Aprender a classificar as metas financeiras é um dos passos para conseguir montar planos de ação que sejam verdadeiramente eficientes. Afinal, ter uma meta “solta”, sem entender qual o prazo para atingi-la, pode ser algo bastante negativo, e que nos afasta dos nossos objetivos.

Pois se pararmos para pensar, uma meta sem um plano bem desenvolvido pode ser, basicamente, um desejo, e não um objetivo mensurável e que pode ser alcançado, concorda?

Por isso, neste texto nós reunimos algumas considerações que podem te ajudar na hora de classificar as metas financeiras!

Como classificar as metas financeiras?

Existe uma classificação de prazo muito comum quando pensamos em metas financeiras: curto, médio e longo prazo. Além desses três casos, também podemos pensar em um prazo um pouco mais curto, o qual chamaremos de “curtíssimo prazo”.

Cada uma dessas metas têm a sua importância em nossa vida financeira. Inclusive, uma meta de longo prazo pode ser atingida quando cumprimos a nossa de médio prazo, por exemplo.

Por isso, fazer esse planejamento com atenção e estando atento à nossa realidade é bem importante. Vamos conhecer um pouco mais sobre como classificar as metas financeiras?

Metas de curtíssimo prazo

As metas de curtíssimo prazo são aquelas que desejamos atingir em cerca de 3 meses. Elas podem ser diversas, mas sempre alinhadas à nossa realidade. Por exemplo, a meta de comprar uma casa bilionária em três meses é irreal, concorda?



Você também pode gostar:

Por isso, pense no que você deseja para a sua vida financeira daqui três meses. Não precisa ser um objetivo de compra ou gasto, pode ser um objetivo de poupar, simplesmente, caso você ainda não tenha um plano de curtíssimo prazo mais específico.

Um exemplo do que poderia ser: comprar um curso ou juntar R$ 300 para ter poupado um pouco mais.

Metas de curto prazo

As metas de curto prazo são um pouquinho mais longas, podendo ser de seis meses a um ano. Elas também podem envolver compras ou investimentos, de acordo com aquilo que for mais interessante para a sua vida financeira no momento.

Você pode, por exemplo, estipular juntar R$ 1200, como também pode querer comprar uma moto.

Metas de médio prazo

As metas de médio prazo, por sua vez, são aquelas que variam entre treze meses e cinco anos. Podem ser um pouco mais robustas, e devem ser divididas ao longo do tempo. Por exemplo, se você quer comprar uma casa à vista em cinco anos, saiba exatamente quanto deve ser guardado todos os meses para isso ser realizado.

Metas de longo prazo

Por fim, você pode classificar as metas financeiras com base nas opções de longo prazo. Neste caso, são as metas associadas aos objetivos que levarão mais de cinco anos para serem concluídos.

Novamente, é preciso criar um caminho para cada uma das metas, com base no prazo estabelecido. Isto é, não basta colocar como meta a independência financeira para daqui 10 anos, se você não planejar quanto irá investir, todos os meses até lá, para atingir esse objetivo em uma década.

Pense com atenção sobre esses prazos e lembre-se, existem profissionais que podem te ajudar nessa missão. Boa sorte!