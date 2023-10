Como consertar o pôster de contato do iOS 17 que não funciona no iPhone [Working]

A Apple lançou recentemente o mais aguardado iOS 17 e a partir daí novos problemas têm surgido nos iPhones. Embora o iOS 17 certamente tenha introduzido muitos novos recursos, muitos desses recursos estão com bugs ou apresentam problemas. Um desses novos recursos introduzido no iOS 17 é o Contact Poster. Embora esse recurso devesse ajudar os usuários, ele começou a apresentar problemas. Como resultado, o iOS 17, para muitas pessoas, o Contact Poster não está funcionando.

Se você também está vendo que o O pôster de contato do iOS 17 não funciona, não procure mais. Neste guia, examinaremos os motivos pelos quais o postador de contato não funciona no iOS 17 e também tentaremos consertar.

Um pôster de contato é uma imagem do chamador ou destinatário, que você pode ver em um tamanho maior na tela do que antes. Se você já usou um telefone Samsung, sabe que esse não é um recurso exclusivo e está na Samsung desde 2017, quando o OneUI foi lançado. No entanto, por se tratar do iPhone, as pessoas estão interessadas, mas para a Samsung não. Curiosamente, não vimos a mesma coisa acontecendo com a Samsung durante todos esses anos. Em duas semanas, a Apple começou a apresentar problemas.

O iOS 17 é absolutamente novo no mercado e alguns problemas podem acontecer. Normalmente, também vimos que sempre que a Apple lança uma atualização, essa atualização pode fazer ou quebrar um dispositivo. No entanto, mais tarde, se a Apple lançar outra atualização e corrigir a maioria desses problemas. Por exemplo, se a Apple decidir corrigir este problema, lançará o iOS 17.1 e a atualização estará disponível para todos. Agora, passando ao problema, aqui estão alguns dos possíveis motivos para o Contact Poster não funcionar:

Falhas no aplicativo de contatos: Como já foi dito, a atualização é completamente nova e, portanto, falhas podem acontecer. No entanto, existem certas maneiras de contornar essas falhas. Você aprenderá sobre isso na próxima seção.

Como já foi dito, a atualização é completamente nova e, portanto, falhas podem acontecer. No entanto, existem certas maneiras de contornar essas falhas. Você aprenderá sobre isso na próxima seção. Compartilhamento de pôster desativado: Se você ou outra pessoa tiver desativado o compartilhamento de contatos ou pôsteres, você não poderá visualizar nenhum pôster de contato e nem essa pessoa o fará. Ativá-lo é a melhor opção aqui.

Se você ou outra pessoa tiver desativado o compartilhamento de contatos ou pôsteres, você não poderá visualizar nenhum pôster de contato e nem essa pessoa o fará. Ativá-lo é a melhor opção aqui. Identificador de chamadas desativado: Se o identificador de chamadas estiver desativado, muitos recursos podem parar de funcionar, e o mesmo acontece com o pôster de contato. Desativar o identificador de chamadas significa basicamente ocultar todos os detalhes. Se você puder ativar isso, os postadores de contato começarão a funcionar.

Esses são alguns dos problemas mais comuns que fazem com que o pôster do contato não funcione no iOS. Na próxima seção, você aprenderá como consertá-lo, seja qual for o motivo.

Se o Contact Poster não estiver funcionando no iOS 17, esta seção o ajudará a consertar o problema de uma vez por todas. Certifique-se de ler este guia em série e não pule nenhuma correção.

1. Tente enviar um iMessage

Como o Contact Poster está disponível apenas para seus amigos no iPhone, usar outro recurso exclusivo do iOS é uma boa maneira de corrigir o problema do Contact Poster. O envio de um iMessage garantirá que os dados sejam atualizados e você poderá ver o pôster do contato novamente. Aqui estão as etapas para enviar um iMessage e corrigir o cartaz de contato que não funciona:

Abra o aplicativo Mensagens. Agora, procure a pessoa para quem o pôster de contato não está sendo exibido. Certifique-se de que essa pessoa também esteja usando um iPhone. Digite qualquer mensagem como Olá ou Teste e envie. Aguarde algum tempo até que a mensagem seja atualizada.

É isso. Agora você poderá ver o pôster do contato. Caso você não consiga ver, toque em Atualizar. Agora, com certeza você poderá ver o pôster de contato. Se isso não ajudou você, prossiga com a próxima correção.

Se o método acima ajudou de alguma forma a recuperar o pôster do contato, mas ele ainda não aparece na tela grande, pode ser uma falha. No entanto, há uma solução fácil para isso. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abra o aplicativo Contatos. Agora, encontre seu amigo cujo pôster de contato está com problemas. No canto superior direito desse contato, clique em Editar. Abaixo do nome onde deseja que a imagem apareça, clique em Editar. Agora, quando a tela grande mostrando o pôster do contato abrir, clique em Concluído.

É isso. Sim, não fizemos nada nem editamos a foto. No entanto, esse truque simples geralmente é um método 100% funcional para corrigir o problema do pôster do contato. Olha, o pôster de contato não funciona é apenas uma falha e nada sério. Portanto, fazer truques e hacks simples é o suficiente para fazê-lo funcionar novamente. No entanto, se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

3. Verifique se o compartilhamento de nome e foto está ativado

iOS sempre foi o sistema operacional preferido dos entusiastas de segurança e privacidade. E é verdade. Se algum recurso de segurança estiver desativado, você poderá perceber que muitas coisas podem não funcionar. Da mesma forma, neste caso, se o compartilhamento de fotos ou nomes estiver desativado, os Cartazes de Contatos não funcionarão no iOS 17. Se você não sabe, siga estas etapas para ativar o compartilhamento de fotos e fotos:

Abra o aplicativo Contatos no seu iPhone. Agora, procure a pessoa para quem você não consegue ver o pôster de contato. Agora, abaixo do contato onde a imagem deve aparecer, clique em Foto do Contato e Pôster. Na próxima página que se abre, clique em alternar Nome e Compartilhamento de Fotos. Envie um iMessage usando o método acima. Reinicie o seu iPhone.

Agora, você deverá conseguir ver o pôster de contato da pessoa desejada. Até este ponto, se o postador de contato ainda não estiver funcionando no iOS 17, é possível que o identificador de chamadas esteja desativado ou seu telefone não seja compatível no momento.

4. Verifique se o identificador de chamadas está ativado ou não

O identificador de chamadas é um componente essencial quando se trata de contatos ou chamadas ou qualquer coisa intimamente relacionada a isso. Tradicionalmente, o identificador de chamadas é conhecido como o número de telefone ou o nome que você vê quando a pessoa está ligando ou você está ligando para ela.

Recentemente, também vimos que alguns provedores de rede também permitem ocultar o identificador de chamadas caso você precise. Agora, caso você tenha desativado o identificador de chamadas por motivos de segurança e privacidade, os postadores de contato podem não funcionar no iOS 17. Se for esse o caso, aqui estão as etapas para reativá-lo:

No seu iPhone, abra Configurações. Na janela de configurações, role para baixo e toque em Telefone. Na próxima página, toque em Mostrar meu identificador de chamadas. Agora, alterne a chave perto de Mostrar meu identificador de chamadas.

Agora, você deverá conseguir ver o pôster de contato. Caso você não consiga visualizar, siga a primeira correção e envie o iMessage para atualização.

Se nenhuma das correções acima ajudou até agora, provavelmente é hora de criar você mesmo um pôster de contato, sem depender do iOS para mostrá-lo. No entanto, você deve ter em mente que se a criação de um pôster de contato também não ajudar a resolver o problema de o pôster de contato não aparecer no iOS, você terá que redefinir o iPhone para os padrões de fábrica. Dito isso, aqui estão as etapas para criar um novo pôster de contato:

Abra o aplicativo Contatos no seu iPhone. Em seguida, toque no Cartão de contato na parte superior do aplicativo Contatos. Agora, toque no botão Foto e pôster do contato. Clique em Editar. Por fim, toque no Excluir ícone. Agora volte e toque no seu cartão de contato. Toque na foto do contato e no pôster. Abaixo da imagem, clique em Editar. Agora, serão mostradas várias opções, desde Avatares a Memoji e Monograma. Escolha o que desejar e clique em Avançar no canto superior direito. Ao ver um pôster de visualização, clique em Atualizar.

É isso. Agora, seu pôster de contato está configurado e pronto para ser usado na próxima vez que alguém ligar para você ou você ligar para alguém. Não importa o que aconteça, você poderá ver o pôster do contato. No entanto, se isso falhar, você precisará redefinir o iPhone para os padrões de fábrica. Aqui está nosso guia para iPhones com redefinição de fábrica.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o pôster de contato que não funciona no iOS 17. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

