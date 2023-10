Se você é fã do Plex Media Server, com certeza já deve ter ouvido falar do Jellyfin. Principalmente, Jellyfin é a melhor alternativa ao Plex Media Server se você não deseja pagar exorbitantes ou qualquer coisa para assistir seus programas de TV e filmes favoritos que você já possui. No entanto, como sempre, muitas pessoas não sabem como podem instalar e configurar o Jellyfin na Samsung Smart TV. Felizmente, se você for um desses, este guia irá ajudá-lo.

É possível instalar o Jellyfin na Samsung Smart TV?

Embora o Jellyfin não seja feito especificamente para TVs Samsung Tizen, com algumas dicas e truques, você poderá instalar e configurar o Jellyfin na Samsung Smart TV. No entanto, o processo pode parecer um pouco complicado no início, mas depois de ler o guia com atenção, não deverá ser tão difícil.

No entanto, a resposta a esta pergunta é definitivamente sim, porque este guia é sobre isso. Se você já pensou que o Jellyfin está disponível apenas para Android, Windows e Linux, você está parcialmente certo. Aqui, mostraremos como você pode instalar o jellyfin na Samsung Smar TV.

Como instalar e configurar o Jellyfin na Samsung Smart TV?

Felizmente, ser um software de código aberto tem seu próprio conjunto de vantagens. E é por isso que os desenvolvedores e colaboradores encontraram uma maneira de instalar e configurar o jellyfin na Samsung Smart TV com algumas reviravoltas.

Etapa 1: Baixe o Jellyfin

Você pode estar pensando que o primeiro passo deveria estar relacionado a algum trabalho na TV. No entanto, esse não é o caso da Samsung Smart TV. Para instalar o Jellyfin na sua Smart TV Samsung, você precisará baixar o Jellyfin no seu PC e depois instalá-lo na sua smart TV. Embora isso possa parecer um pouco intimidante, não é.

Lembre-se de que este é um procedimento de nível avançado. Portanto, certifique-se de seguir este guia o máximo que puder. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

No seu PC com Windows, baixe o Tizen Studio. Aqui está o link. Agora, vá para esta página do GitHub e baixe Jellyfin.wgt. Está presente na parte inferior. Certifique-se de não baixar nenhum arquivo Master ou de pré-lançamento. Instale o Tizen Studio no seu PC e certifique-se de que o seu PC e a Samsung Smart TV estejam conectados ao mesmo WiFi. Se você não sabe o seu IP, clique no botão Iniciar e digite CMD e pressione Digitar. Na janela do prompt de comando, digite: ipconfig /todos e pressione Enter. Agora, verifique o “Endereço IPv4:” Anote em algum lugar.

É isso. Agora, você precisa seguir com a próxima etapa e seguir em direção à sua Samsung Smart TV, pois a próxima etapa envolve trabalhar com ela.

Etapa 2: ativar o modo de desenvolvedor na Samsung Smart TV

O primeiro passo para instalar e configurar o Jellyfin na Samsung Smart TV é ativar o modo de desenvolvedor. Por padrão, o modo de desenvolvedor nunca está ativado e você também não deve ativá-lo se tiver crianças em casa usando a TV.

O Modo Desenvolvedor, como dito, na TV Samsung desbloqueia uma arquitetura poderosa e complicada que só é benéfica quando você planeja fazer algo agressivo. Dito isso, aqui estão as etapas para ativar o modo de desenvolvedor na Samsung Smart TV:

Ligue sua Smart TV Samsung. Quando estiver na tela inicial, usando o controle remoto, clique em Aplicativos. Agora, enquanto estiver no Aplicativos Page, no seu controle remoto, digite diretamente 12345. Agora você verá um botão para ativar o modo de desenvolvedor. Faça isso. A seguir, insira o endereço IP do computador, conforme já discutido em Passo 1. Espero que você tenha escrito isso em algum lugar. Agora, reinicie sua TV. Quando sua TV reiniciar, vá para a página de aplicativos e você verá o modo de desenvolvedor escrito na parte superior.

Etapa 3: instalação e configuração do Jellyfin na Samsung Smart TV

Agora vem a terceira etapa do nosso guia e provavelmente a mais importante. Isso ocorre porque fazer isso errado pode quebrar seu sistema. E fazer isso da maneira certa abrirá portas para um mundo cheio de possibilidades onde você poderá assistir seus filmes e programas de TV favoritos de forma totalmente gratuita. Se você estiver pronto, prossiga com estas etapas:

Quando você conseguir ver sua Samsung Smart TV no modo de desenvolvedor, ligue o PC. Inicie o Tizen Studio que você instalou anteriormente. Depois de aberto, vá para o Gerenciador de dispositivos remotos. Clique no ícone + e defina um nome para sua TV e insira também o endereço IP. Este endereço IP é o mesmo que você escreveu antes. Atribua uma porta para sua TV. Por padrão, a porta é 26101. Clique em Adicionar. Agora, vá para este endereço no seu PC: C:\tizen-studio\tools\ide\bin. Você pode ir até lá simplesmente seguindo este caminho ou copiando e colando na barra de endereço. Em seguida, clique com o botão direito em um espaço vazio e, no menu pop-up, clique em Abra no Terminal do Windows. Copie e cole este código: instalação do tizen -n Jellyfin.wgt -t . ABCD é o nome da sua TV que você configurou nas etapas acima. Se este código não funcionar, digite isto: .\tizen install -n Jellyfin.wgt -t .

Agora, o Jellyfin foi instalado com sucesso na sua Samsung Smart TV. Mantenha seu PC no mesmo estado e reinicie sua Samsung Smart TV. Se você vir um relógio girando na tela, espere até que ele desapareça e reinicie. Em seguida, ao ligar a TV, você poderá ver o aplicativo Jellyfin aparecendo na seção de aplicativos da sua Smart TV.

Etapa 4: configure e comece a assistir no Jellyfin

Agora que concluiu a etapa acima, você receberá um tapinha nas costas porque fez um ótimo trabalho. Como tudo está pronto, agora você pode trabalhar na biblioteca do Jellyfin e começar a transmiti-la na sua Samsung Smart TV. No entanto, trabalhar com Jellyfin está fora do escopo deste guia. Mas, ainda assim, iremos orientá-lo um pouco.

Em primeiro lugar, considerando que você já carregou seus programas de TV e filmes favoritos no Jellyfin, você pode começar a assisti-los na sua Samsung Smart TV. Agora, na sua Smart TV, abra a Internet. Agora, insira este URL: https:/severIP:8096. Aqui, serverIP significa o endereço IP que você usou durante todo o processo.

Agora, insira o nome de usuário e a senha que você definiu no Jellyfin e sua Smart TV estará pronta para transmitir conteúdo do aplicativo Jellyfin. Alternativamente, você também pode fazer isso no aplicativo Jellyfin, apenas certifique-se de estar conectado à mesma rede WiFi onde os arquivos estão hospedados.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode configurar e instalar o Jellyfin em uma Smart TV Samsung. Esperamos que, depois de ler este guia, você tenha instalado com sucesso o Jellyfin em sua Samsung Smart TV. No entanto, se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

