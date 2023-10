Saber como economizar para as férias de fim de ano é fundamental para se preparar para o momento de descanso da melhor maneira.

Afinal, é frustrante aguardar 12 meses para alguns dias de descontração e, na hora, não ter como fazer nada do que gosta por falta de dinheiro, não é mesmo?

Por isso, como estamos na reta final do ano, preparamos este conteúdo com algumas dicas que podem te ajudar nas suas finanças. Confira!

Como economizar para as férias de fim de ano?

Antes de qualquer coisa, queremos que você reflita com os pés no chão. Nós sabemos que muitos sonham com viagens caras ou estadias que não cabem no orçamento. Porém, as dicas de como economizar para as férias de fim de ano não estão relacionadas com metas irrealistas

Por exemplo, se você recebe R$ 2500 por mês, torna-se muito difícil, a essa altura, economizar R$ 3000 mensalmente para as férias que você sempre sonhou, concorda?

Essas férias devem ser planejadas no longo prazo e, para as deste ano, podemos adotar algumas ações que contribuam para um momento de descontração com a sua família. Vamos às dicas:

1. Quais os seus planos para as férias?

O primeiro passo é pensar nos planos que você quer fazer para as suas férias. Você quer passar um tempo onde, no campo ou na praia? Já tem um lugar para ficar? Quanto custa a estadia nessa região?



Além disso, pense em quantos dias você quer dedicar para uma viagem, um passeio ou qualquer outra atividade que queira incluir nas suas férias. Lembrando que é importante fazer planos realistas, combinado?

2. Quanto você precisa guardar por mês para isso?

Em seguida, pense em quanto dinheiro é necessário guardar, a partir de agora, para economizar para as férias de fim de ano. É R$ 300 por mês? Menos, mais?

Pense sobre isso com atenção, considerando não apenas os gastos com estadia e transporte, mas também com alimentação, possíveis medicações, contratempos, etc.

3. Quais cortes podem ser feitos nos gastos mensais?

Depois que você já tiver traçado o quanto precisa economizar e o que deseja fazer no fim de ano, comece a avaliar as suas finanças atuais. Como estão as suas finanças?

Você pode cortar algum gasto no momento, como alguma assinatura de streaming, apenas para compensar com o lazer lá na frente? Pense um pouco sobre isso.

Avalie tudo o que pode estar “consumindo” a sua renda de forma não tão interessante.

4. Considere fontes adicionais de renda

Por fim, se houver possibilidade, na hora de economizar para as férias de fim de ano, avalie quais poderiam ser as suas fontes adicionais de renda. Será que é possível vender alguma coisa? Fazer trabalhos extras? Prestar algum serviço específico que você sabe fazer?

Avalie suas opções, pois essa renda a mais pode fazer toda a diferença na hora de juntar o orçamento que você precisa para viver as suas férias com tranquilidade.

Boa sorte na sua jornada!