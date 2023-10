Como é o anel do campeonato do Denver Nuggets e quanto vale?

Tele Nuggets de Denver jogadores e comissão técnica agora possuem a joia mais valiosa da NBA.

É aquele com que todo jogador que inicia sua carreira na NBA sonha, já que possuir um anel de campeonato está além do alcance da maioria.

Usá-lo na mão o designa como o vencedor do melhor título possível no basquete.

Como tem acontecido nas últimas temporadas, o design do anel é totalmente customizado para a equipe, sendo a joia deste ano muito diferente e inovadora em relação aos outros anos.

Como é o anel do Denver Nuggets?

De 1969 a 1983, o desenho do anel seguiu padrões muito semelhantes. Foi personalizado entre os jogadores, mas variou muito menos de ano para ano entre as equipes.

Hoje, porém, cada campeão tem seu próprio design de anel. Tem sido assim há muitas temporadas e certamente não mudou com o Pepitas.

Na frente da joia estão 16 diamantes simbolizando o Pepitas‘ 16 vitórias pós-temporada.

Você também pode ver o troféu Larry O’Brien que eles ganharam, enquanto a palavra ‘Pepitas’ também está incrustado de diamantes e a silhueta das montanhas de Denver com dois picos, conforme aparecem no logotipo da franquia.

O que faz o Pepitas único é que há outra peça dentro da joia que traz o estandarte que o Pepitas eles próprios viram subir ao céu da Ball Arena e que agora voará alto para sempre naquele local.

Você pode ver de um lado as palavras ‘Campeão Mundial’ e o recorde de vitórias e derrotas, enquanto do outro está o número e o nome de cada jogador.

Além disso, existem 89 rubis simbolizando os 89 pontos que o Pepitas permitido ao calor de Miami no último jogo das finais.

Quanto vale o anel do Denver Nuggets?

As joias são feitas pela Jason’s Jewellery, de Beverly Hills, que projetou e fabricou muitos outros anéis de campeonato da NBA, NFL, NHL e WNBA.

Além disso, membros da direção da equipe Colorado estiveram envolvidos no desenho final do anel do início ao fim do processo.

O valor do anel, que não foi divulgado, está estimado entre 50.000 e 150.000 dólares, que é a faixa em que todos os anéis da NBA se movem.

O Milwaukee BucksAcredita-se que o anel ganho em 2021 tenha custado pouco mais de 40.000 dólares, enquanto o Raptors de Toronto‘Acredita-se que o anel de 2019 seja o mais caro da história, com cerca de 150.000 dólares.