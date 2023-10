O empréstimo consignado é, sem dúvida, uma das modalidades de crédito mais populares no Brasil. Suas taxas de juros mais baixas o tornam uma opção atraente para muitos, mas saber quando é o momento certo para aderir a esse tipo de empréstimo é fundamental.

Como avaliar o momento ideal para optar por um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO?

Confira as situações em que o empréstimo consignado pode ser uma escolha financeira inteligente, mas também considere os perigos e saiba como evitar cair em golpes.

Quem pode obter um empréstimo consignado?

Uma informação importante que muitos desconhecem é que o empréstimo consignado não é exclusivo para aposentados do INSS. Isso porque trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos também podem usufruir desta opção de empréstimo.

Contudo, a grande vantagem desse tipo de crédito é que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício, o que resulta em taxas de juros mais baixas e uma maior facilidade na obtenção do crédito.

Responsabilidade financeira é fundamental

É importante ressaltar que o empréstimo consignado pode ser um recurso valioso, desde que seja utilizado com responsabilidade. Manter o controle de suas finanças e evitar surpresas desagradáveis é essencial.

No entanto, é crucial exercer cautela, uma vez que golpes podem acontecer. Desse modo, certificar-se de que a empresa que oferece o crédito é confiável e de que o empréstimo não prejudicará sua situação financeira é fundamental.



Quando vale a pena considerar um empréstimo consignado?

De acordo com especialistas, existem duas situações principais em que o empréstimo consignado se torna uma escolha acertada:

Empreender com responsabilidade

Utilizar esse tipo de crédito para investir em um negócio pode ser uma ótima opção. No entanto, é fundamental garantir sua subsistência primeiro. No entanto, antes de tomar essa decisão, certifique-se de que seu empreendimento está sólido o suficiente para arcar com as parcelas do empréstimo.

Proteger a casa própria

Em casos de risco de perder sua residência devido a dificuldades financeiras, negociar as parcelas com um empréstimo consignado pode ser uma alternativa. No entanto, antes de recorrer a essa opção, é aconselhável explorar outras alternativas, como solicitar uma pausa no financiamento, que pode ser uma solução menos onerosa.

Dicas para evitar armadilhas

Aqui estão algumas orientações para ajudá-lo a evitar cair em golpes ao considerar um empréstimo consignado:

Simulação é essencial

Antes de assinar qualquer contrato, solicite uma simulação detalhada. Isso permitirá que você compreenda plenamente os termos do empréstimo. Além disso, tome decisões financeiras com calma e evite se precipitar. Avalie cuidadosamente os prós e contras antes de prosseguir.

Desconfie de ofertas irreais

Se uma oferta parece boa demais, ou fora da realidade, para ser verdade, desconfie. Golpistas muitas vezes utilizam propostas tentadoras para atrair vítimas desavisadas.

Em suma, nunca deposite dinheiro adiantado antes de receber o empréstimo. Isso porque instituições financeiras legítimas não exigirão esse tipo de pagamento antecipado. Por fim, antes de assinar o contrato, leia todos os detalhes minuciosamente. Leia completamente os termos e condições.

Como agir em caso de golpes

Infelizmente, reclamações sobre empréstimos consignados não autorizados têm aumentado. Desse modo, se você se deparar com tal situação, aqui estão algumas medidas a serem tomadas:

Registre um boletim de ocorrência: denuncie o golpe às autoridades registrando um boletim de ocorrência.

Reclame na ouvidoria da Previdência Social: é possível fazer uma reclamação pela ouvidoria da Previdência Social, ligando para o número 135 ou acessando o site.

Contate o Banco Central: entre em contato com o Banco Central ligando para o número 145 ou acessando o site da instituição para relatar a fraude.

Por fim, outra opção é abrir uma reclamação no Reclame Aqui ou na plataforma Consumidor do Ministério da Justiça.