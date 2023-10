Como instalar e configurar o Plex Media Server 2023

Plex é uma excelente plataforma que permite compartilhar sua videoteca com amigos e familiares, ou qualquer pessoa. Na era digital de hoje, onde Netflix e Prime Video são nossa única porta de entrada de entretenimento, o Plex Media Server é uma vantagem para nós, principalmente por causa de sua biblioteca personalizada e de seus recursos. Embora o Netflix e o Prime Video possam ter muitos programas, você nunca os assistirá em sua vida. Nesse caso, Servidor de mídia Plex é a sua melhor aposta porque contém todos os programas e filmes que você carregou.

Contudo, o principal problema do Servidor de mídia Plex é o complicado processo de instalação e configuração, que muitas pessoas não conhecem. Como resultado, aqui está nosso guia para ajudá-lo a instalar e configurar o servidor de mídia Plex e começar. Também explicaremos como você pode compartilhá-los com seus amigos e familiares.

O que é o Plex Media Server?

Plex Media Server é um aplicativo de software que permite transmitir sua coleção de mídia pessoal para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. É como ter seu próprio Netflix pessoal, mas com o conteúdo que você escolher.

No entanto, para usar o Plex, primeiro você precisa instalar o software Plex Media Server em um computador ou dispositivo NAS. É aqui que você armazenará todos os seus arquivos de mídia, como filmes, programas de TV, músicas e fotos. Assim que o servidor estiver instalado e funcionando, você poderá instalar o aplicativo Plex em qualquer dispositivo do qual deseja transmitir, como uma smart TV, console de jogos, smartphone ou tablet.

Depois de fazer login no aplicativo Plex, você poderá ver todos os seus arquivos de mídia organizados em uma interface simples e fácil de usar. Você pode navegar por gênero, título ou até mesmo data de lançamento. O Plex também oferece diversos recursos para tornar sua experiência de streaming ainda melhor, como legendas, transcodificação automática para diferentes dispositivos e controle dos pais.

Uma das melhores coisas do Plex é que seu uso é totalmente gratuito. Existem alguns recursos premium pelos quais você pode pagar, como transmissão de TV ao vivo e funcionalidade DVR, mas os recursos principais são todos gratuitos.

Como instalar e configurar o Plex Media Server 2023

Aqui, examinaremos todos os detalhes que você precisa instale e configure seu Plex Media Server:

Etapa 1: escolha seu hardware

A primeira etapa para instalar e configurar seu Plex Media Server é escolher um hardware compatível. Você pode usar um dispositivo NAS dedicado ou um computador desktop normal para hospedar seu servidor Plex.

Os dispositivos NAS geralmente são considerados melhores porque possuem slots para discos rígidos. Isso significa que você pode adicionar facilmente mais espaço de armazenamento ou trocar unidades, se necessário. Alguns dispositivos NAS também possuem recursos que melhoram o streaming, como aceleração de hardware de vídeo 4K. No entanto, os dispositivos NAS podem ser caros e você pode não precisar de um se já tiver um PC potente.

Os computadores desktop são naturalmente uma opção melhor porque você pode atualizá-los sempre que necessário. Escusado será dizer que você pode jogar extremamente bem se não estiver com vontade de fazer streaming do Plex. Se você já possui um PC desktop com um processador decente, bastante espaço de armazenamento e uma conexão sólida com a Internet, basta fazer o download para ter seu próprio servidor Plex. No entanto, lembre-se de que o streaming de conteúdo pode afetar o desempenho de outras tarefas de computação em seu computador desktop.

Em última análise, a melhor maneira de decidir se deseja usar um dispositivo NAS ou um computador desktop para o seu servidor Plex é considerar suas necessidades, orçamento e quanto trabalho você deseja investir na construção de seu próprio servidor.

Etapa 2: instale a mídia Plex

Depois de escolher o hardware ou qual dispositivo deseja usar para hospedar seu servidor Plex, a próxima etapa é baixar e instalar o aplicativo Plex Media Server. Se você ainda não tem uma conta Plex, precisará criar uma. Aqui está o link para o Plex Media Server se você estiver tendo problemas para encontrá-lo.

Depois de baixado, prossiga com a instalação seguindo as instruções na tela. Em seguida, depois que o Plex Media Server estiver instalado, você não verá um aplicativo em seu dispositivo que possa usar para interagir com ele ou para enviar vídeos. Em vez disso, você precisará usar o Plex Web App, que é um front-end baseado em navegador para o servidor.

O Plex Web App é onde você poderá gerenciar seu servidor Plex e todas as suas mídias. Você pode criar bibliotecas para seus filmes, programas de TV, músicas e fotos. Você também pode escolher quais bibliotecas deseja compartilhar com outras pessoas.

Etapa 3: configure sua biblioteca

Agora vem uma parte um pouco complicada. No entanto, isso depende inteiramente de como você conseguiu configurar a biblioteca em seu PC ou outro dispositivo de armazenamento, pois você terá que carregá-los para o servidor Plex. Ao configurar o Plex Libary, você também tem a opção de gerenciar plug-ins Plex.

É aqui que você armazenará seus arquivos de filme. Você pode adicionar várias pastas a uma única biblioteca, o que é uma ótima maneira de organizar sua mídia. Por exemplo, se você tiver seus filmes organizados por gênero, poderá criar uma pasta para cada gênero e adicionar essas pastas à sua biblioteca de Filmes.

Isso torna mais fácil navegar e assistir seus filmes sem ter que se preocupar com onde eles estão realmente armazenados. Por exemplo, se você tiver seus filmes espalhados por três discos rígidos separados, poderá adicionar cada unidade à sua biblioteca de filmes e o Plex os consolidará automaticamente em uma única visualização.

Ao abrir a interface da Web ou back-end do Plex Server, clique no botão Procure a pasta de mídia botão. Agora, um explorador de arquivos será aberto, onde você poderá escolher e enviar seus filmes e programas favoritos que deseja compartilhar com seus amigos. É isso. Você não precisa escolher nenhuma opção que diga Salvar ou OK.

Etapa 4: instale o aplicativo Plex em telefones ou dispositivos de streaming

Agora que tudo está pronto, tudo que você precisa fazer é instalar o aplicativo Plex em todos os seus dispositivos. No entanto, de acordo com relatórios recentes, este serviço não é gratuito para todos os dispositivos. O Plex está pedindo às pessoas que paguem se desejarem transmitir vários usuários em seu próprio servidor.

Geralmente você pode encontrar o Plex em qualquer loja de aplicativos do seu dispositivo, mas se estiver com problemas, verifique a página de download do Plex.

Depois de instalar o aplicativo Plex em seu dispositivo, faça login com sua conta Plex e todas as suas bibliotecas estarão lá esperando por você. Você também pode convidar outros usuários para suas bibliotecas para que eles possam compartilhar sua coleção de filmes com curadoria.

Qual é o preço de um servidor Plex Media?

De acordo com nossas fontes, o Plex Media Server é gratuito para uso e distribuição. No entanto, recentemente eles mudaram para um plano de preços premium. Embora o upload de filmes e programas não custe um centavo. Mas quando você deseja que seus amigos e familiares possam transmitir os mesmos filmes e programas de sua biblioteca pessoal, eles terão que desembolsar dinheiro.

Por enquanto, o valor é $ 4,99 por mês, $ 39,99 por anoou US$ 119,99 para uma assinatura vitalícia. Se você tiver acesso a filmes e programas gratuitos e baixá-los regularmente, o Plex Media Server pode ser uma escolha viável, pois isso o salvará dos horrores do Netflix, Hulu, Prime Video e Disney +. Sempre que você adquirir um filme novo, basta carregá-lo no Plex e todos os seus amigos e familiares poderão assistir juntos.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui como você pode baixar, instalar e configurar o Plex Server. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Porém, se você ainda tiver alguma dificuldade ou problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: