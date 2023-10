Como economizar na alimentação? Veja dicas simples!

Aprender a economizar na alimentação é peça-chave para reduzir os custos em casa e assim garantir um maior equilíbrio financeiro para toda a família. Porém, sabemos que o processo de economia não é tão simples e tampouco acontece da noite para o dia.

É muito importante que esse processo ocorra com mudanças positivas e sempre se atentando ao que faz sentido na sua rotina.

Pensando nisso, fizemos este guia para te ajudar a começar essa mudança. Acompanhe!

Dicas de como economizar na alimentação!

Existem pequenas e grandes mudanças que podemos implementar em nossa rotina na hora de economizar na alimentação. A seguir, listamos algumas possibilidades para que você avalie e, quem sabe, implemente na sua rotina:

1. Planeje as suas refeições

O planejamento pode te ajudar nessa jornada mais do que você imagina. Quando você tem em mente a quantidade de alimento que precisa para cada dia da semana, consegue dividir melhor os preparos e reduzir os desperdícios. Acredite, essa redução dos desperdícios pode fazer toda a diferença!

2. Tenha uma lista de compras e siga rigorosamente

Com base nos seus planejamentos semanais, considere montar uma lista de compras que faça sentido. Essa lista deve ser seguida rigorosamente, para que se torne viável entender o que mais consome no seu orçamento, o que pode ser mudado, e assim por diante.



Além disso, uma lista nos ajuda a controlar aquele comportamento de querer comprar uma guloseima a mais ou qualquer coisa nesse sentido.

3. Desinstale apps de delivery

Sabe aqueles aplicativos que facilitam na hora de comprar algum lanche? Pois é… Desinstalar eles do celular é uma maneira de economizar na alimentação. Sabe por quê? Porque pedir um lanche será algo muito mais difícil e demorado. Logo, há mais chances de você desistir da ideia.

4. Compre alimentos a granel

A compra de alimentos a granel também pode te ajudar a economizar na alimentação. Isso porque, normalmente, esse tipo de alimento costuma ter um preço mais acessível, por ser de um prazo mais curto, mas, também, por não estar vinculado a uma marca conhecida.

Além disso, é mais fácil comprar a quantidade que realmente faz sentido para a sua família, reduzindo os casos de desperdício.

5. Experimente marcas diferentes

Sabemos que existem marcas consolidadas no mercado que acabam despertando o nosso interesse mais do que as outras. Porém, quebrar o preconceito e começar a experimentar o que é mais barato pode nos ajudar na hora de economizar na alimentação.

6. Fique atento às ofertas e promoções

Fique de olho nas ofertas que têm no supermercado que você costuma ir e até mesmo nos outros, perto de você. Quem sabe você encontra opções bem acessíveis para abastecer o seu estoque?

7. Tente cozinhar mais em casa

Por fim, evite fazer muitas refeições fora de casa, se for possível. Afinal, cozinhar a própria comida pode ser muito mais barato do que pagar por um prato no restaurante.

Pense nessas possibilidades e boa sorte!