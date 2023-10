Como fazer PIX no cartão de crédito? Veja o PASSO A PASSO

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos que permite transferir dinheiro e fazer compras em qualquer dia e horário, sem custos adicionais. Recentemente, surgiu uma nova ferramenta para facilitar ainda mais a vida dos usuários. Trata-se do Pix com o cartão de crédito.

Através dele, as pessoas podem controlar com mais facilidade as suas despesas, enquanto realizam operações financeiras de forma inteiramente segura. De modo geral, a nova ferramenta garante que o destinatário receba o dinheiro em apenas alguns segundos diretamente na sua conta bancária.

No entanto, o pagador que escolhe fazer a operação com o cartão de crédito receberá a cobrança na sua fatura. A seguir, entenda mais sobre como funciona e o passo a passo completo para fazer um Pix utilizando o cartão de crédito.

Como fazer um Pix no cartão de crédito?

Para fazer Pix no cartão de crédito, você precisa ter uma conta em uma instituição financeira que ofereça esse serviço. O processo para a operação é simples e rápido. Assim, confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo ou o site da sua instituição financeira e escolha a opção Pix; Depois, na opção “Pagar ou Transferir” e informe a chave Pix do destinatário. Você também pode ler o QR Code do destinatário com a câmera do seu celular; Na sequência, confira os dados da transação e escolha a opção Cartão de Crédito como forma de pagamento; Por fim, digite a sua senha para confirmar a operação.

Pronto! Seguindo esse passo a passo, o dinheiro será transferido em apenas alguns segundos e você receberá um comprovante da transação. Este serviço está disponível 24 horas por dia, durante 7 dias na semana.

Vantagens em utilizar o cartão de crédito nas operações de Pix

Utilizar a nova ferramenta que permite usar o cartão de crédito nas operações de Pix pode trazer vários benefícios para os usuários. Confira:

Praticidade: você pode pagar ou transferir dinheiro a qualquer momento, sem precisar de dinheiro em espécie ou de outros dados bancários do destinatário, além da chave Pix;

você pode pagar ou transferir dinheiro a qualquer momento, sem precisar de dinheiro em espécie ou de outros dados bancários do destinatário, além da chave Pix; Segurança: não é necessário informar os dados do seu cartão de crédito para o destinatário, apenas a sua chave Pix. Além disso, as transações são criptografadas e protegidas por senha, gerando muito mais segurança;

não é necessário informar os dados do seu cartão de crédito para o destinatário, apenas a sua chave Pix. Além disso, as transações são criptografadas e protegidas por senha, gerando muito mais segurança; Controle: é possível acompanhar as suas despesas com o Pix no extrato do seu cartão de crédito e aproveitar os benefícios do seu cartão, como programa de pontos, cashback ou parcelamento;

é possível acompanhar as suas despesas com o Pix no extrato do seu cartão de crédito e aproveitar os benefícios do seu cartão, como programa de pontos, cashback ou parcelamento; Flexibilidade: com o Pix no cartão de crédito, é possível fazer transferências no crédito à vista ou mesmo parcelar em até 12 vezes diretamente no aplicativo do seu banco.

Mas é importante lembrar, também, que algumas instituições podem cobrar taxa de serviço e juros no caso de pagamento parcelado. Portanto, antes de utilizar o serviço vale a pena conferir as regras da sua instituição.

Cuidados importantes ao utilizar o Pix

O Pix é uma forma rápida e prática de fazer transferências e pagamentos, mas também exige alguns cuidados para evitar fraudes e golpes. Por isso, os usuários precisam tomar cuidado ao realizar transações bancárias com a ferramenta.

A seguir, confira dicas importantes para garantir toda a segurança na utilização do Pix:

Antes de fazer um Pix, confira sempre os dados do destinatário , como nome, CPF ou CNPJ, e-mail ou telefone. Além disso, se você receber um pedido de Pix por mensagem, ligue ou fale pessoalmente com a pessoa ou empresa para confirmar se é verdadeiro;

, como nome, CPF ou CNPJ, e-mail ou telefone. Além disso, se você receber um pedido de Pix por mensagem, ligue ou fale pessoalmente com a pessoa ou empresa para confirmar se é verdadeiro; Não clique em links suspeitos que prometem vantagens ou benefícios relacionados ao Pix , como cashback, sorteios ou brindes. Isso porque esses links podem conter vírus ou malwares que roubam os seus dados bancários ou instalam programas espiões no seu celular ou computador;

, como cashback, sorteios ou brindes. Isso porque esses links podem conter vírus ou malwares que roubam os seus dados bancários ou instalam programas espiões no seu celular ou computador; Mantenha o seu aplicativo do banco sempre atualizado e use um antivírus no seu dispositivo. Assim, você evita que falhas de segurança sejam exploradas por hackers ou invasores;

no seu dispositivo. Assim, você evita que falhas de segurança sejam exploradas por hackers ou invasores; Se você perceber alguma movimentação estranha na sua conta ou receber alguma cobrança indevida, entre em contato com o seu banco imediatamente. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na polícia e pedir o estorno do valor, se for o caso.