as penalidades com desconto, que podem apresentar valores reduzidos e com validade até a data de vencimento original.

Para concluir o processo, o motorista deve renunciar à contestação ou defesa da infração. Ou seja, deve reconhecer a infração antes que a notificação de imposição da penalidade seja disponibilizada no sistema.

Por fim, registre seu veículo, observando que é possível cadastrar um ou mais automóveis. Preencha os campos com a placa e o Renavam, e aguarde a validação de seus dados. Dessa forma, por meio desse procedimento, é possível garantir que as penalidades sejam emitidas com todos os descontos oferecidos pelo sistema.

A adesão ao SNE é opcional, e o condutor pode optar por não se cadastrar no meio eletrônico. No entanto, perderá o direito ao desconto de até 40% em suas autuações. Portanto, se deseja aliviar seu orçamento, aderir ao SNE é uma ótima escolha.

Infrações de trânsito que geram multas e poucos prestam atenção

Poucos dão importância, mas os condutores que não cedem a preferência a crianças, idosos, pessoas com deficiência e pedestres nas faixas de travessia podem enfrentar sanções consideráveis.

Além das consequências financeiras diretas, essa infração de trânsito também resultará na retirada de até sete pontos da carteira. Desobedecer a essa norma é considerado uma infração de natureza gravíssima, resultando uma penalização financeira de R$ 293,47.

Além da questão da prioridade de passagem para pedestres, existem outras situações do cotidiano que podem ocasionar complicações para os motoristas. Vejamos abaixo:

Ultrapassar os limites de velocidade – Exceder o limite de velocidade da via em mais de 50% resulta em uma das penalizações mais severas estabelecidas pelo CTB, no valor de R$ 880,41. É possível que isso também leve à suspensão automática da CNH. Ignorar a redução de velocidade em áreas com aglomerações, desfiles e eventos similares também constitui uma infração, acarretando uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira;

Desrespeitar a faixa de pedestre – Essa atitude é outra infração comum que resulta em penalidades. Quando um motorista não observa essa sinalização, ele será multado em R$ 293,47 e terá sete pontos acrescentados à sua CNH.