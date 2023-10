Como escolher o buquê de flores perfeito para uma menina

Graças à floricultura moderna, você pode comprar um buquê para sua garota favorita para uma data comemorativa ou qualquer outra data, em qualquer forma, cor ou estilo. Se você estiver interessado na entrega de flores, considere usar o serviço flores Rio de Janeiro.

Usando um aplicativo para smartphone, você pode escolher um buquê feito por um florista qualificado. Além disso, a entrega dentro dos limites da cidade pode ser bem rápida.

Como escolher um buquê original para uma garota?

Confie nos três aspectos listados abaixo:

O gosto de sua namorada| É útil saber se ela gosta de margaridas do campo ou orquídeas tropicais, rosas azuis ou lírios brancos ou outras flores.

Seu estilo pessoal| Naturalmente, buquês fluidos e redondos estão associados à feminilidade e ao romance, enquanto que para pessoas relaxadas e independentes, uma assimetria elegante ou um arranjo vertical é mais apropriado.

Se for dado um buquê| Um arranjo sinuoso em cascata não é a melhor opção para uma saída ao cinema, enquanto um buquê de aniversário pode ser mais caprichoso.

Preste atenção não apenas aos tipos e cores das flores, mas também ao formato do buquê. Isso contribui para o clima geral do arranjo.

Buquê de design exclusivo para meninas

Buquê redondo tradicional

Um clássico que sempre sai ganhando: buquês redondos que lembram uma esfera ou um chapéu de flores. Esses buquês podem ser feitos de uma variedade de flores, incluindo rosas, hortênsias, gérberas e dianthus. Eles parecem ricos e volumosos.

Buquê em cascata

Um arranjo de flores alongado parece realmente eficaz. Quando caem em cascata a partir do centro, as flores, ervas e folhas criam uma estrutura festiva especial.

Os buquês de noiva geralmente têm esse formato. Incorporando ervas, tipos ornamentais e samambaias, os buquês em cascata são feitos de eustomas, íris, delfínios e orquídeas.

Buquê de tela

Para as pessoas que adoram buquês de longa duração, essa é uma opção útil e moderna. Geralmente é uma moldura de madeira na qual é colocado um arranjo de flores preservadas ou secas. Geralmente contém algodão, lavanda, várias gramíneas e outras belas flores secas.

Buquê linear (vertical)

Uma opção intrigante e incomum: um buquê longo e apontando para cima. Esse buquê pode ser dado tanto para um homem quanto para uma mulher e deve ser composto de flores com hastes grossas e densas, como gladíolos, crisântemos, gipsofilas e rosas de haste longa.

.

Buquê assimétrico (solto)

Um buquê redondo tradicional com uma composição interessante e assimétrica. Esse buquê pode ter, por exemplo, hortênsias à esquerda e peônias, rosas e gérberas à direita. Esse arranjo inevitavelmente cria movimento e um clima especial.

Buquês extraordinários

A floricultura moderna permite a criação de buquês com formas muito incomuns. Padrões crescentes, em forma de S, em forma de coração ou piramidais são geralmente criados usando arranjos de flores especiais.

As flores são presas a esponjas que foram umedecidas com água ou com um determinado agente estabilizador.

FAQ:

Que fatores devem ser considerados ao escolher um buquê?

Os gostos e as preferências do destinatário, bem como sua adequação à situação, são os principais fatores determinantes.

Quais são os benefícios de escolher um buquê exclusivo?

Ao escolher um arranjo incomum, você pode revelar seu gosto refinado e seu conhecimento de floricultura.

O que devo evitar ao escolher um buquê?

Oferecer buquês extravagantes para um encontro simples é totalmente desnecessário. Além disso, tente escolher flores que não sejam muito brilhantes e chamativas.