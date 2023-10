Como ativar/desativar o indicador do cursor de texto no Windows 11

Ao escrever algo ou fazer algum outro trabalho em um mar de texto, encontrar o cursor no seu PC pode ser um desafio. O cursor padrão não é útil ao trabalhar no texto porque pode se perder no texto da tela do seu laptop. Isso pode ser um problema se você costuma trabalhar em uma tela grande. Para superar esse problema, O Windows 11 vem com um indicador de cursor de texto.

Quando você digita, este cursor indicador de texto mostra um indicador colorido na parte superior e inferior do cursor de texto. Normalmente, ao digitar, o cursor padrão é uma linha piscante no final do texto durante a digitação, o que pode ser difícil de detectar. No entanto, o cursor indicador de texto torna mais fácil identificar onde está o cursor de texto.

Ativar ou desativar o indicador do cursor de texto no Windows 11

Se você não sabe como ativar ou desativar o indicador do cursor de texto, este artigo o ajudará a ativar isso. Neste artigo, discutiremos como você pode ativar ou desativar o indicador do cursor de texto no Windows 11.

Ativando o indicador do cursor de texto no Windows 11

Você pode ativar o indicador do cursor de texto no Windows 11 no aplicativo de configurações do seu PC. Você pode ativar o indicador do cursor de texto no Windows 11 e personalizar seu tamanho e cor para melhorar sua visibilidade no seu PC. Para ativar o indicador do cursor de texto, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, dirija-se ao Configurações aplicativo no seu PC. Para abrir o Configurações aplicativo, pesquise Configurações no Menu Iniciar ou pressione o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Configurações aplicativo no seu PC.

Agora, vá para o Acessibilidade seção em Configurações. Você pode fazer isso clicando no Acessibilidade opção na barra lateral esquerda das configurações.

Aqui do lado direito, clique no Cursor de texto .

Agora habilite o indicador de cursor de texto alterne aqui. Isso ativará o indicador do cursor de texto no seu PC.

Se quiser personalizar o indicador do cursor, você pode fazer isso na mesma janela.

Arraste o controle deslizante no Tamanho opção para aumentar ou diminuir o tamanho do cursor de texto. Arraste para a esquerda para diminuir e arraste para a direita para aumentar. Por padrão, o tamanho do cursor será 1, que é o menor tamanho. Você pode selecionar um tamanho entre 1-5.

Você também pode selecionar a cor no Cor recomendada . Selecione a cor que você deseja.

Agora, sempre que você abrir um editor de texto ou caixa de texto em seu PC para digitar o texto, você verá o indicador do cursor de texto em seu PC.

Desativando o indicador do cursor de texto no Windows 11?

Você pode desligar facilmente o indicador do cursor de texto no Windows 11 ao habilitá-lo.

Para desligar o indicador do cursor de texto, vá para o configurações, então, para acessibilidade, e depois clique no cursor de texto. Aqui, desative a alternância do cursor de texto e você poderá desativar esse recurso.

Perguntas frequentes O que é indicador de cursor de texto? O indicador do cursor de texto no Windows 11 é um cursor piscante que você verá ao digitar qualquer texto no seu PC. Este é um recurso que você obtém por padrão no Windows 11, mas você terá que habilitá-lo se quiser usá-lo. Como posso personalizar o indicador do cursor de texto? Você pode personalizar o tamanho e a cor do indicador do cursor de texto. Ao ativar o indicador do cursor de texto em seu PC, você terá a opção de personalizá-lo na mesma janela. Como faço para me livrar do indicador do cursor de texto? Você pode facilmente desativar o indicador do cursor de texto no seu PC a partir do Cursor de texto seção no Acessibilidade seção do Configurações aplicativo. Já discutimos como você pode fazer isso no artigo acima.

Palavras Finais

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender o que é um indicador de cursor de texto. Além disso, discutimos como você pode ativar ou desativar o indicador do cursor de texto. Seguindo as etapas acima, você ativará ou desativará facilmente o indicador do cursor de texto.