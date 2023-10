como estudar Matemática e outras matérias de exatas?

As datas das provas da próxima edição do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) estão cada vez mais próximas. De fato, a prova será aplicada no mês de novembro de 2023.

Nesse contexto, muitos estudantes estão preocupados e querem encontrar dicas valiosas que podem ajudá-los a turbinar os próprios estudos para o ENEM.

Nós sabemos que é importante estudar para as cinco provas do ENEM, incluindo a redação. Mas, quando pensamos no ENEM, pode-se dizer que as questões de Matemática e outras matérias de exatas terão um peso muito grande no cálculo da nota final do candidato.

Dessa forma, para que você consiga aproveitar essa reta final para se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com dicas sobre estudar Matemática e outras matérias de exatas para o ENEM 2023. Vamos conferir!

Quantas são as questões de Matemática e exatas no ENEM?

Em primeiro lugar, você deve entender o funcionamento da prova de exatas do ENEM. Na prova, estarão presentes 75 questões de Matemática e exatas. Veja a distribuição das perguntas a seguir:

Física: 15 questões;

Química: 15 questões;

Matemática: 45 questões.

As questões de Física e Química fazem parte da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, enquanto as perguntas de Matemática integram a prova de Matemática e suas Tecnologias.

Como podemos ver por meio do número de questões, as matérias de exatas são muito importantes para a prova do ENEM, representando 75 das 180 questões totais.



Você também pode gostar:

Não se esqueça de estudar o básico

Muitos estudantes possuem dificuldade em aprender determinados conceitos mais complexos das matérias de exatas e não sabem o motivo. Saiba que é provável que você não esteja conseguindo entender um assunto mais difícil porque não domina o básico sobre aquela disciplina.

O problema é que os estudantes costumam focar os estudos para as questões de exatas do ENEM diretamente pelos tópicos mais difíceis e complexos. De fato, estudar esses assuntos complicados é muito importante, mas os temas básicos não podem ser deixados de lado, principalmente porque eles são fundamentais para que você consiga compreender qualquer outro assunto mais avançado.

Assim, é importante que você estude os assuntos mais básicos de Matemática e das outras matérias de exatas que estarão presentes no ENEM. Se julgar necessário, inclua revisões frequentes sobre temas básicos no seu plano de estudos.

Os exercícios são muito importantes

Resolver exercícios é importante para o estudo de qualquer matéria. Mas, quando pensamos em Matemática e outras disciplinas de exatas, eles são fundamentais.

É muito importante que você inclua a prática de exercícios no seu plano de estudos. Tenha em mente que tentar aprender os conceitos de exatas somente por meio da teoria pode ser muito difícil e complicado.

Além disso, a resolução de exercícios também irá te ajudar a colocar as suas habilidades em prática. Dessa forma, você poderá fazer uma autoavaliação do seu próprio conhecimento e estudar mais, caso seja necessário.

Procure focar em exercícios de edições passadas da prova do ENEM ou questões aos moldes do ENEM. Essa estratégia é fundamental para que você consiga se acostumar com o tipo de pergunta que irá encontrar na sua prova.

Aprenda a responder as questões do ENEM

Tenha em mente que as questões de exatas do ENEM podem ser muito diferentes das perguntas de matérias de exatas de vestibulares e outras provas. No ENEM, as questões são baseadas em textos longos e que devem ser interpretados, mesmo na área de Matemática e exatas.

Assim, é fundamental que você leia questões do ENEM de forma eficiente, ou seja, prestando muita atenção e fazendo anotações ao longo da sua leitura. Durante a leitura e interpretação, anote palavras-chave e conceitos que irão te ajudar a chegar em uma resposta quando você estiver pensando sobre ela.