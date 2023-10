Aprender a detectar golpes na Black Friday é fundamental para não correr o risco de acabar investindo em uma “compra fantasma” que apenas levaria ao prejuízo. Porém, o que devemos levar em consideração na hora de avaliar se determinado anúncio é real ou não? Neste texto, trouxemos algumas dicas que podem te ajudar nessa missão importante. Não deixe de conferir!

Como detectar golpes na Black Friday?

Infelizmente, sabemos que tem sido cada vez mais difícil detectar golpes na Black Friday, pois os criminosos têm utilizado artimanhas cada vez mais sofisticadas para levar a sua vítima ao erro.

Ainda assim, existem alguns fatores que podem nos ajudar a construir um senso crítico melhor, que possibilite a detecção de potenciais sinais de fraude ou golpe. Vejamos:

1. Pesquise bem antes de comprar

O primeiro passo para detectar golpes na Black Friday é ter uma visão mais clara do mercado antes mesmo do dia da promoção. Isso significa que devemos pesquisar, desde agora, os produtos que desejamos comprar, avaliando preços, verificando a média que é cobrada em cada loja, e assim por diante.

Dessa maneira, poderemos nos “livrar” dos famosos golpes de lojas que aumentam o preço do produto só para dizer que estão dando um bom desconto quando, na verdade, estão vendendo pelo preço original.

Além disso, essa média de preço também pode nos ajudar na hora que nos depararmos com alguns tipos de ofertas, como veremos no tópico seguinte.



2. Desconfie de ofertas exageradas

Se você começar a pesquisar o preço dos produtos com antecedência, será mais fácil na hora de perceber quando uma oferta é muito exagerada, beirando, por exemplo, 80% ou 90% de desconto.

Afinal, um desconto tão gigantesco, especialmente em produtos de altíssimo valor, pode parecer algo atrativo, mas, na prática, pode ser um golpe. Lembre-se, tudo que parece ser magicamente bom, a ponto de escapar totalmente do padrão das outras lojas, pode ser um indício de que você está diante de um estabelecimento falso.

Sabemos que existem promoções que são realmente bem interessantes, mas, ainda assim, a desconfiança pode sempre nos ajudar a detectar golpes na Black Friday.

3. Cuidado com e-mails e anúncios diversos

Se você tem recebido e-mails de estabelecimentos que você não conhece e nem se cadastrou, cuidado! Por mais que possam haver anúncios, dentro do e-mail, de determinados descontos e produtos baratos, isso não quer dizer que esse e-mail é 100% confiável.

E mesmo quando o e-mail vier com o remetente sendo uma loja conhecida, é válido desconfiar. Pesquisar nos canais oficiais da loja e até mesmo conversar com um atendente para saber mais sobre a promoção do e-mail pode te ajudar a detectar golpes na Black Friday.

4. Prefira comprar em lojas com boa reputação

Por fim, considere comprar em lojas que já têm uma reputação consolidada na internet. Pesquise sobre a avaliação dos clientes, como em sites estilo Reclame Aqui, e assim você poderá conhecer um pouco mais daquele estabelecimento.

Dessa maneira, poderá ter uma visão mais clara acerca da reputação da loja, o que facilita na hora de comprar em locais confiáveis. Boas compras!