Como entrar em contato com o PicPay? Confira Chat, Ouvidoria, Telefone, Redes Sociais e WhatsApp

Você quer saber como entrar em contato com o PicPay? A plataforma conta com diferentes formas de contato aos seus usuários, seja para tirar dúvidas, resolver problemas ou fazer sugestões.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e descubra todos os contatos reais da empresa e veja qual é o melhor para cada situação.

Como entrar em contato com o PicPay?

O PicPay é um aplicativo que funciona como uma carteira digital, onde você pode cadastrar o seu cartão de crédito ou adicionar saldo à sua conta para fazer pagamentos de forma rápida e segura.

Com o app, você pode pagar qualquer pessoa ou estabelecimento que tenha uma conta no aplicativo, usando apenas o seu celular. Além disso, também pode aproveitar ofertas e cashback (dinheiro de volta) em diversas transações.

Para usar o PicPay, você precisa baixar o aplicativo no seu celular, disponível para Android e iOS, e fazer um cadastro simples com o seu número de telefone, nome, e-mail e CPF.

Depois, é possível adicionar um cartão de crédito ou transferir dinheiro para a sua conta PicPay usando o seu banco. Assim, basta começar a usar o PicPay para fazer pagamentos online.

Mas se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, como você pode entrar em contato com a empresa? O PicPay oferece vários canais de atendimento ao cliente, que variam de acordo com a sua necessidade. Veja a seguir quais são eles e como acessá-los.



Você também pode gostar:

1 – Chat

O chat do PicPay está disponível para todos os clientes diretamente no aplicativo. Ele fica disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana para tirar todas as dúvidas e receber solicitações. Assim, confira como é fácil acessar:

Primeiro, abra o aplicativo PicPay; Depois, toque na sua foto de perfil; A seguir, toque em “Ajuda” e selecione a opção “Central de Ajuda”; Depois, toque no botão “Converse com o PicPay”; Por fim, escolha se deseja conversar por Mensagem ou Libras, selecione o motivo do contato e envie a sua mensagem.

Mas caso você ainda não tenha acesso à sua conta, basta clicar na símbolo de interrogação (?) no app para conversar com a assistente virtual.

2 – Redes Sociais PicPay

O PicPay também está disponível por meio das suas redes sociais. Mas é importante estar atento, pois todas as redes da empresa possuem um selo de verificação. Por isso, é importante ter cuidado para não cair em golpes de pessoas fingindo ser a empresa. Confira quais são os canais oficiais:

Lembre-se: o PicPay nunca pedirá informações como a sua senha ou o código de autorização durante um atendimento. Sendo assim, desconfie caso alguém solicite e entre imediatamente em contato com os canais oficiais da empresa.

3 – Telefone

Caso você deseje falar pelo telefone com o PicPay sobre qualquer assunto, basta entrar em contato pelo número 0800 025 8000.

4 – Ouvidoria

Existem duas formas de entrar em contato com a Ouvidoria do PicPay. A primeira é por meio da página da Ouvidoria, onde será necessário preencher um formulário.

Mas, se preferir, também é possível entrar em contato por meio do número 0800 025 2000. O atendimento está disponível em dias úteis, das 9h às 18h. Vale lembrar que esta é a melhor opção para quem já finalizou atendimento em outros canais.

5 – WhatsApp

O PicPay utiliza o WhatsApp para entrar em contato com os seus clientes e enviar boletins informativos para o seu CPF. Assim, você receberá uma mensagem do número (12) 98174-2362 sempre quando houver a emissão de uma nova conta para pagamento.

Além disso, por meio deste canal, o app envia informações sobre:

Empréstimos;

Cartão PicPay Card;

Empréstimo entre Pessoas;

Convite para participar de testes e pesquisas.

Assim sendo, este canal é apenas para receber informações. Caso você deseje falar com o PicPay, basta entrar em contato por meio de uma das opções anteriores.