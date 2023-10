Conseguir economizar gás de cozinha é um grande desafio no dia a dia das famílias brasileiras. Especialmente aqueles que fazem praticamente todas as refeições em casa, o consumo de gás pode ser mais elevado.

Porém, você sabia que algumas atitudes podem nos ajudar na hora de economizar no consumo de gás? E o melhor, elas são bem simples de serem colocadas em prática!

Neste texto, apresentamos esses aspectos que podem fazer a diferença na durabilidade do seu botijão de gás. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Como economizar gás de cozinha?

Para economizar gás de cozinha é preciso ficar atento ao que mais tem consumido: quanto tempo você tem levado para cozinhar uma panela de arroz, por exemplo? Será que os utensílios têm ajudado no cozimento, ou têm prejudicado o consumo de gás?

Esses e outros questionamentos podem te ajudar a encontrar aqueles fatores que mais têm feito o seu gás ser consumido.

A seguir, apontamos outros fatores importantes:

1. Use tampas nas panelas

Você sabia que usar a tampa nas panelas pode ajudar, e muito, a economizar gás de cozinha? Isso acontece porque quando tampamos a panela, o calor é mantido por mais tempo dentro do recipiente. Esse calor ajuda a cozer mais rapidamente os alimentos, reduzindo o tempo de consumo do gás.



Porém, é importante deixarmos um adendo aqui: só tampe a panela quando possível. Caso contrário, corre-se aquele risco de a água do cozimento “passar por cima”. Então fique de olho!

2. Use panelas do tamanho certo

As panelas usadas também precisam ser do tamanho certo. Às vezes, dividir um preparo em duas panelas médias é melhor do que tentar fazer tudo em uma panela imensa. Isso porque, as panelas grandes podem não “caber” no queimador, fazendo com que muito mais gás seja consumido para aquecê-la.

Ao mesmo tempo, muito mais gás será necessário para manter o calor dessa panela, a fim de conseguir, de fato, cozinhar alguma coisa.

3. Hidrate alguns alimentos antes do cozimento

Hidratar alguns alimentos também pode ajudar. É o caso do arroz e do feijão. Ambos podem ser colocados de molho para higienizar e, ao mesmo tempo, para hidratar. Dessa maneira, o tempo de cozimento desses alimentos tende a diminuir, o que ajuda na hora de economizar gás de cozinha.

4. Evite cozinhar alimentos congelados

Procure evitar fazer o cozimento de alimentos congelados. Sempre que possível, descongele com antecedência. Afinal, se um alimento irá descongelar apenas durante o cozimento, obviamente isso fará com que o preparo dele demore ainda mais, concorda?

Por isso, evite esse tipo de ação e tente sempre prever quando precisará descongelar alguma coisa.

5. Invista em panelas eficientes

Por fim, lembre-se de usar panelas que sejam realmente eficientes e capazes de conduzir o calor de forma adequada. Esse tipo de panela contribui para que o cozimento seja mais rápido, evitando o gasto excessivo de gás de cozinha.

Esperamos que essas dicas possam te ajudar de alguma maneira. Aproveite e compartilhe para que mais pessoas possam saber disso!