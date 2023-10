como conseguir PIX de até R$ 30 mil com ESTE item

Com a popularização das transações digitais, a circulação do dinheiro em papel e as moedas de R$ 1 parecem estar em declínio. Na internet, é comum encontrar memes criativos em que jovens relatam experiências engraçadas ao utilizar dinheiro físico, algo que, há pouco tempo, era considerado completamente normal.

Entretanto, essas “relíquias do passado” agora têm grande valor nas mãos certas. Algumas dessas moedas, por exemplo, podem ser avaliadas na internet por R$ 200 até R$ 30 mil reais.

Quem são os numismatas?

Numismatas são profissionais ou amadores que estudam, colecionam ou negociam moedas, cédulas e medalhas. A numismática é a ciência que estuda esses objetos sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico.

Essas pessoas podem se especializar em um determinado período histórico, tipo de moeda ou região geográfica. Comumente, elas trabalham em museus, universidades ou como comerciantes.

Aqui estão alguns exemplos de atividades que os numismatas podem realizar:

Estudo de moedas;

Coleção de moedas;

Negociação de peças raras.

No Brasil, existem vários clubes e associações de numismática. Essas organizações promovem eventos e atividades para os numismatas, como exposições, palestras e cursos. Se você está interessado em aprender mais sobre numismática, existem muitos recursos disponíveis online e em bibliotecas. Você também pode encontrar clubes e associações de numismática em sua cidade ou região.

Que tal quebrar o porquinho e vender suas moedinhas na Internet?



Você também pode gostar:

“Essa moeda não vale nada”. Quantas vezes não falamos/escutamos tal expressão? Com frequência, moedinhas são empregadas na compra de pãezinhos ou guloseimas, bem como depositadas em um cofrinho infantil.

Com a disseminação do PIX e das transações digitais, o dinheiro em formato físico parece ter perdido seu espaço. Assim, na internet, é possível encontrar memes nos quais jovens brincam, por exemplo: “hoje, paguei pelo cinema com uma cédula, como os antigos incas faziam”.

Contudo, nem todas as moedas ou notas foram relegadas ao esquecimento. Algumas peças, exemplificando, têm um valor potencial de R$ 200 até R$ 30 mil, como é o caso de uma pequena e notável moedinha que citaremos a seguir.

Desenho “quebrado”?

Primeiramente, falaremos sobre a moeda brasileira de 1 real com um desenho quebrado de 2022. Esta peça singular pode ser um autêntico achado em sua carteira, sem que você perceba.

E a grande vantagem é a seguinte: ela não se limita a um grupo específico emitido pelo Banco Central. Ela engloba diversas unidades de produção, tais como:

Moedas com imperfeições de cunhagem, como erros de impressão, desalinhamentos ou repetições de padrões, que costumam possuir maior valor;

Com uma tiragem limitada;

Moedas comemorativas de R$ 1;

Moedas em estado de conservação excepcional.

Em qual plataforma da Internet é possível vender e conseguir o PIX?

Se você tiver a sorte de possuir uma moeda com essas especificações, pode comercializá-la em plataformas especializadas em itens raros ou de coleção. Websites como OLX ou Mercado Livre representam excelentes pontos de partida. No entanto, antes de concluir a transação, é fundamental conduzir uma pesquisa sobre o valor da moeda em fontes profissionais para assegurar uma avaliação precisa.

Outras moedinhas que valem muitos PIX

Existem também outras moedas brasileiras de grande valor. Entre as mais preciosas estão:

5 centavos de 1999;

10 centavos de 1999;

25 centavos de 1995;

50 centavos de 2012;

1 real de 1998;

1 real das Olimpíadas Rio 2012.

Para os entusiastas de coleções, algumas destas moedas podem alcançar valores de até R$ 1.800. Outras, como a moeda de 1 real de 1998, podem ser avaliadas em até R$ 30 mil.

Destinos alternativos para essas raridades

É crucial destacar que as instituições bancárias não adquirem moedas antigas. No entanto, se você nutre um profundo apreço pela arte e pela história, e não busca obter ganhos financeiros com suas peças raras, pode ponderar sobre a possibilidade de doá-las a um museu.

Logo, antes de descartar aquela pequena moeda, reserve um momento para uma análise detalhada. Quem sabe, você pode estar segurando um tesouro de valor incalculável.