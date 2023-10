como consultar pelo CPF? Veja o passo a passo

O Auxílio Gás é um programa assistencial do Governo Federal. O seu objetivo é auxiliar as famílias na compra do gás de cozinha de 13kg. Atualmente, o benefício realiza o repasse equivalente a 100% da média nacional do preço do gás de cozinha aos inscritos.

Além disso, o repasse ocorre em meses alternados, seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. Assim, os beneficiários podem receber o pagamento bimestral na conta social digital, da Caixa Econômica Federal. Para acessá-la, basta baixar o aplicativo Caixa Tem no celular e movimentar o pagamento.

O Auxílio Gás tem caráter pessoal e intransferível. Ademais, ele pode ser acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas do Programa Bolsa Família e não é considerado como renda no Cadastro Único.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Para ter direito a receber os pagamentos mensais do Auxílio Gás é necessário se enquadrar nas regras de elegibilidade. A seguir, confira os requisitos:

Ter inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) , com os dados atualizados há menos de 2 anos;

, com os dados atualizados há menos de 2 anos; Ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional;

Não ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mas vale ressaltar que, além de se enquadrar nas regras do programa, os interessados também estão sujeitos ao orçamento na União. O Ministério da Cidadania realiza a seleção das famílias elegíveis de forma automática, com base nas informações do Cadastro Único. Portanto, não é preciso se inscrever ou solicitar o benefício.

Como consultar o Auxílio Gás pelo CPF?



Para saber se houve a aprovação do cadastro para recebimento do Auxílio Gás, o inscrito pode fazer a consulta utilizando o seu CPF por meio do aplicativo Bolsa Família. Confira o passo a passo:

Primeiro, baixe o aplicativo Bolsa Família no seu celular, disponível para aparelhos Android e IOS; Ao abrir o app, clique em “Acessar”; Em seguida, escolha se deseja acessar com a senha do Caixa Tem ou da conta gov.br; Ao clicar na opção “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família ou desejo me cadastrar”, basta digitar o seu CPF e clicar em “Próximo”; Nesta etapa, você receberá um código no e-mail de cadastro. Assim, basta inseri-lo no campo que aparece na tela; Após confirmar o código, será necessário inserir a sua senha e clicar em “Entrar”; Por fim, clique em “Benefícios”, na tela inicial, e verifique se o Auxílio Gás se encontra na lista.

Além disso, também é possível fazer a consulta pelo CPF por meio do aplicativo Caixa Tem. Para acessar, é só inserir o CPF e a senha de cadastro do app.

Outra opção disponível é através do Atendimento Caixa, um canal telefônico da Caixa Econômica Federal que oferece informações sobre os programas sociais. Nele, você pode consultar se tem direito ao Auxílio Gás e qual é a situação do benefício. Para acessar o atendimento, é necessário ligar para o número 111 e seguir as orientações da gravação.

Calendário de pagamentos

O Auxílio Gás é pago em meses alternados, seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. O calendário é definido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Veja abaixo as datas de pagamento do Auxílio Gás para outubro de 2023:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

O valor do Auxílio Gás varia a cada parcela, pois leva em conta o valor médio do preço do GLP de 13Kg medido pela ANP nos seis meses que antecedem os pagamentos. No entanto, o novo valor ainda não teve a sua divulgação oficial. Em agosto, o valor do benefício foi de R$108,00.