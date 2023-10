Se você pensa em seguir carreira pública, pode se perguntar como funciona a progressão de carreira do servidor. Afinal, além da estabilidade e dos salários acima da média nacional, o serviço público oferece também a oportunidade de crescimento profissional.

No entanto, nem todas as instituições e órgãos ligados ao governo oferecem esse benefício aos seus colaboradores. Por isso, é muito importante estar atento e pesquisar sobre cada entidade antes de prestar concurso e se candidatar a uma vaga.

E para te ajudar com isso, hoje vamos explicar como a progressão de carreira funciona. Além disso, dar exemplos de órgãos e áreas que oferecem essa oportunidade. Portanto, não deixe de ler até o final para esclarecer todas as suas dúvidas a respeito desse assunto.

Como funciona a progressão de carreira em concurso público?

Para garantir melhores condições de trabalho, valorização e motivação dos servidores públicos, muitas instituições oferecem a progressão de carreira como um benefício.

Assim, essa oportunidade permite que os funcionários alcancem patamares superiores, tanto em termos de remuneração quanto de responsabilidades assumidas. Porém, mais uma vez é importante ressaltar que nem todos os órgãos públicos oferecem essa possibilidade.

O que é progressão de carreira no serviço público?

A progressão de carreira no serviço público refere-se ao avanço do servidor em sua carreira, seja em níveis salariais ou categorias funcionais. Aliás, mediante cumprimento de requisitos pré-estabelecidos pela instituição.



A saber, essa evolução pode ocorrer de diferentes maneiras, como por:

Tempo de serviço;

Avaliação de desempenho;

Cursos de capacitação;

Experiência profissional.

Ou, ainda, uma combinação entre esses requisitos.

É válido ressaltar também que a progressão não ocorre de forma automática, mas exige esforço e dedicação do servidor para alcançar as etapas subsequentes. Além disso, cada instituição possui suas próprias regras e critérios para a progressão, o que torna o processo variável entre órgãos.

Exemplos de instituições que praticam a progressão de carreira

Veja a seguir algumas instituições que costumam oferecer a oportunidade de crescimento para seus servidores.

1. Receita Federal do Brasil

A Receita Federal adota a progressão por meio de classes (A, B, C, D, etc.), em que o servidor sobe de categoria conforme o tempo de serviço, experiência comprovada e aprovação em cursos de capacitação interna.

Portanto, é uma boa oportunidade para quem quer o “combo” completo do serviço público, ou seja, bons salários, estabilidade, prestígio e oportunidade de crescimento.

2. Agências Reguladoras (ANVISA, ANATEL, ANEEL, entre outras)

Essas agências adotam a progressão por meio de avaliação de desempenho e qualificação profissional dos servidores. Assim, elas aplicam critérios específicos para cada categoria, como tempo mínimo de experiência, diplomas acadêmicos e cursos de capacitação.

3. Caixa Econômica Federal (CEF)

A Caixa possui duas categorias básicas de servidores, sendo de Técnico Bancário e a Carreira Profissional, com diversos cargos de nível superior. Desse modo, tanto uma quanto a outra categoria possuem planos de carreira, com base em desempenho, tempo de serviço e até mesmo de jornada de trabalho.

Inclusive, um novo concurso da Caixa está para sair já no começo de 2024. Então, se você quiser aproveitar todos os benefícios oferecidos, pode começar a se preparar.

4. Carreira na área de Educação

Os professores e demais profissionais da área de educação também têm a oportunidade de aproveitar a progressão de carreira. Isso porque, de acordo com a Lei n° 11.738/2008, “todos os profissionais do magistério, assim compreendidos os que desenvolvem atividades de docência ou de suporte à docência, devem ser abrangidos pelo plano de carreira e remuneração”.

Então, pedagogos, diretores, inspetores, orientadores e demais trabalhadores do corpo docente também podem crescer profissionalmente. Assim como, claro, ganhar mais ao longo de suas carreiras.

Importância da progressão de carreira no serviço público

A progressão de carreira no serviço público desempenha um papel fundamental para estimular a motivação, aprimorar o desempenho profissional e reter talentos nas instituições.

Afinal, esse benefício promove um ambiente de trabalho mais atrativo. Desse modo, incentivando os servidores a buscarem constante capacitação e aprimoramento, além de recompensar aqueles que demonstram bom desempenho e dedicação.

Como já dissemos antes, a carreira pública atrai pela estabilidade, pelo prestígio que trabalhar em algumas entidades traz, e também pelas boas remunerações. No entanto, em algumas áreas, a carreira pode apresentar certa estagnação e deixar os trabalhadores desmotivados.

Sem contar que a iniciativa privada também pode acabar atraindo os melhores profissionais exatamente por oferecer um espaço mais competitivo e dinâmico. Todavia, isso prejudica não só a máquina pública, mas também a população à qual ela serve.

Portanto, a importância da progressão de carreira vai bem além do âmbito pessoal do trabalhador.