Aprender a economizar dinheiro sendo estudante é um passo fundamental que pode ajudar na hora de reduzir as chances de endividamento. Afinal, sabemos o quanto essa fase da vida pode ser marcada por muitas dificuldades financeiras e, por isso, ter um planejamento claro é fundamental.

Porém, o que levar em consideração na hora de economizar? Quais atitudes podem realmente ajudar? Neste texto, apresentamos algumas dicas sobre esse assunto. Acompanhe!

Como economizar dinheiro sendo estudante?

Existem pequenas mudanças na rotina que podem nos ajudar a economizar dinheiro sendo estudante. A seguir, listamos as principais, mas lembre-se de sempre adaptar de acordo com a sua realidade e possibilidades:

1. Tenha o seu orçamento definido

Um bom ponto de partida é ter o seu orçamento bem definido. Afinal, você sabe quanto recebe e quanto gasta todos os meses? Sabe exatamente o que precisa para pagar o transporte para a faculdade ou a alimentação todos os dias? Esse tipo de acompanhamento das finanças pode te ajudar a encontrar os maiores gastos; os custos que podem ser cortados; entre outras possibilidades.

Ao mesmo tempo, assim fica mais fácil traçar metas financeiras para o futuro.

2. Economizando nos livros e materiais

Encontrar maneiras de economizar na compra de livros e materiais didáticos também é importante, especialmente se a sua graduação solicita muitos itens nesse sentido. Por exemplo, no caso de livros, você pode priorizar a compra de usados, até mesmo pela internet. Ou então, pode comprar a versão digital desses livros, ou seja, o e-book, para ter um acesso mais rápido e com menor custo.



Além disso, com relação aos materiais em si, dependendo do tipo de material que você precisa, pode solicitar emprestado de algum conhecido. Quem sabe alguém perto de você não tem alguma coisa para te emprestar durante a faculdade?

3. Formas alternativas de transportes

Sabemos que o transporte também pode ser um problema para muitos estudantes, mas, inevitavelmente, devemos pensar em alternativas. Uma delas é priorizar o transporte público, ou mesmo dividir o transporte com alguém que tem carro. Além disso, há a possibilidade de ir a pé ou de bicicleta, caso a instituição não fique muito longe da sua casa ou trabalho.

4. Use o seu desconto de estudante

Aproveitar o desconto de estudante em uma série de serviços e compras pode ser bem interessante. Assim, mesmo que você ainda tenha custos elevados com outras coisas, como alimentação, o fato de economizar no entretenimento ou em serviços específicos pode te ajudar no fim do mês. Por isso, sempre pesquise quais são as opções de desconto que você pode ter por conta da sua graduação.

E lembre-se, ainda, que algumas instituições de ensino fazem parcerias com estabelecimentos, dando ainda mais desconto. Procure por isso.

5. Priorize o entretenimento gratuito

Por fim, na hora de investir em entretenimento, que tal optar por alternativas gratuitas? É o caso de passeios ao ar livre, visitas a locais públicos, festivais com entrada gratuita, e assim por diante. Existem muitas atividades legais que podemos fazer gratuitamente, basta procurarmos com paciência. Pense nisso na hora de economizar dinheiro sendo estudante!