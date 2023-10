Como evitar falha de memória na hora da prova

As provas são um componente inevitável da jornada acadêmica, e a ansiedade que muitas vezes as acompanha pode afetar negativamente nosso desempenho, especialmente no que diz respeito à memória. O nervosismo durante a realização de provas importantes como a do Enem, por exemplo, pode causar um “branco”, fazendo com que o estudante esqueça temporariamente um assunto já estudado.

Quem nunca passou por aquele momento angustiante em que, subitamente, o conteúdo parece inatingível? A boa notícia é que existem estratégias eficazes que podem ajudar a evitar falhas de memória na hora da prova e a melhorar a memorização dos assuntos estudados.

A memória e o estresse pré-prova

Antes de mais nada é fundamental entender o impacto do estresse pré-prova em nossa capacidade de reter informações. Quando estamos ansiosos, nosso corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que podem prejudicar a formação de novas memórias e afetar a recuperação das informações armazenadas. Portanto, a gestão do estresse é um primeiro passo crucial para garantir um desempenho acadêmico consistente.

O ideal para pessoas mais ansiosas é recorrer à terapia, mas alguns exercícios de respiração e criar o hábito de meditação também pode ajudar nesse processo.

Uma das principais causas de falhas de memória é a desorganização e o despreparo. Organizar seu material de estudo, criar um cronograma de estudos e planejar o que você precisa revisar pode aumentar sua confiança e reduzir o estresse. A estrutura dá à sua mente uma sensação de controle, o que é fundamental para uma memória eficaz.

A revisão regular também é essencial para a retenção de informações a longo prazo. Em vez de tentar memorizar tudo de uma vez, divida seu estudo em sessões espaçadas ao longo do tempo. Esse método, conhecido como espaçamento, é mais eficaz do que a revisão intensiva de última hora. Rever o material regularmente reforça sua memória e torna mais provável que você o lembre na hora da prova.

Associação e conexões para a memória



A memória é frequentemente fortalecida quando fazemos associações e conexões com o conteúdo. Tente relacionar novos conceitos a informações que você já conhece. Use exemplos e analogias para tornar o material mais significativo. Quanto mais significativo o conteúdo, mais fácil será lembrá-lo.

Mnemônicos são dispositivos de memória, como acrônimos, rimas ou histórias, que ajudam a lembrar informações complexas. Por exemplo, o acrônimo “PEMDAS” é usado para lembrar a ordem das operações matemáticas: Parênteses, Expoentes, Multiplicação, Divisão, Adição e Subtração. Essas técnicas podem ser úteis para lembrar listas ou sequências.

Já pra tópicos mais complexos, tente criar diagramas ou visualizações que representem visualmente o assunto estudado. Esse método é particularmente eficaz para informações que exigem a memorização de conceitos. Diagramas de fluxo, mapas mentais e gráficos, por exemplo, podem ajudar a organizar informações e facilitar a recuperação.

Além disso, ensinar o material a alguém é uma das melhores maneiras de garantir que você o lembra. Explique o conteúdo a um colega de estudo, um amigo ou até mesmo para si mesmo. Quando você ensina, está consolidando seu próprio entendimento e fortalecendo a memória.

Evitar falhas de memória durante uma prova não é apenas uma questão de sorte. Com as estratégias adequadas e a gestão eficaz do estresse, é possível melhorar sua memória e, consequentemente, seu desempenho acadêmico. Lembre-se de que a memória é como um músculo que pode ser treinado e fortalecido com prática e técnicas apropriadas. Ao implementar as estratégias mencionadas, você estará mais bem preparado para enfrentar suas provas com confiança e sucesso.

