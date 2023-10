Como comemorar com as crianças? Confira essas dicas e divirtam-se!

Para muita gente, esta sexta-feira (13) é nada menos do que o Dia do Azar. A data é cercada por várias superstições e o clima costuma ser tenso para muitas famílias. Mas a verdade é que toda esta áurea de assombração pode ser facilmente transformada em algo mais leve. E isso pode fazer toda a diferença para as suas crianças.

Em um evento raro, esta sexta-feira (13) está caindo justamente na data que sucede o Dia das Crianças aqui no Brasil. E como estamos em uma véspera de final de semana, várias famílias emendaram o feriadão para curtir com os filhos. Assim, uma boa dica é aproveitar este momento para entrar em um clima de diversão com as crianças.

Abaixo, listamos bons filmes de terror infantis que pode fazer a sua sexta-feira (13) ser divertida.

Filmes de terror para crianças

Os Fantasmas se Divertem (1988)

Sinopse oficial: “Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia.”

Disponível em: HBO Max

O Estranho Mundo de Jack (1993)



Sinopse Oficial: “Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de sua leal namorada Sally ser contra, o Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que Sally estava certa o tempo todo.”

Disponível em: Disney+

Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis (1998)

Sinopse Oficial: “Scooby, Salsicha, Velma, Daphne e Fred vão a uma ilha mal-assombrada para investigar um fantasma, mas logo descobrem criaturas estranhas e zumbis que, pela primeira vez em sua carreira, podem ser mesmo de verdade.”

Disponível em: Apple+, Prime Video e Youtube para alugar (R$ 7,90)

Coraline e o Mundo Secreto

Sinopse Oficial: “Enquanto explora sua nova casa à noite, a pequena Coraline descobre uma porta secreta que contém um mundo parecido com o dela, porém melhor em muitas maneiras. Todos têm botões no lugar dos olhos, os pais são carinhosos e os sonhos de Coraline viram realidade por lá. Ela se encanta com essa descoberta, mas logo percebe que segredos estranhos estão em ação: uma outra mãe e o resto de sua família tentam mantê-la eternamente nesse mundo paralelo.”

Disponível em: Apple+, Prime Video e Youtube para alugar (R$ 14,90)

Sinopse Oficial: “Nenhum adulto acredita quando três adolescentes falam que existe uma casa no bairro que é uma criatura perigosa. Com o Dia das Bruxas se aproximando, eles têm que descobrir uma forma de destruir a casa antes que ela faça mal a crianças inocentes.”

Disponível em: Netflix

Sinopse Oficial: “As famílias de Victor e Victoria estão arranjando seu casamento. Nervoso com a cerimônia, Victor vai sozinho à floresta para ensaiar seus votos. No entanto, o que ele pensava ser um tronco de árvore na verdade é o braço esquelético de Emily, uma noiva que foi assassinada depois de fugir com seu amor. Convencida que Victor acabara de lhe pedir a mão em casamento, Emily o leva para o mundo dos mortos, mas ele precisa retornar rapidamente antes que Victoria se case com o malvado Lorde Barkis.”

Disponível em: HBO Max

Sinopse Oficial: “O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula, que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis. Ele só não espera a chegada de um humano sem noção chamado Jonathan, que aparece no local justo quando o hotel está repleto de convidados e, ainda por cima, se apaixona por Mavis.”

Disponível em: HBO Max

Onde surgiu o mito da Sexta-feira 13

Mas afinal de contas, quem definiu que a sexta-feira (13) é o dia do azar? O fato é que não existe uma resposta muito clara para esta pergunta. Do ponto de vista do cinema, sabe-se que esta lenda não é nova. Em 1907, o escritor Thomas Lawson lançou o livro Sexta-feira 13, que fez muito sucesso na época.

O sucesso foi tanto que o enredo se transformou em uma das franquias de terror mais populares do mundo. Sexta-feira 13 narra a história do assassino Jason, que caçava as suas vítimas sempre nas sextas-feiras 13.