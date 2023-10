Conseguir conquistar a saúde financeira é um desafio que pode ser extremamente intenso para algumas pessoas. Isso porque a nossa saúde financeira está intimamente relacionada com alguns pilares importantes, como os nossos hábitos, estilo de vida, crenças limitantes e, obviamente, nossas fontes de renda e trabalho.

Isso significa que pode ser um pouco difícil atingir a saúde financeira, especialmente se temos hábitos financeiros ruins ou a nossa fonte de renda não é tão interessante. Porém, o difícil não é o mesmo que impossível, concorda? Por isso, reunimos algumas considerações que podem te ajudar nessa jornada importante. Inspire-se conosco!

Como conquistar a saúde financeira?

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que não existe um passo a passo infalível de como conquistar a saúde financeira. O que existe são boas práticas que contribuem para esse objetivo. Entretanto, o ideal é fazermos de um modo mais alinhado à nossa realidade, para termos maiores chances de sucesso.

Nos pontos abaixo você poderá entender melhor o assunto:

1. Comece pelo autoconhecimento

O autoconhecimento é um ponto fundamental quando pensamos em como conquistar a saúde financeira. Se quisermos ter um maior controle do nosso dinheiro, precisamos avaliar o que nos leva a tomar decisões que prejudicam no fim do mês.

O que você sente que é um gatilho para você comprar além da conta? Quais situações fazem com que você deixe as suas metas financeiras de lado? Pense sobre isso e comece a identificar esse tipo de informação, pois isso pode ajudar na hora de manter o autocontrole.

2. Tenha clareza



Outro aspecto que pode ajudar é ter clareza das suas contas e das suas receitas. Quanto, exatamente, você recebe todos os meses? Quanto você gasta? Essas duas perguntas precisam ser bem respondidas.

E uma forma de respondê-las é por meio de um acompanhamento. Esse acompanhamento, por sua vez, pode ser feito em uma planilha ou mesmo por meio de um controle financeiro em um caderno.

3. Estabeleça os seus objetivos

Com os passos acima já postos em prática, ficará mais fácil estabelecer os objetivos. É importante classificar as metas financeiras em curto, médio e longo prazo, sempre considerando a sua realidade financeira atual.

Esse tipo de organização tende a auxiliar na hora de você manter o controle de quanto gasta no mês, pois há um propósito maior.

4. Crie uma reserva de emergência

Não se esqueça de estabelecer a sua reserva de emergência e montá-la antes mesmo de iniciar os investimentos. Afinal, é ela quem estará ali para amparar você quando as coisas “desandarem” por algum motivo.

Normalmente, a reserva deve ser no valor suficiente para cobrir cerca de 6 meses sem nenhum tipo de renda.

5. Monte um plano para pagar dívidas

Por fim, para ter saúde financeira, lembre-se de fazer um plano para pagar as suas contas. Saber priorizar o pagamento das dívidas é crucial para ir eliminando uma a uma, até conseguir atingir o controle financeiro que você sonha.

Vá em frente no seu objetivo e boa sorte na sua jornada, pois, assim, você terá chances de conquistar a saúde financeira!