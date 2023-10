Como impedir que o controle remoto da TV controle duas TVs 2023

Muitas vezes temos duas TVs em nossa casa para emocionar nossa experiência visual. No entanto, às vezes pode ser problemático para você quando o controle remoto de uma TV também opera a outra. São muitos os casos em que os usuários relataram que o controle remoto de uma TV também controla a outra TV, mesmo que seja de marca diferente. Isso está causando muitos problemas e frustrando-os, pois os comandos também estão sendo dados à segunda TV, mesmo que eles não queiram. Sabemos que pode ser frustrante para você na maioria dos casos, por isso estamos aqui com este guia. Neste guia, explicaremos o “Como impedir que o controle remoto da TV controle duas TVs”maneiras que irão ajudá-lo a resolver os problemas que você está enfrentando. Então, vamos começar.

Por que controlar remotamente duas TVs ao mesmo tempo?

Muitos usuários podem ficar confusos sobre como o controle remoto controla duas TVs ao mesmo tempo. Eles não entendem como isso pode acontecer, pois o controle remoto e a TV podem ser diferentes, podem ser de marcas diferentes, etc. A resposta é muito simples: pode acontecer. Isso pode acontecer porque o controle remoto e a TV possuem algumas funcionalidades por meio das quais as TVs podem suportar vários controles remotos. Até os controles remotos possuem recursos pelos quais podem controlar as diferentes TVs.

Pode ajudar os usuários que não possuem o controle remoto original que adquiriram na compra da TV. Mas, ao mesmo tempo, pode ser problemático, pois pode causar problemas aos usuários que possuem várias TVs no mesmo local em casa. Estamos aqui com algumas maneiras que irão ajudá-lo a resolver o problema que você está enfrentando. Portanto, se você também estiver enfrentando o mesmo problema, verifique este guia até o final para saber mais sobre ele.

Como impedir que o controle remoto da TV controle duas TVs

Existem várias maneiras pelas quais você poderá impedir que o controle remoto da TV controle duas TVs. Vamos listá-los abaixo; certifique-se de verificá-los abaixo.

Desative as opções de controles remotos universais

A primeira maneira pela qual você pode enfrentar o problema de controlar duas TVs ao mesmo tempo é o recurso Controles Remotos Universais. Este recurso está ativado em muitas TVs desde o início para que você possa controlar a TV e outros dispositivos a partir do mesmo controle remoto. No entanto, também pode causar o problema porque, se você estiver usando outros controles remotos, às vezes funcionará mesmo sem emparelhamento. Portanto, você deve desativar o recurso quando estiver enfrentando o problema. Listamos as etapas abaixo para você; certifique-se de verificá-los quando encontrar o problema na sua TV.

Abre o teu televisão .

. Pegue seu controle remoto e abra o Cardápio .

. Vá para Configurações da sua televisão.

da sua televisão. Agora, encontre a opção de Remotos ou Controles .

ou . Você tem que encontrar a opção de Controle remoto universal nisso.

nisso. Selecione a opção e desabilitar isto.

isto. Digite o código dos últimos quatro dígitos do controle remoto universal.

Depois disso, verifique se o problema que você estava enfrentando ao dar o comando para a TV foi resolvido ou não.

Compre diferentes controles remotos

Esta é a segunda forma para os usuários que não precisam desabilitar a opção de Controles Remotos Universais. Dessa forma, basta comprar controles remotos diferentes para ambas as TVs para resolver o problema que você está enfrentando. Sim, existem alguns controles remotos universais que funcionam especificamente para a TV com a qual estão emparelhados. Se você não for emparelhá-lo com a TV que possui, não funcionará. Então você tem que comprar esses controles remotos para ambas as TVs. Depois disso, você deve emparelhá-los com a TV desejada. Certifique-se de emparelhar um controle remoto com uma TV. Quando terminar, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Use fitas de bloqueio

Os usuários que não querem investir na compra de novos controles remotos e são preguiçosos como eu podem experimentar esta forma simples de resolver o problema que estão enfrentando. Usaremos as fitas comumente disponíveis em nossa casa para resolver o problema que você está enfrentando. Você precisa simplesmente colar a fita na área de luz laser da TV de onde ela está recebendo o sinal.

Isso ajudará a bloquear o sinal recebido do controle remoto e a TV que você deseja controlar funcionará corretamente. Porém, existe o problema de você ter que continuar removendo/colando as fitas sempre que precisar usar a outra. Então isso vai ser agitado para você, então você tem que pensar sobre isso. Você também pode tentar colocar roupas grossas na TV para resolver o problema.

Mude a posição da TV

Se não quiser tentar nenhuma das etapas acima, você pode tentar mudar a posição da TV para o lado oposto ou para outro lugar onde ela não possa receber o sinal do único controle remoto. Isso também ajudou muitos usuários a resolver os problemas que enfrentavam devido ao controle remoto. Portanto, você pode tentar isso se não tiver nenhum requisito para ter as duas TVs em um único cômodo, pois também pode ajudá-lo a resolver o problema sem implementar as etapas acima.

Empacotando

Muitos usuários enfrentam o problema de controlar duas TVs com um único controle remoto. Neste guia, tentamos ajudar esses usuários com algumas maneiras simples. Esperamos que os métodos tenham sido bem explicados para que você consiga resolver o problema que está enfrentando.

