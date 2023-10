Como ativar o Food Network GO no Roku, Fire TV, Smart TV, Apple TV

Food Network GO é um dos maiores e mais populares canais, oferecendo acesso aos seus programas favoritos do Food Network sempre que quiser. Também dá acesso a 14 outras redes como Discovery, TLC, Science Channel, etc.

Está amplamente disponível em várias plataformas, incluindo Android, iOS, Roku, Fire TV, Android TV, etc. A melhor parte é que é gratuito e você pode vinculá-lo ao seu provedor de TV para começar a assistir seu conteúdo.

Se você não sabe como ativar o Food Network GO, este é o lugar certo. Aqui, compartilharei o método de ativação no Roku, Fire TV, Android TV e Apple TV para que você possa fazer isso sem problemas.

Ative Food Network GO – Roku, Fire TV, Android TV, Apple TV

Não é grande coisa ativar o Food Network GO; basta navegar até as respectivas lojas, instalar o aplicativo e acessar o site de ativação.

Mas você pode achar esse processo complicado se ainda não tiver feito isso. Então, para ajudá-lo com isso, compartilhei um guia passo a passo para todos os quatro dispositivos abaixo.

Ativar Food Network GO oe Roku

Se você é um usuário Roku e deseja ativar o Food Network GO lá, as etapas a seguir irão ajudá-lo.

Primeiro, você precisa pressionar o Lar botão no seu controle remoto Roku.

Em seguida, selecione Canal de streaming nas opções disponíveis para navegar até o Channel Store.

Depois, você deve procurar Rede Alimentar GO na barra de pesquisa.

Ele apresentará resultados e você deve selecionar o caminho certo.

Em seguida, selecione o Instalar opção para adicionar o canal ao seu dispositivo Roku.

Assim que a instalação estiver concluída, abra o aplicativo.

Agora, você só precisa seguir as instruções na tela.

Em seguida, ele mostrará um código de ativação na tela.

Depois disso, vá para https://watch.foodnetwork.com/activate de qualquer navegador em seu telefone e computador.

Então, você precisa inserir o código exibido anteriormente.

Depois disso, faça login no seu provedor de canal de TV e autentique-se.

O Food Network GO agora está ativado e você pode assistir seu conteúdo em seu dispositivo Roku.

Ativar Food Network GO on Fogo TV

Estas são as etapas para instalar e ativar o Food Network GO em sua Amazon Fire TV:

Na sua Amazon Fire TV, navegue até o Encontrar seção ao lado de Início.

Em seguida, você precisa selecionar o Procurar opção.

Agora digite Food Network GO e pesquise.

Após o resultado, você deve escolher o Pegar opção de instalá-lo em seu dispositivo.

Em seguida, abra-o e continue seguindo as instruções na tela.

Depois, exibirá um código de ativação.

Agora, abra qualquer navegador no seu telefone ou computador e navegue até https://watch.foodnetwork.com/activate .

O site possui uma caixa onde você precisa inserir o código exibido na tela.

Depois disso, será solicitado que você faça login no seu provedor de canal de TV, então autentique-o.

Finalmente, você pode assistir ao Food Network GO na sua Amazon Fire TV.

Ativar Food Network GO onAndroidTV

Se você deseja ativar o Food Network GO em sua Android TV, siga as etapas abaixo:

Na sua Android TV, você precisa navegar até a Play Store.

Então, use o Barra de pesquisa para pesquisar Food Network GO.

Agora, selecione o Instalar botão ao lado do nome do aplicativo e aguarde algum tempo até que o processo seja concluído.

Uma vez feito isso, abra o aplicativo.

Em seguida, ele o guiará com algumas instruções que você precisa seguir. Mas quando mostrar um código na tela, anote isso.

Depois disso, no seu celular ou computador, abra qualquer navegador e acesse https://watch.foodnetwork.com/activate .

Na página da web, você precisa inserir o código de ativação visto na tela da sua TV.

Em seguida, será solicitado que você faça login, então use suas credenciais de provedor de canal de TV para fazer login em sua conta e autenticar.

Após a verificação, você poderá assistir a todas as aulas de culinária na sua Android TV.

Ativar Food Network GO onApple TV

Para ativar o Food Network GO em sua Apple TV, você precisa seguir estas etapas:

Acesse a loja de aplicativos da sua Apple TV.

Então, você precisa procurar o Rede Alimentar GO aplicativo na barra de pesquisa.

Agora, selecione o Pegar opção para começar a instalá-lo em sua TV.

Depois de terminar, abra o aplicativo.

Então, você precisa seguir as instruções na tela para obter o código de ativação.

Depois disso, abra qualquer navegador no seu telefone ou computador e navegue até https://watch.foodnetwork.com/activate .

Em seguida, insira o código exibido na tela da sua TV e autentique usando suas credenciais.

Feito isso, sua Apple TV o levará para a tela inicial do Food Network GO e você poderá começar a assistir ao conteúdo.

Conclusão

Então, esse foi o método para ativar o Food Network GO no Roku, Fire TV, Android TV e Apple TV. Esperamos que você tenha entendido facilmente as etapas e ativado em sua TV. Se você encontrar algum problema, por favor me avise nos comentários.

