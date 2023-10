Como corrigir fotos granuladas on-line e afiá-las GRATUITAMENTE 2023

Em algum momento da vida você já deve ter se deparado com uma foto antiga e pensado: por que não cuidei disso? Isso acontece com a maioria de nós. Depois de olharmos para uma bela foto antiga de alguém que não está mais entre nós ou de alguém que está longe, muitas vezes pensamos em restaurar a imagem como era antes. Infelizmente, essa imagem está agora destruída e cheia de grãos. Além disso, se você decidir levar a foto para um laboratório fotográfico próximo, isso pode custar alguns dólares. Mas existem certas maneiras de corrigir fotos granuladas gratuitamente.

No entanto, se você quiser consertar fotos granuladas gratuitamente, este guia é apenas para você. Aqui, mostraremos os 8 melhores aplicativos que podem ser baixados gratuitamente e podem corrigir facilmente fotos granuladas gratuitamente. No entanto, alguns deles são pagos, mas também mencionamos o truque para circular. Vamos começar.

O que significa fotos granuladas?

Se uma foto envelhecer, as cores ficam escuras e às vezes claras devido ao calor, luz e umidade presentes no ar. Agora, quando isso acontece, a foto fica feia e fica difícil entender o conteúdo. Nesse caso, você precisa corrigir a granulação da imagem. Embora na maioria dos casos seja possível, às vezes os grãos ficam tão evidentes que não resta outra opção a não ser restaurar a imagem.

A restauração de imagens pode ser realizada de duas maneiras. A primeira é que você entre em contato com um profissional. E a segunda é que você use um aplicativo adequado que possa fazer isso. Em nossa lista, temos apenas um aplicativo que pode ser restaurado. No entanto, se você deseja corrigir fotos granuladas gratuitamente, a próxima seção irá ajudá-lo.

8 maneiras de corrigir fotos granuladas GRATUITAMENTE online

Se você deseja corrigir fotos granuladas gratuitamente, encontrará vários aplicativos online. No entanto, nenhum deles é realmente gratuito. Mas com alguns truques, você poderá consertar suas fotos granuladas GRATUITAMENTE. Aqui, listaremos alguns dos melhores aplicativos da web para correção de fotos granuladas que certamente farão seu trabalho somente se você seguir corretamente as etapas do guia.

1. Adobe Lightroom

Adobe Lightroom é uma ferramenta extremamente útil e excelente que pode corrigir suas fotos granuladas gratuitamente. Além disso, o Adobe Lightroom é totalmente gratuito para download e uso em Android e iOS. Como o Adobe Lightroom é um aplicativo totalmente gratuito para instalação e uso, não há muito envolvimento.

Como resultado, basta importar a imagem, aumentar a nitidez e verificar o resultado. Se os resultados não forem satisfatórios, ajuste o contraste e o brilho e sua imagem estará pronta.

2. Melhore a qualidade da foto

O trabalho deste aplicativo está bem refletido em seu nome. O aplicativo melhorará drasticamente a qualidade da imagem, seja ela borrada, granulada ou de baixa qualidade. Usar este aplicativo também é muito simples. Tudo funciona com um clique e você não precisa pagar nada.

A única desvantagem que experimentamos com este aplicativo é que ele contém muitos anúncios. E eles irão atrapalhar muito quando você processar suas fotos. Além disso, quando você salvar sua foto, ele mostrará novamente um anúncio com 10 segundos de duração. De acordo com nosso uso, descobrimos que este aplicativo faz um trabalho melhor na correção de fotos granuladas do que qualquer outro aplicativo.

3. Lumii

Lumii é outro excelente aplicativo que corrige fotos granuladas GRATUITAMENTE. Bem, para ser honesto, não é totalmente gratuito. Se você planeja usar a versão gratuita, terá que se acostumar com a marca d’água. No entanto, se você conseguir recortar isso, sua imagem ficará como nova.

O lado positivo do Lumii é que ele é um aplicativo muito melhor quando comparado a outros aplicativos desta lista. Como o aplicativo é desenvolvido por profissionais, você não percebe bugs e travamentos ao usá-lo. Ao contrário de outros aplicativos, também não há anúncios intrusivos que atrapalhem a funcionalidade. Se desejar, você também pode comprar a versão premium que irá desbloquear todos os recursos. No geral, o Lumii é um excelente aplicativo de correção de fotos granuladas.

4. Nitidez da imagem

Novamente, o nome deste aplicativo sugere o que ele faz de melhor. E realmente, é um aplicativo prático que só corrige fotos granuladas de graça. Você pode ter que lidar com alguns anúncios intrusivos que surgem do nada. Além disso, ao salvar uma imagem após corrigir os grãos gratuitamente, você terá um tempo de exibição que varia de 10 a 30 segundos, dependendo de seus dados demográficos.

O aplicativo fornece uma interface de usuário simples que pode ser usada da melhor maneira possível. Não tem franjas nem sinos e assobios. Basta corrigir fotos borradas e pronto. Não há mais o que falar nisso porque não oferece muitos recursos.

5. Intensificador de fotos vívidas

Vividit Photo Enhancer é uma ferramenta de fixação de granulação fotográfica de nível profissional que é gratuita. No entanto, a maioria dos recursos tem um custo se você realmente deseja que sua imagem se destaque. O Vividit Photo Enhancer está disponível na PlayStore e na App Store. O download também é gratuito. A correção de fotos granuladas simples é gratuita, mas renderizará a imagem com uma marca d’água. Se quiser remover essa marca d’água, você terá que pagar US$ 3 ao aplicativo.

Por outro lado, se decidir pagar o prêmio, você não só poderá consertar fotos granuladas gratuitamente, mas também restaurar imagens antigas que perderam a tonalidade e o brilho. No geral, Vividit Photo Enhancer é um excelente aplicativo que cumpre o que promete.

6. Fotogênico

Como o nome sugere novamente, torna sua imagem fotogênica. Quer a imagem seja antiga ou granulada, você pode corrigi-la gratuitamente. Além disso, o Fotogenic prova ser um verdadeiro editor de fotos com capacidades que superam as do Snapseed. Se você não conhece o Snapseed, é um dos melhores editores de fotos que já usamos.

A única desvantagem do Fotogenic é sua capacidade de detectar a resposta adequada ao toque. No entanto, não temos certeza disso porque pode ser um problema sem um smartphone. Se você quiser conferir, faça o download e pronto. Importar fotos também é fácil neste aplicativo.

7. Fotografia

O nome Photoshot pode lembrar algo extremamente famoso. No entanto, o propósito do Photoshot é completamente diferente do Photoshop. O Photoshot está disponível apenas na Android PlayStore. Se desejar usá-lo, você precisará de um telefone Android. No entanto, se os aplicativos acima não atenderam às suas necessidades até agora, é provável que o Photosoft seja inútil para você.

A única coisa que diferencia o Photoshot é sua capacidade de transformar fotos antigas e granuladas em fotos adequadas com uma aparência clara. Esta é a única novidade que encontramos ao usar o aplicativo. Portanto, se a pessoa na foto parecer escura, você obterá uma pessoa clara após usar o Photosoft.

8. Remini

No final, temos o aplicativo mais eficiente, atualizado e inovador que funciona perfeitamente. Remini é o único aplicativo da lista que não apenas corrige grãos nas fotos, mas também restaura uma imagem quebrada se ela for muito antiga. Porém, para a restauração, você terá que gastar alguns dólares.

Além disso, a melhor coisa sobre o Remini é que você não verá nenhum tipo de anúncio além de Feature Locked – Upgrade to Unlock. Sim. Isso é o que você notará toda vez que tentar tocar em um botão, porque esse recurso está disponível apenas para usuários premium. Se desejar utilizá-lo, ficará feliz em saber que também possui uma versão web que funciona para PCs diferentes de Android e iPhone.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui como você pode consertar fotos antigas e granuladas gratuitamente. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver dúvidas, dúvidas ou sugestões que possam beneficiar outras pessoas, comente abaixo e informe-nos.

LEIA TAMBÉM: