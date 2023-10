Se a saída do programa ocorreu por conta de um bloqueio ou cancelamento, ou até mesmo pelo fato de a família ter desenvolvido e o benefício social não ter sido necessário por um período, saiba que, quando houver novamente a necessidade, é possível voltar a receber o Bolsa Família.

Porém, para isso acontecer, é necessário seguir um passo a passo. Simples, mas importante. Neste texto, esclarecemos qual é esse passo a passo para que você possa ir em busca do seu benefício. Acompanhe.

Como faço para voltar a receber o Bolsa Família?

Se a sua família retornou a uma renda per capita de até R$ 218, saiba que é possível voltar a receber o Bolsa Família. Para isso, será necessário seguir, basicamente, os mesmos passos que foram seguidos no seu primeiro cadastro.

É como se fosse um novo cadastro, no entanto, se vocês optaram por sair do programa voluntariamente, mas agora precisam desse suporte novamente, saiba que existe a Regra do Retorno Garantido.

Essa regra faz com que beneficiários que saíram do programa por decisão própria tenham prioridade caso precisem retornar, como no caso da perda de renda, por exemplo. Portanto, lembre-se dessa regra no momento em que for voltar a receber o Bolsa Família.

A seguir, explicamos o passo a passo:

1. Fique atento às regras do programa

Antes de querer voltar a receber o Bolsa Família, é muito importante que você e sua família verifiquem se estão dentro das regras do programa. Vocês estão dentro do limite de renda per capita? Se tem crianças e adolescentes na sua casa, ambos estão devidamente matriculados na escola? E como está o calendário vacinal de todos da família?



Esses aspectos são levados em conta na hora de fazer um cadastro no programa Bolsa Família. Caso a sua família não atenda a esses requisitos, não será possível voltar a receber o valor mensal. Em contrapartida, se vocês estiverem dentro das regras, poderão receber sim.

2. Reúna os documentos necessários

Se porventura você fez a análise da situação da sua família e constatou que ela está apta para voltar a receber o Bolsa Família, é hora de reunir todos os documentos.

Lembre-se de reunir as certidões de nascimento, RG, CPF, comprovante de renda e de residência, e demais documentos que possam ser solicitados quando você for fazer o seu cadastro.

Também é importante que os documentos estejam atualizados, como no caso do comprovante de renda e de residência, ok?

3. Procure o CRAS mais próximo de você

Por fim, para voltar a receber o Bolsa Família você pode procurar o CRAS mais perto da sua casa para atualizar as informações da sua família no CadÚnico. A partir disso, esses dados serão analisados, a fim de verificar se a sua família pode realmente receber o benefício.

Se houver a comprovação de que vocês atendem a todas as regras do programa, a inclusão poderá acontecer. Pode ser que, dependendo da sua cidade, ainda haja uma lista de espera, mas também pode ser que não.

Para tirar a dúvida, somente indo ao CRAS mais perto da sua casa para efetivamente fazer o cadastro novamente.