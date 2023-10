Comissão Europeia defende a regulamentação dos agentes da FIFA perante o Tribunal de Justiça Europeu

Tele Regulamento dos Agentes de Futebol (FFAR) entrou em vigor no dia 1 de Outubro e não foi isento de polémica, que está a ser gradualmente esclarecida, especialmente com o impulso recebido do Comissão Europeia (CE) antes do corte da Justiça européia.

Nas suas observações ao Tribunal, a CE reconheceu que as federações desportivas como a FIFA gozam de um certo grau de poder discricionário na regulamentação do desporto. Quanto mais a área central da actividade desportiva for afectada, mais espaço de manobra poderá ser dado às federações desportivas.

Reconheceu também que os agentes têm um impacto considerável no comportamento de transferência dos clubes e, portanto, têm um impacto decisivo na competição desportiva.

Como tal, é legítimo que FIFA exigir que os agentes de futebol estejam sujeitos a um regime de licenciamento que salvaguarde padrões internacionais uniformes para regras profissionais e éticas.

Na opinião da CE, tal como reflectido nos documentos a que o MARCA teve acesso, qualquer restrição da concorrência é justificada pelos objectivos legítimos prosseguidos pelo FFAR, nomeadamente a protecção da estabilidade contratual, a limitação de conflitos de interesses e a protecção de jogadores que muitas vezes não têm experiência ou informação sobre o sistema de transferência de jogadores.

Razões para a decisão da CE

A CE prossegue explicando as razões daquilo que considera ser a implementação do regulamento: “Os critérios de elegibilidade que estabelecem os padrões éticos a cumprir pelos potenciais agentes de futebol são legítimos.”

Considera também que o aspecto mais controverso do FFAR, o limite máximo das taxas de serviço, também é justificado como necessário para proteger a estabilidade contratual devido ao poder que os agentes têm para forçar e adiantar as transferências.

É também necessário proteger os interesses financeiros dos jogadores devido às comissões muito elevadas cobradas pelos agentes e que não têm qualquer relação com o serviço efetivamente prestado. Se houver um limite, as ligas não tentarão competir de forma desleal.

Para a CE parece claro que um agente não pode representar simultaneamente os interesses de diferentes agentes em relação à mesma transação e ainda assim ter em mente os seus melhores interesses financeiros.

O CE aceitou a abordagem da FIFA proibir todas as formas de representação múltipla, exceto quando o clube contratante e o jogador concordam em ser representados pelo mesmo agente, onde o risco de conflito é menos pronunciado.

A regra de que o cliente paga também é lícita, pois caso contrário seria questionável se a representação atende ao melhor interesse do cliente, ou seja, ele não quer que uma das partes tenha um interesse maior, pois questiona o prazo de dois anos exclusividade.

Agora o Tribunal Europeucomo aconteceu com o Superliganomeará um advogado-geral que apresentará um parecer preliminar sobre o caso, a fim de proferir uma sentença em 2025.