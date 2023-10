Como cancelar o pagamento pendente no aplicativo Chase rapidamente 2023

Os usuários do aplicativo móvel do Chase Bank podem realizar diversas tarefas bancárias, incluindo efetuar pagamentos, o que o torna uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos. No entanto, o que acontece se você precisar cancelar um pagamento após iniciá-lo? À medida que orientamos você neste guia completo, mostraremos como cancelar um pagamento pendente do aplicativo Chase para que você possa manter o controle de suas transações financeiras. Portanto, vamos começar com o guia e ver quais são as outras coisas que você precisa saber sobre este assunto.

O que é um pagamento pendente? Quando os pagamentos ficam pendentes?

Os pagamentos pendentes são aqueles que foram iniciados sem serem processados ​​pelo banco. Sua conta e a conta do destinatário estão em status “aguardando”. Se você cometer um erro ou mudar de ideia durante esse período, poderá cancelar o pagamento. É possível que os pagamentos fiquem pendentes por vários motivos, portanto, antes de começarmos com como cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase, incluindo:

Erros de pagamento : pode haver um erro no valor inserido, no destinatário selecionado ou um erro de digitação nas informações de pagamento. Mudança de planos : depois de iniciar um pagamento, você poderá mudar de ideia e decidir não prosseguir. Fundos insuficientes : você pode ser forçado a esperar até depositar fundos suficientes ou cancelar o pagamento se sua conta não tiver fundos suficientes para cobri-lo. Pagamentos duplicados : É possível criar pagamentos pendentes duplicados iniciando o mesmo pagamento mais de uma vez por acidente.

Por que não consigo cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase?

As transações pendentes são aquelas que ainda não foram concluídas. Não importa se você visita sua conta on-line ou em um aplicativo de banco móvel, uma compra feita com cartão de débito ou crédito quase sempre aparece como pendente.

Ao contrário das compras, você não pode cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase. Não é possível cancelar compras feitas manualmente passando o cartão na maquininha depois de autorizadas. No entanto, é necessário entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente para cancelar os pagamentos.

Como posso cancelar um pagamento do Chase por conta própria?

Um dos maiores bancos da América, o JPMorgan Chase Bank, foi fundado em 1799 e está sediado na cidade de Nova York. Como uma das holdings multinacionais de serviços bancários e financeiros dos EUA, é responsável pelos bancos comerciais e de consumo.

Para fornecer serviços de qualidade aos clientes, o Chase garante que haja menos interrupções e/ou falhas. Você também pode cancelar ou editar pagamentos se algo der errado ou se você mudar de ideia. Para cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase por conta própria:

Logar em Perseguir. Clique Pagar e transferire clique em Atividade de pagamento no menu suspenso. Vá para MEUS PAGAMENTOS DE CHASE (PENDENTES/PASSADOS) e selecione Empréstimos/aluguéis de automóveis. Se desejar cancelar um pagamento, selecione Cancelar e confirme na próxima tela.

Atualmente, você só pode cancelar pagamentos pendentes ou de faturas feitos por meio dos serviços de cobrança online do Chase. Como já foi autorizado um pagamento da sua conta para um comerciante, você não poderá cancelar compras. Nesse caso, você teria que registrar uma reclamação junto ao comerciante; então Chase iria reembolsá-lo.

Como cancelar pagamentos automáticos do Chase

Com o Chase Mobile App, você pode alterar ou cancelar pagamentos automáticos com cartão de crédito assim que estiver conectado à sua conta Chase. Para fazer isso, siga estas etapas:

Você vai precisar entrar em Chase. Selecione sua conta e toque em Mostrar detalhes. No canto superior direito, clique em Editar ao lado de Pagamentos Automáticos. Quando terminar, clique em Feito e confirme suas escolhas. Clique Atualizar pagamentos automáticos completar.

Se desejar cancelar seu pagamento diretamente, você também pode entrar em contato com o atendimento ao cliente do Chase. Sua transação pendente pode ser cancelada manualmente perguntando sobre a transação e solicitando o cancelamento.

Você pode cancelar uma fatura paga através de sua conta corrente ligando para 866-564-2262. No entanto, não espere muito para realizar esta ação; caso contrário, tudo acontecerá. Se você tiver dúvidas sobre o pagamento de contas on-line, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente em 1-800-935-9935.

Perguntas frequentes – Cancelar pagamento pendente no Chase

1. Posso cancelar qualquer tipo de pagamento pendente no aplicativo Chase?

Geralmente é possível cancelar a maioria dos tipos de pagamentos pendentes, incluindo pagamentos de contas, pagamentos a pessoas físicas e pagamentos a fornecedores. Dependendo do banco do destinatário ou do status do pagamento, alguns tipos de pagamentos poderão ser cancelados.

2. Com que rapidez devo agir para cancelar um pagamento pendente?

Se precisar cancelar um pagamento pendente, faça-o o mais rápido possível. No caso de pagamentos, o tempo de processamento pode variar e, se o pagamento já estiver processado, pode ser difícil cancelá-lo depois de processado.

3. O que devo fazer se perceber que cometi um erro nos dados de pagamento?

Você deve cancelar o pagamento pendente se perceber que os detalhes, como informações do destinatário ou valor do pagamento, estão incorretos e iniciar um novo.

4. O que devo fazer se tiver dificuldades para cancelar um pagamento pendente?

O suporte ao cliente do Chase poderá ajudá-lo se você tiver problemas para cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase. É possível receber orientação e assistência deles para resolver quaisquer problemas que você possa encontrar.

5. Há alguma restrição ao cancelamento de pagamentos pendentes com o aplicativo Chase?

Pode haver certas restrições aplicáveis ​​dependendo do banco do destinatário e das circunstâncias, enquanto o Chase Bank permite que você cancele pagamentos pendentes. Para determinar se há alguma limitação em sua conta, você deve revisar seus termos e condições.

6. Como posso verificar o status de um pagamento pendente que cancelei no aplicativo Chase?

O histórico de transações ou a seção de atividades de pagamento do aplicativo Chase geralmente mostrarão o status de um pagamento cancelado. No entanto, você pode verificar se quiser; ele será marcado como cancelado.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você Como cancelar um pagamento pendente no aplicativo Chase. No entanto, você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente do Chase se encontrar algum problema ao cancelar um pagamento pendente. Eles podem oferecer orientação e assistência. Esperamos que este artigo seja útil para você. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

