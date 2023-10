Para muitos, pode ser bem desafiador conseguir economizar energia com a máquina de lavar roupa. Esse problema pode ser ainda mais significativo quando pensamos em famílias grandes, que utilizam a máquina de lavar constantemente.

Pensando nisso, preparamos este breve guia com algumas sugestões que podem te ajudar a controlar os custos elétricos com boas práticas. Acompanhe e saiba mais!

Como economizar energia com a máquina de lavar roupa?

Existem algumas mudanças na forma como lavamos roupas em casa que pode nos ajudar na hora de economizar energia. É o caso de usar menos vezes a máquina, ficar atento ao uso de água quente, e assim por diante. Vejamos a seguir:

1. Use a máquina com a carga completa

Apesar de algumas pessoas já fazerem o uso dessa dica, ainda existem alguns que têm o hábito de lavar pouquíssimas peças de roupa por vez, com a ideia de “não acumular roupa para lavar”.

Por mais que isso possa poupar um pouco o tempo usado para estender a roupa, a verdade é que a “conta” pode vir no valor pago mensalmente de energia. Afinal, se você precisa usar a máquina mais vezes, logo, gastará mais energia, certo?

Por isso, tentar optar por usar a carga completa mais vezes pode ser uma boa ideia.



2. Cuidado com o uso de água quente

A água quente pode ser uma boa alternativa na hora de lavar alguns tipos de peças de roupa. Entretanto, o excesso pode encarecer a conta de luz. Por isso, considere avaliar de forma mais racional quais roupas realmente devem ser lavadas em água quente ou não.

Além do mais, algumas peças podem até estragar com o calor, o que também aumenta os custos (com roupas novas). Sendo assim, opte pelo uso da água fria com mais frequência.

3. Faça manutenções regulares

As manutenções regulares também são essenciais para economizar energia com a máquina de lavar roupa. Afinal de contas, às vezes, os altos custos estão relacionados com o mal funcionamento da máquina, que precisa de reparos recorrentes.

4. Considere lavar peças delicadas na mão

Você tem algumas peças delicadas que precisam de cuidados especiais? Considere lavá-las na mão. Isso pode te ajudar a economizar energia e, ao mesmo tempo, fazer com que você conserve ainda mais esse tipo de roupa.

Porém, sabemos que existe a questão do tempo. Logo, você deve colocar na balança a possibilidade de isso ser bom para você ou não.

5. Fique atento ao horário que você lava a roupa

Por fim, considere pesquisar se na sua cidade existem tarifas energéticas diferentes de acordo com o horário. Isso porque, em alguns locais, são cobradas tarifas diferentes nos horários de pico.

Assim sendo, se na sua cidade houver esse tipo de diferença de tarifa, tente se programar para lavar a roupa em horários mais baratos.

Dessa maneira, é possível economizar energia com a máquina de lavar roupa e manter toda a rotina doméstica funcionando sem problemas. 🙂