Como fica o vencimento dos boletos com o feriado?

O vencimento dos boletos com o feriado é uma preocupação de muitas pessoas, visto que o Brasil é um país repleto de datas comemorativas, cada um com seu motivo especial de celebração.

Assim, esses feriados nacionais não apenas significam um dia de festividades, mas também podem influenciar o funcionamento de diversos serviços, incluindo o atendimento nas lotéricas.

Desse modo, é importante saber o que fazer com os boletos que vencem nas datas de feriado a fim de evitar problemas financeiros.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Feriado de Nossa Senhora Aparecida afeta disponibilidade de serviços

Bem como todos já sabem, amanhã é feriado no Brasil, pois no dia 12 de outubro, comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida.

Desse modo, vale ressaltar que a data foi oficialmente considerada feriado nacional a partir de 1980, com a publicação da Lei nº 6.802. Desde então, órgãos públicos e várias empresas privadas não operam nesse dia.

Conforme determina a lei, as lotéricas não funcionam nos feriados nacionais. Portanto, os serviços que essas agências prestam não estarão disponíveis durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Assim sendo, a suspensão de serviços ocorre em todo o Brasil, afetando o acesso aos seguintes serviços:

Pagamento de boletos e faturas;

Saques nas lotéricas;

Apostas na loteria, entre outros.

Afinal, como fica o vencimento dos boletos com feriado?

De acordo com a regulamentação, os boletos que têm data de vencimento em feriados, como no dia 12 de outubro, podem ser pagos no próximo dia útil sem nenhuma cobrança de juros.

Sendo assim, quem tem boletos que vencem amanhã, podem realizar o pagamento no dia 13, sem nenhum problema.

Contudo, para evitar possíveis problemas decorrentes do feriado, é fundamental que os consumidores planejem com antecedência. E para que você saiba como fazer, confira abaixo algumas orientações:

Verifique as datas de vencimento de seus boletos

Primeiramente, antes do feriado, confira os boletos e faturas com datas de vencimento próximas. Dessa forma, caso encontre algum boleto que vence neste dia, esteja ciente de que a data de pagamento será automaticamente adiada para o próximo dia útil.

Assim sendo, certifique-se de efetuar o pagamento a tempo para evitar multas e juros.

Use alternativas para saques em dinheiro

Se você precisar de dinheiro em espécie no feriado, lembre-se de que as lotéricas não estarão funcionando. Dessa maneira, planeje suas necessidades com antecedência e utilize caixas eletrônicos de bancos ou redes de saques autorizadas.

Atente-se ao calendário da loteria

Finalmente, se você é um entusiasta das loterias e costuma fazer apostas, verifique o calendário atualizado dos sorteios. Verifique as mudanças nos dias e horários dos sorteios que ocorrerão em feriados nacionais, como por exemplo, o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Como evitar cobranças indevidas?

Ademais, cabe ressaltar que, com o crescimento da tecnologia, muitos bancos oferecem aplicativos que permitem o pagamento de boletos de forma rápida e conveniente. Desse modo, essa opção pode ser especialmente útil em feriados e fins de semana, quando as lotéricas e agências físicas não estão operando.

Sendo assim, veja algumas orientações de como evitar cobranças indevidas nos valores dos boletos por atrasar o pagamento:

Baixe o aplicativo do seu banco

Primeiramente, é importante certificar-se de ter o aplicativo oficial do seu banco instalado em seu dispositivo móvel.

Então, faça o login no aplicativo usando suas credenciais bancárias.

Encontre a opção de pagamento de boletos

Normalmente, você pode encontrar essa opção no menu de pagamentos ou transações financeiras. Dessa maneira, verifique com atenção para localizá-la.

Digitalize ou insira os dados do boleto

Use a câmera do seu celular para escanear o código de barras do boleto ou insira manualmente os números que constam no documento.

Então, verifique se todas as informações estão corretas.

Escolha a data de pagamento

Se você estiver pagando um boleto com vencimento em um feriado, escolha a data para que o pagamento seja processado no próximo dia útil.

Confirme a operação

Revise todas as informações antes de confirmar o pagamento. Sendo assim, certifique-se de que não haja erros nos dados do boleto e que a data de pagamento seja a desejada.

Mantenha comprovantes

Desse modo, após realizar o pagamento, guarde o comprovante para futuras referências.

Verifique seu extrato bancário

Por fim, depois do pagamento, monitore sua conta bancária para garantir que tenha êxito no processamento do boleto. Isso é fundamental para evitar cobranças indevidas e juros.

Agora que você já sabe como fica o vencimento dos boletos com o feriado, fique atento para não atrasar o pagamento e assim, evitar juros e multas!