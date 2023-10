Como consertar chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam em 2023

Lutando com As chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionam? Isso pode ocorrer devido a alguns motivos comuns, como saldo baixo, problemas de rede ou configurações do telefone. Certifique-se de ter crédito suficiente, estar em uma área com bom sinal e verificar as configurações de chamada. Esta é apenas uma breve visão geral. Para uma análise completa e mais maneiras de consertar o “Chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionam” problema, mergulhe em nosso artigo detalhado. Vamos ajudá-lo a fazer essas ligações novamente!

Lyca Mobile é uma das principais empresas de telecomunicações do mundo, vinda de ninguém menos que do Reino Unido. No entanto, tem presença global e compete com outros players modernos como Verizon e T Mobile. Da mesma forma, assim como a Verizon e a T Mobile têm seus próprios problemas, o Lyca Mobile não é diferente. Hoje em dia, os usuários ficam frustrados porque as chamadas feitas pelo Lyca Mobile não funcionam. No entanto, se você é um deles, aqui está nosso guia para resolver completamente o seu problema.

Por que as chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionam?

Pode haver vários motivos ou as chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionam. Embora alguns digam que isso é causado por configurações incorretas, outros dizem que a culpa é do telefone. No entanto, os possíveis motivos que causam o problema são, na verdade, diferentes. Aqui estão eles:

Nenhum plano ativo: Às vezes, você não percebe e seu plano de dados é cancelado. Nesse caso, você não poderá fazer chamadas, apenas recebê-las. É melhor atualizar seu Lyca Mobile regularmente para evitar tais problemas.

Força de sinal fraca: Se você mora nos andares inferiores de um prédio alto ou em algum lugar remoto, a intensidade do sinal pode ser fraca. Um sinal fraco contribui para o bloqueio de chamadas efetuadas e até mesmo o recebimento de chamadas se torna um problema.

Mau tempo: Se o tempo lá fora estiver ruim, é possível que esteja causando problemas de sinal e, portanto, as chamadas não sejam completadas. Mau tempo significa chuva e trovões, pois a neve não afeta a rede.

Módulo do cartão SIM danificado: Devido ao manuseio incorreto, às vezes, o cartão SIM fica danificado, e isso contribui para absolutamente nenhuma rede. Se for esse o caso, você precisa visitar uma loja Lyca Mobile e adquirir um substituto.

Bem, esses são alguns dos problemas mais comuns, mas regulares, que fazem com que as chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionem. Quer esses problemas estejam causando problemas ou algum outro, na próxima seção tentaremos corrigir todos um por um.

Como consertar chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam

Se as chamadas de saída do Lyca Mobile não funcionarem, aqui estão algumas das coisas que o ajudarão a resolver o problema. No entanto, certifique-se de passar por todas essas correções na série em que são mencionadas.

1. Faça algumas soluções básicas de problemas

As chamadas de saída do Lyca Mobile podem não estar funcionando devido a problemas simples que você não conhece. Como resultado, a melhor maneira de consertar as chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam é tentar algumas etapas básicas de solução de problemas antes, para que possamos prosseguir com as avançadas. Começar com,

Reinicie o seu telefone: O primeiro passo para consertar as chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam é reiniciar o telefone. Se uma reinicialização simples não for suficiente, tente uma reinicialização forçada pressionando e segurando o botão liga/desliga por 10 segundos até ver o logotipo da empresa.

Alternar modo de voo: A próxima maneira fácil é alternar o modo de vôo. De acordo com nossa experiência, uma simples alternância do modo de voo acelera inadvertidamente a Internet se ela estiver lenta. Da mesma forma, se você alternar o modo de voo, ele poderá iniciar sua função de chamada de saída em uma instância.

Ativar e desativar dados: Se você usa regularmente a Internet no seu Lyca Mobile, você deve estar usando dados. Este método é geralmente um método bem reconhecido para corrigir problemas relacionados à rede, como o não funcionamento de chamadas de saída do Lyca Mobile.

Depois de seguir todas essas etapas básicas de solução de problemas, você já deve estar corrigido. No entanto, se não for corrigido, o problema está em outro lugar e agora você precisa se aprofundar. Com isso, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique seu plano

Se as etapas básicas de solução de problemas não resolveram o problema, agora é hora de verificar se você está qualificado para fazer chamadas. Não, não estamos criticando, mas mencionando que normalmente muitas pessoas se esquecem de recarregar ou recarregar seus planos de celular em andamento quando eles expiram. Tudo isso acontece devido às suas agendas normalmente ocupadas. Se você é um deles, verifique se possui o plano necessário para fazer ligações e utilizar dados. Veja como você pode verificar:

A melhor forma de verificar o saldo ou plano do seu celular é discando *131# e ligando para ele. Ele mostrará a validade, o vencimento e o saldo disponível do seu plano para ligar para outras pessoas. Caso não funcione, abra o aplicativo Message e envie BAL para o 131, e em 2 minutos você receberá todos os dados da sua conta em um SMS. O aplicativo Lyca Mobile está disponível na App Store e na Play Store. Você pode baixá-los, entrar em sua conta e verificar seu saldo. Se você perceber que não tem um plano, basta recarregar sua conta.

Quando sua conta for recarregada com sucesso, tente fazer uma ligação e ela deverá ser completada. No entanto, se você já tem um plano funcionando, mas a chamada de saída do Lyca Mobile ainda não funciona, prossiga com a próxima correção.

3. Verifique a intensidade do seu sinal

Às vezes, o problema simplesmente está fora de seu controle e, nesse caso, é melhor deixar para a empresa de telecomunicações resolver o problema. Presumimos que você não esteja sozinho na área onde está usando o Lyca Mobile e que o problema também pode estar ocorrendo com outros usuários. Como resultado, é possível que a intensidade do sinal esteja baixa e isso não esteja permitindo que você faça chamadas. Veja como você pode verificar a intensidade do sinal:

No seu telefone, abra Configurações. Agora, role para baixo e toque em Sobre o telefone. Nesta janela, role para baixo e toque em Status. Agora, toque em Status do cartão SIM. Se o seu dispositivo for CDMA, você verá o Status da rede. Agora, na intensidade do sinal, observe o dBm e asu mencionado. Mantenha isso em mente.

Agora, para explicação, a intensidade do sinal do seu telefone ou cartão SIM é medida em dBm, conhecida como decibéis-miliwatts, que é uma unidade de potência. Quanto menor o número, mais fraco é o sinal. No nosso caso, o número é -100 dBm, o que significa um sinal fraco. Neste tipo de sinal, as chamadas podem ser conectadas com diversas tentativas. Qualquer coisa além disso resultará em quedas de chamadas e incapacidade de ligar para as pessoas.

A ASU é conhecida como uma unidade de força arbitrária. É uma medida da intensidade do sinal que varia de 0 a 99, dependendo se você está usando 3G, 4G LTE ou 5G. Estamos usando LTE, sendo 40 bom. Como você pode ver em nosso caso, uma intensidade de sinal de 40 asu representa uma intensidade de sinal excelente, mas isso é limitado apenas ao uso da Internet 4G.

Portanto, no nosso caso, a internet é excelente, mas as chamadas feitas ou recebidas são afetadas negativamente. Agora, mantenha esta equação e some seus números em nosso lugar, e você deverá saber o problema.

4. Verifique as configurações de roaming

Se você estiver viajando ou viajando de um lugar para outro ou para um país diferente, talvez queira verificar suas configurações de roaming. Isso ocorre porque, hoje em dia, os telefones modernos bloqueiam chamadas em roaming e também impedem você de ligar, pois isso acarretará em tarifas pesadas. No entanto, se a chamada for importante para você, você pode atendê-la ou ligar de volta. Nesse caso, verificar o roaming e desabilitar o bloqueio de chamadas durante o roaming é uma opção viável. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abra Configurações no seu telefone. Agora, toque em Rede Móvel. Agora, toque no seu parceiro móvel e ative o roaming de dados.

Embora o nome sugira roaming de dados, esse serviço geralmente interrompe tudo, exceto chamadas recebidas. Se as chamadas são importantes para você, sempre ative o roaming de dados. Se já estava ativado, mas as chamadas de saída do Lyca Mobile ainda não funcionam, prossiga com a próxima correção.

5. Redefinir configurações de rede

Às vezes, fazemos coisas que não deveriam ser feitas e depois esquecemos. Isso geralmente acontece quando estamos apenas mexendo nas configurações e algo dá errado, basta pressionar o botão Voltar pensando que tudo ficará bem. No entanto, esse não é o caso. Às vezes, essas coisas acabam sendo um pesadelo e causam problemas que vão muito além da Internet. Nesse caso, redefinir as configurações de rede é a melhor opção. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Primeiro de tudo, alterne o modo de voo e depois abra Configurações. Em seguida, role para baixo e toque em Configurações adicionais. Depois disso, toque em Backup e redefinição. Agora clique em Redefinir configurações de rede. Dependendo do seu telefone, ele solicitará um Senha. Digite-o e clique em Reiniciar.

Lembre-se de que as etapas podem ser um pouco diferentes dependendo da marca e modelo do seu telefone, mas o procedimento geral é simples. Se você não conseguir encontrar nenhuma opção, basta procurar Redefinir configurações de rede e você chegará lá.

6. Altere a seleção de rede para modo manual

Às vezes, o sinal é tão fraco que nossos telefones ficam confusos sobre qual sinal é melhor ou qual escolher. Embora isso fosse uma dor de cabeça antigamente, ainda hoje, se você mora nos andares inferiores de um prédio alto, ainda terá que fazer isso. Alterar as configurações de rede para o modo manual implica a responsabilidade de voltar ao modo automático sempre que você sair para algum lugar. Se você estiver pronto para isso, aqui estão as etapas para fazer isso:

No seu telefone, abra Configurações. Agora vá para Configurações de rede móvel. Clique no nome do SIM ou simplesmente no nome da sua operadora. Role para baixo e toque em Seleção de rede. Assim que você tocar nele, seu telefone começará a procurar redes disponíveis. Quando encontrado, você receberá uma lista de opções. Escolha o de cima com o nome Lyca Mobile.

É isso. Agora, lembre-se, sempre que você sair deste lugar para viajar para outro lugar, navegue novamente para as mesmas configurações e toque em Automático em vez de qualquer nome de rede. Se esse método não resolveu o problema de chamada efetuada do Lycamobiel, pode haver um problema com o SIM.

A última e última opção que você tem para consertar as chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam é entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente do Lyca Mobile. Se nenhuma das correções acima funcionou, isso significa que o problema não está limitado ao software.

Isso significa que o problema está no cartão SIM. Já vimos casos em que o cartão SIM está danificado e isso causa problemas como estes. Nesse caso, é melhor entrar em contato com o suporte ao cliente ou visitar diretamente uma loja Lyca Mobile próxima para resolver o problema. Provavelmente, você receberá um cartão SIM substituto gratuitamente.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar as chamadas de saída do Lyca Mobile que não funcionam. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema completamente. No entanto, se ainda houver algo incomodando você, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

