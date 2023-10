Como consultar o contracheque na plataforma; passo a passo

O SOUGOV.br é uma plataforma desenvolvida pelo Governo Federal que oferece uma variedade de benefícios e dados administrativos para os cidadãos brasileiros. Uma das funcionalidades mais importantes do SOUGOV.br é a possibilidade de consultar o contracheque dos servidores públicos. Neste artigo, vamos explicar como funciona o SOUGOV.br, como se cadastrar na plataforma e como acessar o contracheque.

O que é um contracheque?

Antes de falarmos sobre como consultar o contracheque no SOUGOV.br, é importante entender o que é esse documento. O contracheque, também conhecido como holerite, é a comprovação do pagamento realizado pelos empregadores aos trabalhadores assalariados. No caso dos servidores públicos, o contracheque é disponibilizado no Portal do Servidor, por meio do site do SOUGOV.br.

Como funciona o SOUGOV.br?

O SOUGOV.br é uma plataforma disponível para celulares, nos sistemas operacionais Android e IOS. Nela, são reunidos diversos serviços que podem ser úteis para os servidores públicos federais, incluindo a consulta do contracheque. Ao todo, são disponibilizados 107 serviços na plataforma. Para utilizar o SOUGOV.br, é necessário ter uma conta no Gov.Br e acesso à internet.

Como se cadastrar no SOUGOV.br?

Para se cadastrar no SOUGOV.br, siga o passo a passo abaixo:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular; Procure pelo aplicativo “SouGov”; Clique em instalar; Abra o aplicativo; Faça login com a sua conta Gov.br; Preencha o seu CPF; Insira a sua senha Gov.br; Autorize o uso dos seus dados pessoais.

Após seguir esses passos, você já estará cadastrado no SOUGOV.br e poderá acessar os serviços disponíveis na plataforma.

Como acessar o contracheque no SOUGOV.br?

Agora que você já está cadastrado no SOUGOV.br, vamos explicar como acessar o seu contracheque por meio da plataforma. Além disso, é possível ativar a notificação mensal da prévia do seu contracheque para receber atualizações regularmente. Siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo SOUGOV.br; Escolha a opção “Auto-atendimento”; Selecione “Consulta contracheque”; Informe o mês que deseja consultar; Faça o download do documento.

Como compartilhar o contracheque pelo aplicativo?

Compartilhar o contracheque emitido pelo aplicativo SOUGOV.br também é muito simples. Você pode enviá-lo por e-mail ou escolher outro aplicativo sugerido pelo seu celular. Veja como fazer:

Clique no contracheque que deseja compartilhar; Selecione os três pontinhos no canto superior direito; Abra as opções de compartilhamento; Clique em “Enviar arquivo”; Selecione a opção de e-mail.

Principais serviços do SOUGOV.br

O SOUGOV.br oferece uma variedade de serviços para auxiliar os servidores públicos em seu dia-a-dia. Além da consulta do contracheque, listamos abaixo os serviços mais utilizados na plataforma:

Acesso à declaração do imposto de renda;

Empréstimos consignados;

Consulta a afastamentos;

Consulta a férias;

Consulta de dependentes;

Consulta de dados funcionais;

Consulta ao comprovante de rendimentos;

Cadastro/alteração de dados bancários;

Ficha financeira anual;

Carteira funcional.

Esses são apenas alguns exemplos dos serviços disponíveis no SOUGOV.br. A plataforma oferece uma ampla gama de funcionalidades para facilitar a vida dos servidores públicos federais.

Como resolver problemas de acesso ao SOUGOV.br

Caso enfrente problemas de acesso à plataforma SOUGOV.br, é importante compreender como funciona o sistema de segurança do Gov.br. Existem três níveis de segurança, que variam de acordo com a validação dos dados do usuário. Confira abaixo como aumentar o nível da sua conta Gov.br:

Bronze: categoria inicial ao criar a conta, é necessário preencher um formulário online da Receita Federal , cadastro online ou presencial pelo INSS, ou validação dos dados em um posto do Senatran.

Prata: para alcançar essa categoria, é possível confirmar dados como reconhecimento facial pelo Senatran ou validar dados pelo SIGEPE, caso seja servidor público federal.

Ouro: para chegar ao nível mais alto, é necessário realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo de Justiça Eleitoral ou ler o QR code disponível na Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Também é importante verificar se o seu e-mail está validado na plataforma. Para validar o e-mail, siga os passos abaixo:

Acesse o portal de serviços do governo; Selecione a opção “alterar meu e-mail para fazer nova senha”; Forneça as informações necessárias e envie os documentos solicitados; Clique em “Enviar solicitação”.

Lembre-se de que qualquer serviço que você queira usar no SOUGOV.br depende do cadastro prévio no Gov.br. A plataforma oferece diversas funcionalidades que podem ser desbloqueadas de acordo com as informações fornecidas no momento do login.

Em resumo, o SOUGOV.br é uma plataforma do Governo Federal que oferece diversos serviços para os servidores públicos federais, incluindo a consulta do contracheque. Com o passo a passo correto, é possível se cadastrar na plataforma, acessar o contracheque e usufruir de todas as funcionalidades disponíveis. Aproveite essa facilidade e simplifique a sua vida como servidor público.