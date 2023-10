Como conseguir emprego no exterior? Confira dicas de planejamento para sua carreira

Muitos brasileiros sonham com uma contratação internacional, para trabalhar de forma remota ou presencial. Por isso, aprender como conseguir emprego no exterior pode facilitar muito a procura e chegar mais perto do novo emprego.

Portanto, se você ainda não sabe como encontrar e se preparar para esses processos seletivos, vamos te ajudar nessa hora. Afinal, separamos algumas dicas de ouro para conseguir um novo trabalho em países estrangeiros.

Dá para conseguir emprego no exterior estando no Brasil?

Hoje, com a popularização da internet, é possível conseguir ampliar o leque e as possibilidades de trabalho. Por isso, existe a oportunidade de conseguir encontrar trabalho fora do país, mesmo estando no Brasil.

Além disso, existem milhares de oportunidades para trabalhos na modalidade home office, ou trabalho remoto. Assim, você consegue prestar serviços para empresas estrangeiras, sem nem precisar sair do conforto da sua casa.

Dicas para conseguir emprego no exterior

Então, se você está buscando um novo trabalho em outros países, é essencial observar alguns fatores e parâmetros básicos. Por isso, separamos dicas de ouro para encontrar, aplicar e passar pelos processos seletivos estrangeiros, confira quais são.

1.Aprimore seu segundo idioma

A primeira coisa que você precisa pensar para ter como conseguir emprego no exterior é a comunicação. Afinal, ninguém irá te entrevistar ou te abordar em português, o que pode ser um desafio para quem quer esse estilo de trabalho.

Portanto, antes de aplicar para uma nova vaga, lembre de testar seus conhecimentos e fluência no idioma. Assim, você evita partir direto para uma entrevista sem estar devidamente em dia com a comunicação em sua futura empresa.

2.Tenha um bom planejamento

Para quem quer aprender como encontrar emprego no exterior, é importante garantir um bom planejamento. Nesse meio tempo você terá que colocar o idioma em dia, se programar para viajar ou iniciar os trabalhos de forma remota.

Além disso, é importante acompanhar para quais empresas você está enviando seu currículo e fazer a verificação dos feedbacks. Essa etapa garante que o profissional não perca nenhuma boa oportunidade por falta de planejamento ou organização.

3.Crie um currículo adaptado – como conseguir emprego no exterior

Ainda, é super importante manter seu currículo personalizado para diferentes tipos de locais. Por exemplo, algumas informações precisam estar presentes, para garantir que o recrutador se interesse e te veja como uma possibilidade de contratação, como:

Fluência em outros idiomas;

Viagens anteriores para o país;

Data de chegada;

Contatos adaptados para recrutadores estrangeiros;

Modelo de currículo padrão do país;

Ainda, verifique quais informações são relevantes para o tipo de processo seletivo para o qual irá aplicar. Cada estilo de currículo pode variar de acordo com o país, adapte o seu antes de começar a enviar para as empresas.

4.Treine para o estilo de mercado

Outra dica importante para quem quer aprender como encontrar emprego no exterior é treinar. E essa é uma situação que nunca fica fora de moda: treine o máximo que puder para participar dos processos seletivos.

Afinal, a prática leva à perfeição, e é através dos erros que você pode aprender e melhorar seu perfil profissional cada vez mais. Então, sempre pesquise novas tendências, competências e habilidades, mas pratique sua comunicação e postura para as entrevistas.

5.Observe as datas de contratação – como conseguir emprego no exterior

Então, hora de se planejar para começar em seu futuro emprego, e essa parte é muito importante. Assim, você precisa informar durante o processo seletivo quando estará apto para começar no novo trabalho.

Esse é um fator fundamental para garantir sua contratação, então nunca esqueça de observar as datas em que estará disponível. Assim, se for realizar uma viagem antes de conseguir o trabalho, aproveite para informar ao recrutador que estará em seu país.

6.Pense na diferença de remoto e presencial

Muitas pessoas acreditam que ter como encontrar emprego no exterior é somente sobre viajar e trabalhar de forma presencial. Porém, hoje com a globalização, essa barreira física está cada vez menor e mais fácil de quebrar.

Por isso, se você possui uma boa capacitação, pode conseguir trabalhar de forma remota, em empresas ou por contratos temporários. Assim, fica mais simples de conseguir ganhar em moedas mais valorizadas, e ter o capital para sair do país.

Algumas ferramentas podem tornar o trabalho fora do Brasil ainda mais simples, de forma remota. Por exemplo, fazer projetos como freelancer, através de plataformas como a Up Work ou outras que façam a contratação de profissionais brasileiros.

7.Cuidado com as entrevistas – como conseguir emprego no exterior

Durante as entrevistas, é importante manter uma atenção especial para se sair bem durante os processos seletivos. Afinal, os recrutamentos em outros países costumam procurar por habilidades e capacitações diferentes do que se busca aqui no Brasil.

Portanto, pesquise sobre como funcionam as entrevistas e dinâmicas em outros países. Cada um terá uma mecânica principal, que você precisará dominar antes de partir para a parte prática da contratação.

8.Mantenha sua documentação em dia

Quando você começa a aprender como conseguir emprego no exterior, é importante se planejar para uma possível contratação. Em alguns casos, pode ser que você precise começar logo, e o empregador não vai esperar até que você se prepare.

Por isso, mantenha sua documentação em dia (passaporte, documentos básicos e reserva de dinheiro). Antes de aplicar para uma vaga, confira sempre qual será o processo de transição caso você consiga passar pelo recrutamento.

9.Pense na diferença de culturas – como conseguir emprego no exterior

Por fim, é sempre importante lembrar que você passará por processos seletivos de outros países. Assim, é importante pesquisar um pouco sobre a cultura de cada um, para evitar gafes e problemas durante o recrutamento e conseguir ter um perfil profissional atrativo.

Ainda, lembre sempre que encontrar um emprego é uma situação que exige paciência. Ao longo do tempo, você pode ir adquirindo várias experiências e se sair melhor nos processos seletivos. São várias culturas diferentes, você aprenderá e se adaptará praticando.

Então, para quem está em busca de um novo emprego, vale a pena conferir mais dicas aqui, em nossos conteúdos.