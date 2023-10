Como conectar fones de ouvido Sony ao Mac 2023: guia rápido

Está com dificuldade para conectar seus fones de ouvido Sony ao Mac? Este é um problema comum que pode surgir de problemas de emparelhamento Bluetooth, software Mac desatualizadoou configurações de fone de ouvido. Primeiro, certifique-se de que suas configurações de Bluetooth em ambos os dispositivos estejam configuradas corretamente. Em seguida, atualize o software do seu Mac, se necessário. Por último, redefina seus fones de ouvido Sony para as configurações padrão. Esta breve visão geral aborda o básico. Para obter um guia detalhado sobre como garantir que seus fones de ouvido Sony se conectem perfeitamente ao Mac, consulte nosso artigo detalhado abaixo. Vamos conectar você e voltar às suas músicas!

Se, como todo mundo, você gosta de ouvir músicas, talvez simplesmente ame a ideia de ouvir música. No entanto, se você é um audiófilo hardcore, deve estar familiarizado com a Sony e a Bose. Em geral, os audiófilos preferem Sony e Bose como nenhum outro, e a maioria deles possui um Macbook. A dificuldade surge quando eles tentam conectar seus fones de ouvido Sony ao Mac. Se você também está tendo dificuldades para descobrir como conectar os fones de ouvido Sony ao Mac, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

Veja como conectar seus fones de ouvido Sony ao Mac

Se você deseja conectar seus fones de ouvido Sony ao Mac, esta é a maneira mais fácil de fazer isso. No entanto, você deve saber que os fones de ouvido Sony vêm em dois tipos diferentes. Sem fio e com fio. Diremos a você o método para conectar os dois.

1. Conectando fones de ouvido Sony com fio ao Mac

Conectar fones de ouvido Sony com fio a um Mac é provavelmente a coisa mais fácil que você pode fazer além de conectar o carregador. Porém, com a mudança dos tempos, é importante saber que os Macbooks não vêm com os tradicionais conectores de 3,5 mm. Eles eram extremamente convenientes de usar. Mas hoje em dia você obtém apenas 2 portas Tipo C e, se estiver usando o MacBook Pro, obtém portas USB Tipo A normais.

Portanto, se você estiver conectando fones de ouvido Sony com fio ao seu Mac, você precisa ter certeza de duas coisas:

Seu fone de ouvido deve ter um conector Tipo C.

Você deve ter um conversor de 3,5 mm para Tipo C.

Se algum deles estiver disponível, você pode simplesmente conectar seus fones de ouvido Sony e começar a tocar. De qualquer forma, se você tiver Wireless, continue lendo.

2. Conecte fones de ouvido Sony sem fio ao Mac

Embora conectar fones de ouvido com fio tenha sido a coisa mais fácil, conectar um fone de ouvido sem fio pode não ser a mesma coisa. No entanto, com as etapas listadas abaixo, você pode conectar facilmente seus fones de ouvido Sony ao Mac:

Ligue o seu Mac e faça login usando suas credenciais. Em seguida, ligue os fones de ouvido Sony mantendo pressionada a tecla Liga / Desliga. No seu Mac, clique na barra de menu Apple no canto superior esquerdo. Clique em Configurações de sistema. Clique em Bluetooth e certifique-se de que esteja ligado. Agora, imediatamente, pressione e segure o botão Emparelhamento em seus fones de ouvido Sony para colocá-los no modo de emparelhamento. Fique de olho na tela do seu Mac para ver os fones de ouvido Sony aparecendo no painel Bluetooth. Quando aparecer, clique em Emparelhar. Você verá um código, ignore-o e clique em Par de novo.

É isso. Agora, seus fones de ouvido Sony estão emparelhados com sucesso com o Mac. No entanto, quando você emparelha seus fones de ouvido Sony com o Mac, mas o som não chega, é possível que o modo de saída não tenha sido configurado. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abrir Centro de Controle. Clique no Seta para baixo ao lado Som. Agora, selecione seus fones de ouvido Sony.

Agora você poderá ouvir tudo com seus fones de ouvido Sony.

Como desconectar os fones de ouvido Sony do Mac?

Quando terminar de ouvir músicas ou reuniões ou qualquer coisa nesse sentido, você pode querer desconectar seus fones de ouvido Sony para poder usá-los com qualquer outro dispositivo. Nesse caso, desconectar é a melhor opção. Aqui estão as etapas para desconectar os fones de ouvido Sony do Mac:

Clique no Maçã Menu no canto superior esquerdo. Clique em Configurações de sistema e depois clique em Bluetooth. Agora, ao lado Fones de ouvido SonyClique em desconectar.

É isso. Agora, seus fones de ouvido Sony estão prontos para emparelhar com qualquer outro dispositivo que você desejar e seu Mac está desconectado.

Por outro lado, desconectar os fones de ouvido Sony com fio é extremamente simples, pois você pode simplesmente retirar o conector de 3,5 mm do adaptador Tipo C.

