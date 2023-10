Como conseguir EMPRÉSTIMO mesmo estando com o nome negativado

O PicPay, uma conhecida fintech brasileira, está oferecendo opções de empréstimo mesmo para aqueles que estão com o nome sujo. Essa modalidade pode ser uma ferramenta muito útil para quem precisa colocar as contas em dia ou deseja realizar um investimento.

Neste artigo, vamos explorar as diferentes opções de empréstimo disponíveis no PicPay, quem pode solicitar, como funciona cada modalidade e como fazer a solicitação.

Quem pode solicitar as modalidades de empréstimo no PicPay?

O PicPay anunciou três tipos de empréstimo disponíveis para negativados. São eles:

Antecipação do saque-aniversário Empréstimo consignado Empréstimo com bem em garantia

Antecipação do saque-aniversário

A antecipação do saque-aniversário é uma modalidade na qual o cliente tem a possibilidade de adiantar valores referentes a diversas parcelas do benefício. O pagamento é realizado através do desconto das parcelas anuais diretamente do fundo de garantia.

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma opção disponível para servidores públicos, aposentados, pensionistas e empregados de empresas com convênios. O valor do empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento.



Você também pode gostar:

Empréstimo com bem em garantia

O empréstimo com bem em garantia oferece uma linha de crédito com valor e condições variáveis, de acordo com o bem oferecido. O valor disponibilizado pode ser ainda maior, dependendo do valor do bem.

Descobrindo os detalhes dos empréstimos para negativados do PicPay

Uma das vantagens do PicPay é que os clientes podem verificar as opções de empréstimo de forma rápida e prática através do aplicativo. Não é necessário se locomover até uma agência para obter informações sobre as condições e taxas.

O aplicativo oferece uma área de simulação de empréstimos, onde é possível verificar todos os detalhes da operação, além de taxas e outras informações relevantes.

Isso torna possível solicitar um empréstimo para negativados com condições bastante competitivas em relação ao mercado.

Passo a passo para solicitar um empréstimo no PicPay

Agora que você já conhece as modalidades de empréstimo disponíveis, vamos explicar o passo a passo para solicitar um empréstimo no PicPay mesmo com o nome sujo.

Baixe o aplicativo do PicPay e faça o login na sua conta ou crie uma nova conta, caso ainda não tenha. Na tela inicial do aplicativo, toque na opção “Empréstimos” ou acesse a área específica de empréstimos dentro do aplicativo. Dentro da área de empréstimos, você poderá visualizar todas as informações sobre as modalidades disponíveis, como taxas de juros, prazos de pagamento e valores disponíveis. Selecione a modalidade de empréstimo desejada e clique em “Solicitar”. Preencha todas as informações solicitadas, como valor desejado, prazo de pagamento e dados pessoais. Após preencher todas as informações, revise os dados e confirme a solicitação. Aguarde a análise do PicPay. Em alguns casos, pode ser necessário enviar documentos adicionais para comprovação de renda ou propriedade do bem em garantia. Após a análise, o PicPay informará se o empréstimo foi aprovado ou não. Em caso de aprovação, o valor será depositado na sua conta PicPay ou transferido para a conta bancária informada.

Cuidados ao solicitar um empréstimo com o nome sujo

É importante lembrar que, ao solicitar um empréstimo mesmo com o nome sujo, é fundamental ter cuidado com as condições oferecidas. Verifique sempre as taxas de juros, os prazos de pagamento e se as parcelas cabem no seu orçamento.

Além disso, certifique-se de que a empresa é confiável e está devidamente regulamentada.

Ademais, o PicPay oferece opções de empréstimo para negativados, permitindo que você coloque suas contas em dia ou realize investimentos mesmo com o nome sujo. É importante analisar as modalidades disponíveis, entender as condições e verificar se as parcelas são viáveis para o seu orçamento.

Com o aplicativo do PicPay, é possível fazer a solicitação de forma rápida e prática, sem precisar sair de casa. Lembre-se sempre de tomar cuidado ao contratar um empréstimo e verificar se as condições oferecidas são adequadas às suas necessidades.