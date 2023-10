Como economizar para construir? Veja dicas práticas!

Sabemos que nem sempre é fácil economizar para construir, mas, nem por isso precisamos encarar a situação como impossível, concorda?

Com um planejamento efetivo, que pode sim ser de longo prazo, podemos aumentar o nosso fundo focado em construção e, assim, realizar o nosso sonho.

Ao longo deste texto, apresentamos alguma dicas que podem te ajudar. Confira!

Como economizar para construir?

Para economizar para construir, é preciso ter em mente que cada pessoa possui a sua própria estrutura financeira. Para algumas, pode ser mais fácil juntar o dinheiro, enquanto outras podem ter mais dificuldades.

Por isso, o ideal é fazer uma reflexão e adaptar as dicas abaixo para a sua rotina, visando colocar em prática ações que realmente possam te ajudar mais tarde. Veja as dicas:

1. Estabeleça um orçamento claro

Guardar dinheiro aleatoriamente pode apenas gerar frustração. Por isso, defina exatamente o orçamento que você precisa, considerando gastos e investimentos como:

Documentação;

Regularização do terreno;

Compra do terreno;

Preparo do terreno;

Compra dos materiais;

Mão-de-obra;

Reserva para imprevistos.



2. Defina metas de economia

Com base no orçamento que precisa ser atingido, defina as suas metas de economia. Nesse caso, pense em quanto você poderá guardar, todos os meses, com foco no seu objetivo.

Será que R$ 500 é possível? Menos, mais? Pense sobre isso, sempre analisando a sua vida financeira hoje, para não correr o risco de criar metas irreais, combinado?

3. Monte um plano para reduzir despesas desnecessárias

Ao ter as suas metas bem definidas, monte o seu plano de economia. Você pode pensar em quais contas vai deixar de gastar, quando, todos os meses, fará o depósito para economizar para construir, e assim por diante.

Ter um plano sólido e claro é fundamental para não se perder do seu objetivo.

4. Tenha uma conta específica para reservar o dinheiro

Considere ter uma conta específica para fazer o depósito do valor, todos os meses. Se no seu banco existe a possibilidade de separar, dentro do app, o dinheiro da conta do valor que você tem economizado, faça isso.

Dessa maneira, você não corre aquele risco de gastar o dinheiro “sem querer”.

5. Busque formas de aumentar a sua renda

Além de encontrar maneiras de reduzir os custos mensais e aqueles gastos que, às vezes, nos fazem gastar à toa, tente encontrar formas de aumentar a sua renda.

Não precisa “reinventar a roda” e encontrar fontes extraordinárias de renda, mas ter alternativas pode fazer toda a diferença.

Avalie o que você poderia vender, ensinar ou mesmo trabalhar nas horas extras, buscando um dinheiro a mais para economizar para construir.

6. Mantenha-se disciplinado e acompanhe o seu progresso

Por fim, procure sempre manter a sua disciplina. Especialmente se o plano for de longuíssimo prazo, pode ser que você desanime no meio do caminho. Porém, não desista! Siga avaliando o seu progresso e mantendo o foco naquilo que você quer, que é economizar para construir.

Mais tarde, quando o tempo passar, você vai perceber que valeu a pena o sacrifício. Boa sorte!