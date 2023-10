Como corrigir a mensagem de erro de back-end do Escape From Tarkov

Escape From Tarkov conseguiu atrair atenção suficiente para se tornar um dos jogos mais jogados do mundo. Certamente, o jogo não apresenta uma dinâmica tão forte quanto Destiny 2, ainda assim, o jogo é globalmente louvável. No entanto, mesmo depois de tantos anos no mercado como um paraíso para jogadores, erros como os erros de back-end de Escape from Tarkov ainda assombram os jogadores em meio a intensas sessões de jogo.

Se você também estiver enfrentando o mesmo problema, não se preocupe. Analisaremos algumas soluções válidas que certamente corrigirão o erro de back-end do Escape From Tarkov. No entanto, antes de começar a odiar este jogo, lembre-se de que ele ainda está em beta e é natural que ocorram problemas. Dito isso, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

O que é o erro de back-end Escape From Tarkov?

O erro Escape From Tarkov Backend é um termo técnico que significa que seu jogo foi desconectado do backend. Na linguagem do jogo, backend se refere ao servidor e é isso que em linguagem simples também significa.

Portanto, se você vir uma mensagem que diz Erro de backend Escape From Tarkov, significa que seu jogo foi desconectado do servidor. Fora isso, aqui estão alguns dos possíveis motivos para o erro de back-end do Escape From Tarkov:

Drivers de rede desatualizados: Como já se sabe, os drivers de dispositivos mantêm a conexão entre o hardware e o sistema operacional. Se algum driver de dispositivo ficar desatualizado, ele não funcionará corretamente e o mesmo acontece com os drivers de rede. Seja Ethernet ou WiFi, ambos os recursos possuem seus próprios drivers de dispositivo.

Conexão lenta com a Internet: Se sua conexão com a Internet for lenta ou inferior a 5 MBPS, você poderá ocasionalmente enfrentar erros de back-end. Isso é natural porque qualquer jogo online exige que você tenha pelo menos essa velocidade para a renderização adequada de personagens e munições.

Problemas do servidor: O erro de back-end é um problema de servidor e, naturalmente, se os servidores estiverem com problemas, não há nada que você possa fazer a não ser esperar até que as coisas voltem ao normal.

Bem, esses são alguns dos motivos mais comuns para o erro Escape From Tarkov Backend. No entanto, ao encontrar problemas, você deve saber que mesmo depois de tantos anos, Escape From Tarkov ainda está em beta e, quando a versão completa for lançada, será possível jogar sem problemas.

Maneiras de corrigir a mensagem de erro de back-end do Escape From Tarkov

Se você vê regularmente um erro de back-end do Escape From Tarkov, aqui está o que você precisa fazer para corrigi-lo. No entanto, certifique-se de passar por essas correções na ordem em que são mencionadas e não pule nenhuma.

1. Verifique sua conexão com a Internet

Escape From Tarkov é um jogo totalmente online. Como resultado, se houver uma pequena queda ou lentidão na Internet, você poderá encontrar um erro de back-end repentinamente. Para referência, se sua internet for mais lenta que 5 MBPS, você poderá encontrar um erro de back-end no jogo. No entanto, isso nem sempre é verdade porque, à medida que você diminui um pouco as configurações, a qualidade da exibição muda e isso contribui para o uso de poucos dados.

Se você enfrenta regularmente velocidades lentas de conexão com a Internet, confira nosso guia para torná-lo mais rápido. Caso seu plano não seja compatível, entre em contato com seu ISP se desejar jogar mais jogos online no futuro.

2. Verifique se há problemas no servidor

Como já discutido anteriormente, o erro de back-end em Escape From Tarkov ocorre quando o jogo não consegue interagir com os servidores de back-end. Portanto, se os servidores do jogo estiverem fora do ar, você não conseguirá aproveitar o jogo. A próxima coisa depois de verificar a conexão com a Internet é verificar se há problemas no servidor, e isso pode ser feito de várias maneiras.

Primeiro de tudo, você pode verificar o oficial Twitter dos jogos Battle State pois eles podem atualizar sobre problemas de servidor lá. A seguir, você pode verificar os Reddit Threads, pois outras pessoas com ideias semelhantes geralmente atualizam informações e problemas que enfrentam regularmente. Finalmente, a última coisa que você pode fazer é verificar o DownDetector.

Em nossa opinião, o DownDetector é uma das melhores fontes para aprender sobre problemas de servidor e tempo de inatividade que você provavelmente enfrentará em todos os jogos ou serviços. Aqui está o link para DownDetector, onde você pode ver todo o tempo de inatividade do servidor relacionado a Escape From Tarkov.

Se você notar que o gráfico tende a ficar para cima, certamente há um problema. Porém, se o gráfico não reportar nenhum problema, é possível que a falha seja sua. Se for esse o caso, prossiga com a próxima correção.

O próximo método é acessar este link e verificar se há sinais verdes. Se você perceber que todas as luzes estão verdes, o problema está do seu lado. No entanto, se você notar luzes amarelas ou vermelhas, a falha está no fim delas.

3. Reinicie o jogo e o PC

A próxima coisa que você precisa fazer é reiniciar o jogo e depois o PC. Reiniciar Escape From Tarkov garantirá que o jogo obtenha todos os recursos necessários durante a inicialização. Se o jogo travou após o erro de back-end, você pode abrir o Gerenciador de Tarefas e encerrar a tarefa a partir daí para fechá-lo completamente.

Em seguida, se isso não ajudar, reinicie o PC. Você pode optar por uma reinicialização simples ou uma reinicialização forçada. Depende da sua condição. Se o jogo também estava atrasado devido a um erro de back-end, você deve preferir uma reinicialização completa.

Se você não sabe como fazer, pressione e segure o botão liga / desliga até ver o logotipo do fabricante. Assim que o PC reiniciar, inicie Escape From Tarkov e verifique se você consegue entrar no jogo e jogar. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Se as correções acima não conseguiram resolver o erro de back-end do Escape From Tarkov, é possível que a falha esteja nos seus drivers. Com o tempo, os drivers ficam desatualizados e precisam de atualização. Além disso, às vezes, esses drivers apresentam algumas falhas que geralmente não podem ser diagnosticadas. Alguns sintomas, como erro de back-end, indicarão isso.

No entanto, ao atualizar os drivers de rede, você deve ter em mente que precisa atualizar os drivers do dispositivo que está usando para a Internet. Por exemplo, se você estiver usando WiFi, atualize os drivers WiFi; se estiver usando Ethernet, atualize os adaptadores Ethernet. Dito isso, aqui estão as etapas para atualizar os drivers de rede:

Clique com o botão direito no botão do Windows. No menu de acessórios que é aberto, clique em Gerenciador de Dispositivos. Agora, expanda o Adaptadores de rede seção clicando duas vezes nela. Dependendo de como você está usando a internet, toque duas vezes no driver correspondente e mude para o Motorista aba. Agora, toque em Atualizar driver. Se disser que os drivers já estão atualizados, clique em Desinstalar. Acesse o site do fabricante, baixe os drivers apropriados e instale-os. Reinicie o seu PC quando solicitado.

É isso. Agora, comece a jogar Escape From Tarkov e verifique se você vê um erro de back-end ou não.

5. Reclame on-line

A última opção que você tem é reclamar online se nenhuma das correções acima o ajudou a corrigir o erro de back-end do Escape From Tarkov. Isso garantirá que a equipe oficial de desenvolvedores esteja ajudando você e resolvendo seu problema. Se você não tiver certeza de como fazer isso, aqui estão as etapas que você pode seguir facilmente:

Acesse www.escapefromtarkov.com e faça login em sua conta. Agora você poderá ver o painel e sua conta. Em seguida, você deve clicar em Solicitação de suporte presente no lado direito da tela. Depois de clicar nele, você será levado a uma nova página onde poderá ver suas solicitações anteriores, caso tenha feito alguma. Aqui, clique em Criar solicitação de suporte. Em seguida, escolha a categoria como Outro. Na próxima etapa, explique detalhadamente todo o seu problema. Conte a eles sobre o erro de back-end que você está enfrentando e também compartilhe o URL deste guia com eles para que possam ajudá-lo ainda mais. Por fim, clique em Enviar.

É isso. Agora, você pode esperar notícias de Escape From Tarkov em cerca de 24 a 48 horas, dependendo dos dias da semana e fins de semana, e seu problema será resolvido no final.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir erro de back-end do Escape From Tarkov. Esperamos que este guia tenha ajudado você a corrigir o erro de back-end do jogo. Porém, se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

