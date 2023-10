Depois de passar por todas as etapas do cadastro e aprovação, muitas pessoas ficam em dúvida com relação ao processo para desbloquear o cartão do Bolsa Família. Na realidade, trata-se de um passo a passo super simples, que você poderá fazer de maneira rápida e tranquila.

Neste texto, explicamos tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Continue lendo!

Como desbloquear o cartão do Bolsa Família?

O passo a passo para desbloquear o cartão do Bolsa Família é super simples. Para isso, você vai precisar dos seus documentos pessoais, um telefone e, depois, dirigir-se à agência da Caixa. Seguindo essas etapas, já será possível usar o seu cartão normalmente.

Para não ter nenhuma dúvida sobre o processo, confira o passo a passo detalhado a seguir:

Com seus documentos pessoais em mãos, como CPF, número do NIS e RG, use o seu telefone para discar para o número 111, da Caixa Econômica Federal; Quando você for atendido, deverá teclar o número correspondente ao atendimento de quem busca desbloquear o Cartão Social do Bolsa Família; Feito isso, você deverá digitar o número dos seus documentos pessoais que forem solicitados durante o atendimento via telefone, que pode acontecer de forma automática, ou seja, sem a comunicação ocorrer com uma pessoa; Assim que você finalizar essa primeira etapa, o seu cartão estará desbloqueado. No entanto, ainda não será possível fazer as transações com ele, pois você precisará procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, com os seus documentos em mãos, para poder finalizar o processo.

No atendimento presencial, você garantirá que o seu cartão do Bolsa Família esteja verdadeiramente desbloqueado, de uma maneira simples e prática.

Vale ressaltar, ainda, que algumas pessoas podem se esquecer da senha que criou no momento do cadastro. Nesses casos, é possível fazer o recadastramento via telefone e, depois, comparecendo à agência da Caixa para finalizar o processo, como ocorre na hora de desbloquear o cartão do Bolsa Família.



Você também pode gostar:

E se eu perder o cartão?

No momento, segundo o próprio site da Caixa Econômica Federal, não é possível fazer a solicitação de uma segunda via do cartão do Bolsa Família. Porém, é claro que isso não quer dizer que você não poderá mais receber o seu benefício.

O pagamento ainda acontecerá normalmente, de acordo com o calendário que é sempre divulgado no início de cada mês vigente. A única diferença é que você só poderá fazer as transações via plataforma digital, ou seja, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Caso precise do dinheiro em espécie para algum pagamento em específico, será necessário transferir para alguma outra conta que você tenha como sacar. Por exemplo, poderá transferir, via Caixa Tem, para uma conta corrente e, assim, usar o seu cartão dessa conta para o saque.

Dessa maneira, você ainda terá acesso ao dinheiro em espécie, poderá usar o benefício para pagar contas e poderá acompanhar quanto tem entrado na sua conta, todos os meses, de uma maneira prática e simples.

Em caso de dúvidas, busque orientações na Caixa Econômica Federal mais perto de você.