Como consertar o número de celular Lyca que não funciona em 2023

Experimentando o “Número de celular Lyca SIM não funciona” emitir? Muitas vezes, isso ocorre devido a um plano inativo, interrupções de rede ou problemas no cartão SIM. Reiniciar o dispositivo, verificar o status do seu plano e garantir que o cartão SIM esteja intacto pode ajudar. Para uma solução completa, mergulhe em nosso artigo detalhado abaixo e faça com que seu número de celular Lyca funcione perfeitamente.

Lyca Mobile é uma das principais provedoras de redes de telecomunicações do país. Porém, mesmo este provedor não está imune a certos problemas que continuam acontecendo. Hoje em dia, para muitas pessoas, o não funcionamento do número do Lyca Mobile é um problema comum. Se você também estiver passando pelo mesmo problema, continue lendo para corrigi-lo.

Por que o número do celular Lyca não funciona?

Às vezes, é possível que o O número Lyca Mobile pode não funcionar. No entanto, algumas das razões mais importantes por trás disso são as seguintes:

Sinal fraco: Se você mora em um local onde o sinal das torres Lyca Mobile é fraco ou inexistente, o número Lyca Mobile pode não funcionar. Nesse caso, você pode tentar alterar sua localização ou alternar para o modo manual para verificar as opções de conectividade.

Se você mora em um local onde o sinal das torres Lyca Mobile é fraco ou inexistente, o número Lyca Mobile pode não funcionar. Nesse caso, você pode tentar alterar sua localização ou alternar para o modo manual para verificar as opções de conectividade. Número não ativado: Se você comprou recentemente seu cartão SIM, é possível que seu número não esteja totalmente ativado. Nesse caso, o melhor é aguardar pelo menos 3 horas e depois, se não funcionar, entre em contato com o atendimento ao cliente.

Esses são alguns dos motivos mais comuns para o Lyca Mobile não funcionar.

Como consertar o Lyca SIM que não funciona em 2023

Se o Lyca Mobile Number não estiver funcionando, há algumas coisas que você pode fazer para que funcione novamente. No entanto, é recomendável que você continue tentando até o final deste guia.

1. Retire o seu SIM e insira-o novamente

A primeira coisa que você precisa fazer quando o número do Lyca Mobile não funciona é retirar o cartão SIM da bandeja do SIM e colocá-lo novamente. Em vez disso, você deve desligar o telefone, retirar o cartão SIM, limpá-lo com um pano úmido e colocá-lo novamente dentro.

Ao seguir isso com cuidado, você poderá ver o número do Lyca Mobile funcionando novamente. No entanto, se não, prossiga com a próxima correção.

2. Altere o modo de seleção de rede

Em geral, seu smartphone sempre terá seleção automática de rede e para sempre. Suponha que você mude de rede e depois saia daquele lugar. Nesse caso, você será desconectado da rede e novamente surgirá um problema com o número do Lyca Mobile que não funciona.

Porém, se você já está no modo automático, mas o problema está presente, é aconselhável mudar para o modo manual e trocar de operadora. Se você não sabe como fazer, siga estes passos. Lembre-se de que se as mesmas opções não estiverem visíveis em seu telefone, você pode simplesmente procurá-las na caixa Pesquisa de configurações.

Abrir Configurações. Toque em Rede móvel. Agora, selecione seu SIM Lyca Mobile. A seguir, toque em Operadora ou Rede Seleçãoambos podem aparecer dependendo do seu dispositivo. Alternar Auto seleçãoe você verá uma variedade de operadoras disponíveis em sua localização. Selecione qualquer um deles com sinal forte.

No entanto, pense nisso como uma medida temporária, pois quando você muda de local ou vai para outro lugar, esta rede ficará inutilizável. Nesse caso, siga estas mesmas etapas e ative a seleção automática novamente. Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

3. Verifique seu saldo

Às vezes, não é incomum ver que você não tem um plano ativo. Nesse caso, o seu número Lyca Mobile pode não funcionar. Antigamente, as operadoras de telecomunicações costumavam oferecer chamadas gratuitas. Hoje em dia, se você não tiver um plano ativo, também não receberá ligações. Por isso, é sempre importante verificar se você possui um plano ativo ou não. Aqui estão os diferentes métodos para fazer isso:

O primeiro método para verificar o saldo ou plano do seu celular Lyca é discar *131# e ligar para ele. Ele mostrará a validade, o vencimento e o saldo disponível do seu plano para ligar para outras pessoas. O próximo método é abrir o aplicativo Message e enviar BAL para o 131, e em 2 minutos você receberá todos os dados da sua conta em um SMS. O aplicativo Lyca Mobile está disponível na App Store e Play Store. Você pode baixar o aplicativo, entrar em sua conta e verificar seu saldo.

Se, após verificar os detalhes do seu plano e conta, você não encontrar nenhum plano ou assinatura ativa, você pode sempre recarregar sua conta usando seu cartão de débito ou cartão de crédito.

5. Verifique a intensidade do sinal

Se você mora no térreo ou nos andares inferiores de um prédio alto, a intensidade do sinal será consideravelmente mais fraca. Nesse caso, o número Lyca Mobile pode não funcionar. Mesmo que isso aconteça, você enfrentará muitos distúrbios e ruídos estáticos durante a chamada. Aqui estão as etapas para verificar a intensidade do sinal:

No seu telefone, abra Configurações. Agora, role para baixo e toque em Sobre telefone. Novamente, janela, role para baixo e toque em Status. Agora, toque em Estado do cartão SIM. Se o seu for um dispositivo CDMA, você verá Status da rede em vez de. Verifica a dBm e asu mencionado.

Se o dBm estiver acima de -100, você enfrentará muitos problemas de sinal. No entanto, se estiver abaixo de -70, você desfrutará de uma excelente intensidade de sinal. Fique nesta página e mude de posição para verificar onde você consegue obter o melhor sinal. Você também pode subir no telhado e verificar o sinal. Asu é para a internet, então você pode ignorar isso.

5. Redefinir configurações de rede

Se nada até agora ajudou você a consertar o número do Lyca Mobile que não funciona, então você pode ter feito algo de que não se lembra. E esse algo está causando problemas na sua rede. Não se preocupe. Uma maneira simples de corrigir todos esses problemas é redefinir as configurações de rede. Aqui estão as etapas para fazer isso:

No seu telefone, abra Configurações. Role para baixo e toque em Configurações adicionais. A seguir, toque em Backup e redefinição. Agora clique em Redefinir Ajustes de Rede. Dependendo do seu dispositivo, ele solicitará um Senha. Digite-o e clique em Reiniciar.

Seu dispositivo será reiniciado e seu erro deverá ser corrigido.

