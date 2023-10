Como está o EL NIÑO neste começo de Outubro? Confira

O El Niño é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial e exerce influência significativa nas condições meteorológicas ao redor do mundo. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar as condições atuais do El Niño no início de outubro e discutir as perspectivas futuras para esse fenômeno.

O El Niño no Início de Outubro

De acordo com os dados da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) dos Estados Unidos, o El Niño no início de outubro se encontra no limite de intensidade moderada a forte. As anomalias de temperatura da superfície do mar pouco variaram nos primeiros dias do mês em relação ao final de setembro no Oceano Pacífico Equatorial.

Conforme observado no mapa de anomalias de temperatura da superfície do mar fornecido pela NOAA no dia 3 de outubro, é possível identificar a tradicional faixa de águas mais quentes do que a média, característica do El Niño, na região equatorial do Oceano Pacífico.

A agência climática dos Estados Unidos indicou que a anomalia de temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4, que é utilizada como referência para definir a intensidade do El Niño, está na faixa de transição entre El Niño moderado e forte. O valor registrado é inferior à maior anomalia observada na região Niño 3.4 desde março de 2016.

Por outro lado, a região Niño 1+2, localizada próxima ao Peru e Equador, apresenta uma anomalia de temperatura de +2,8ºC, caracterizando um El Niño costeiro muito forte. Essa região teve início de aquecimento extremo do oceano em fevereiro e atingiu o seu máximo de intensidade durante o inverno.

Evolução do El Niño

A evolução do El Niño pode ser acompanhada por meio dos dados semanais divulgados pela NOAA para a região Niño 3.4 desde maio até o momento. Ao analisar a evolução semanal das anomalias de temperatura na região, é possível observar o gradual aumento da intensidade do fenômeno no Oceano Pacífico.

Aqui está a evolução do El Niño semana a semana desde maio:



03/05/2023: 0,4ºC

10/05/2023: 0,5ºC

17/05/2023: 0,5ºC

24/05/2023: 0,4ºC

31/05/2023: 0,8ºC

07/06/2023: 0,9ºC

14/06/2023: 0,9ºC

21/06/2023: 1,0ºC

28/06/2023: 0,9ºC

05/07/2023: 1,0ºC

12/07/2023: 1,1ºC

19/07/2023: 1,1ºC

26/07/2023: 1,2ºC

02/08/2023: 1,1ºC

09/08/2023: 1,2ºC

16/08/2023: 1,3ºC

23/08/2023: 1,5ºC

30/08/2023: 1,6ºC

06/09/2023: 1,6ºC

13/09/2023: 1,6ºC

20/09/2023: 1,7ºC

27/09/2023: 1,5ºC

É importante ressaltar que anomalias entre 0,5ºC e 0,9ºC são consideradas de El Niño de fraca intensidade, enquanto anomalias entre 1,0ºC e 1,4ºC indicam uma intensidade moderada. Anomalias de 1,5ºC a 1,9ºC são consideradas de forte intensidade, e valores acima de 2,0ºC indicam um El Niño de muito forte intensidade ou Super El Niño.

Perspectivas Futuras para o El Niño

As projeções realizadas pelos modelos climáticos dinâmicos e estatísticos processados pela Universidade de Columbia (IRI) indicam que o El Niño seguirá ganhando força nos próximos meses. De acordo com a média das projeções, espera-se que o pico de intensidade desse evento de El Niño seja alcançado entre dezembro e o início de 2024.

Com base nos modelos climáticos dinâmicos, que possuem maior índice de acerto, estima-se que o pico de intensidade desse episódio de aquecimento do Pacífico possua uma anomalia em torno de 2,0ºC, situando-se no limiar entre um El Niño forte e muito forte.

Intensidade do fenômeno

O fenômeno do El Niño no início de outubro se encontra no limite de intensidade moderada a forte, influenciando o clima em diferentes partes do mundo. A análise das anomalias de temperatura da superfície do mar na região equatorial do Oceano Pacífico indica a presença de águas mais quentes do que a média, característica do El Niño.

Ao observar a evolução do El Niño desde maio, é possível notar um aumento gradual da intensidade do fenômeno. As perspectivas futuras apontam para um fortalecimento contínuo do El Niño nos próximos meses, com projeção de pico de intensidade entre dezembro e o início de 2024.

É importante monitorar de perto as condições do El Niño, uma vez que esse fenômeno climático pode ter impactos significativos no clima global, afetando a ocorrência de chuvas, temperaturas e outros padrões climáticos em diferentes regiões.