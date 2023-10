como funcionam as questões de Artes?

O primeiro dia de provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, está se aproximando. Assim, muitos estudantes querem saber como cada disciplina será cobrada no exame.

Uma das disciplinas cobradas pelo ENEM é Artes, que estará presente no primeiro dia de aplicação das provas.

Para que você possa entender como essa disciplina é cobrada pela prova do ENEM e quais são os tópicos mais abordados, separamos um resumo completo. Confira!

Como funciona a prova de Artes no ENEM?

A disciplina de Artes faz parte da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM, presente no primeiro dia de provas. Das 45 questões de Linguagens e Códigos, 5 irão abordar temas de Artes.

Felizmente, a prova de Artes do ENEM não é muito conteudista e, dessa forma, o candidato não precisa memorizar nomes e datas para alcançar uma boa pontuação. Para conseguir um bom desempenho nas questões dessa prova, o estudante deve saber dominar as principais vanguardas artísticas. Ainda, é muito importante que o candidato seja capaz de relacionar cada uma das obras artísticas propostas pelas questões ao contexto histórico em que elas foram produzidas, considerando também aspectos sociais.

Além disso, devemos mencionar também que temas de Artes podem ser cobrados em questões interdisciplinares do ENEM, ao lado de disciplinas como história, sociologia e geografia.

Por fim, não se esqueça de analisar muito bem os textos presentes em cada uma das questões de Artes do ENEM, uma vez que eles podem conter informações importantes que irão te ajudar a resolver a questão.

Artes no ENEM 2023: quais são os temas mais cobrados pelas questões?



Existem algumas temas que são abordados com muita frequência pelas questões de Artes do ENEM. Dessa forma, é importante que você revise esses assuntos antes do ENEM 2023 para turbinar a sua preparação.

Veja quais são os temas mais cobrados pelas questões de Artes do ENEM:

Arte Contemporânea

A arte contemporânea é muito abordada pela prova do ENEM, sendo responsável por mais de 60% das questões. Esse tipo de arte começou a ser produzido na segunda metade do século XX e persiste até os dias atuais.

Dentro desse tema, o ENEM costuma abordar tópicos diversos. Um deles é a perfomance, ou seja, o tipo de arte que utiliza diversos elementos para compor uma obra, como o corpo humano, objetos e a dança.

Além disso, também devemos mencionar as instalações, muito abordadas pela prova. As instalações acontecem quando um artista cria um ambiente artístico. Nesse tipo de produção, pintura, escultura e outros materiais são usados ao mesmo tempo para ativar um determinado espaço arquitetônico.

Por fim, produções artísticas como o hip-hop, o grafite e a body art também são cobradas com frequência pelas questões de artes do ENEM e não podem ficar de fora dos seus estudos.

Arte Moderna

A arte moderna é muito importante para a história da arte brasileira, especialmente devido ao acontecimento da Semana de Arte Moderna, em 1922. Estude com atenção os principais artistas e obras que estiveram presentes nesse evento.

Xilogravura nordestina

Em relação ao Brasil, a prova do ENEM aborda com frequência a produção de xilogravuras nordestinas.

A xilogravura é produzida a partir de uma técnica de gravura que utiliza madeira para realizar a reprodução da imagem gravada sobre o papel. Elas são fundamentais, por exemplo, para a literatura de cordel, já que os cordéis são produzidos com capas de xilogravuras.

Vanguardas Europeias

As vanguardas europeias foram movimentos artísticos que surgiram no início do século XX com o objetivo de romper com o tipo de arte produzida até então e com a influência da academia sobre as produções.

Ao todo, seis diferentes vanguardas europeias foram criadas no século XX. São elas:

Fauvismo;

Expressionismo;

Cubismo;

Futurismo;

Surrealismo;

Dadaísmo.

É importante que o estudante conheça as principais características de cada uma das vanguardas europeias para o ENEM.