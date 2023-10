Como isso aconteceu? Surgem questões sobre a capacidade de inteligência de Israel após o ataque do Hamas

Fou palestinos em Gaza, os olhos de Israel nunca estão muito longe. Drones de vigilância zumbem constantemente nos céus. A fronteira altamente protegida está repleta de câmeras de segurança e soldados de guarda. As agências de inteligência utilizam fontes e capacidades cibernéticas para extrair um grande número de informações.

Mas os olhos de Israel pareciam ter sido fechados na preparação para um ataque sem precedentes do grupo militante Hamas, que derrubou as barreiras fronteiriças israelitas e enviou centenas de militantes a Israel para realizar um ataque descarado que matou centenas e empurrou a região em direção ao conflito.

As agências de inteligência de Israel ganharam uma aura de invencibilidade ao longo das décadas devido a uma série de conquistas. Israel frustrou conspirações semeadas na Cisjordânia, supostamente perseguiu agentes do Hamas em Dubai e foi acusado de matar cientistas nucleares iranianos no coração do Irão. Mesmo quando os seus esforços falharam, agências como a Mossado Shin Bet e a inteligência militar mantiveram sua mística.

Jornalista da Al Jazeera em Israel morre de medo após ataque com míssil nas proximidades

Mas o ataque do fim de semana, que apanhou Israel desprevenido num importante feriado judaico, coloca essa reputação em dúvida e levanta questões sobre a prontidão do país face a um inimigo mais fraco mas determinado. Mais de 24 horas depois, os militantes do Hamas continuaram a combater as forças israelitas dentro do território israelita e dezenas de israelitas estavam em cativeiro do Hamas em Gaza.

“Este é um grande fracasso”, disse Yaakov Amidror, ex-conselheiro de segurança nacional do Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu. “Esta operação prova na verdade que as capacidades (de inteligência) em Gaza não eram boas.”

Esta operação prova na verdade que as capacidades (de inteligência) em Gaza não eram boas

Amidror se recusou a oferecer uma explicação para o fracasso, dizendo que as lições devem ser aprendidas quando a poeira baixar.

O contra-almirante Daniel Hagari, o principal porta-voz militar, reconheceu que o exército deve uma explicação ao público. Mas ele disse que agora não é o momento. “Primeiro lutamos, depois investigamos”, disse ele.

Ataque do Hamas: alguns dizem que é muito cedo para culpar a inteligência

Alguns dizem que é muito cedo para atribuir a culpa apenas a uma falha de inteligência. Apontam para uma onda de violência de baixo nível na Cisjordânia que transferiu alguns recursos militares para lá e para o caos político que assola Israel devido às medidas tomadas pelo governo de extrema-direita de Netanyahu para reformar o poder judicial. O controverso plano ameaçou a coesão das poderosas forças armadas do país.

Mas a aparente falta de conhecimento prévio da conspiração do Hamas será provavelmente vista como a principal culpada na cadeia de acontecimentos que levou ao ataque mais mortífero contra israelitas em décadas.

Israel retirou tropas e colonos da Faixa de Gaza em 2005, privando-o do controlo rigoroso dos acontecimentos no território. Mas mesmo depois de o Hamas ter invadido Gaza em 2007, Israel parecia manter a sua vantagem, utilizando inteligência tecnológica e humana.

Afirmava conhecer a localização precisa da liderança do Hamas e parecia prová-lo através dos assassinatos de líderes militantes em ataques cirúrgicos, por vezes enquanto dormiam nos seus quartos. Israel sabe onde atacar os túneis subterrâneos usados ​​pelo Hamas para transportar combatentes e armas, destruindo quilómetros de passagens ocultas.

Apesar dessas capacidades, o Hamas conseguiu manter o seu plano em segredo. O ataque feroz, que provavelmente levou meses de planeamento e treino meticuloso e envolveu a coordenação entre vários grupos militantes, parecia ter passado despercebido ao radar da inteligência de Israel.

Amir Avivi, um general israelita reformado, disse que sem uma posição segura dentro de Gaza, os serviços de segurança de Israel passaram a depender cada vez mais de meios tecnológicos para obter informações. Ele disse que militantes em Gaza encontraram formas de escapar a essa recolha de informações tecnológicas, dando a Israel uma imagem incompleta das suas intenções.

“O outro lado aprendeu a lidar com o nosso domínio tecnológico e parou de usar tecnologia que poderia expô-lo”, disse Avivi, que serviu como canal para materiais de inteligência sob um ex-chefe do Estado-Maior militar. Avivi é presidente e fundador do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, um grupo agressivo de ex-comandantes militares.

O Hamas “voltou à idade da pedra”

“Eles voltaram à Idade da Pedra”, disse ele, explicando que os militantes não usavam telefones ou computadores e conduziam seus negócios delicados em salas especialmente protegidas contra espionagem tecnológica ou clandestinidade.

Shani Louk, o tatuador declarado morto após ser sequestrado pelo HamasRoberto Ortega

Mas Avivi disse que o fracasso vai além da simples recolha de informações e que os serviços de segurança de Israel não conseguiram reunir uma imagem precisa da informação que estavam a receber, com base no que ele disse ser um equívoco em torno das intenções do Hamas.

Nos últimos anos, o sistema de segurança de Israel tem visto cada vez mais o Hamas como um actor interessado em governar, procurando desenvolver a economia de Gaza e melhorando o nível de vida da população. Os 2,3 milhões de habitantes de Gaza. Avivi e outros dizem que a verdade é que o Hamas, que apela à destruição de Israel, ainda vê esse objectivo como a sua prioridade.

Nos últimos anos, Israel permitiu que até 18 mil trabalhadores palestinianos de Gaza trabalhassem em Israel, onde podem ganhar um salário cerca de 10 vezes superior ao do empobrecido enclave costeiro. O sistema de segurança viu essa cenoura como uma forma de manter relativa calma.

Na prática, centenas, senão milhares, de homens do Hamas preparavam-se durante meses para um ataque surpresa, sem que isso tivesse vazado

“Na prática, centenas, senão milhares de homens do Hamas prepararam-se para um ataque surpresa durante meses, sem que isso tivesse vazado”, escreveu Amos Harel, um comentador de defesa, no diário Haaretz. “Os resultados são catastróficos.”

Os aliados que partilham informações de inteligência com Israel disseram que as agências de segurança estavam a interpretar mal a realidade.

Um funcionário da inteligência egípcia disse que o Egito, que muitas vezes atua como mediador entre Israel e o Hamas, conversou repetidamente com os israelenses sobre “algo grande”, sem dar mais detalhes.

Foi assim que as pessoas tentaram escapar de uma rave atacada pelo HamasRoberto Ortega

Ele disse que as autoridades israelenses estavam concentradas na Cisjordânia e minimizaram a ameaça de Gaza. O governo de Netanyahu é composto por apoiantes dos colonos judeus da Cisjordânia que exigiram uma repressão da segurança face à crescente onda de violência no país ao longo dos últimos 18 meses.

“Nós os avisamos que uma explosão da situação está chegando, e muito em breve, e seria grande. Mas eles subestimaram tais avisos”, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o conteúdo. de discussões sensíveis sobre inteligência com a mídia.

Israel também tem estado preocupado e dilacerado pelo plano de revisão judicial de Netanyahu. Netanyahu recebeu repetidos avisos dos seus chefes de defesa, bem como de vários antigos líderes das agências de inteligência do país, de que o plano divisionista estava a minar a coesão dos serviços de segurança do país.

Martin Indyk, que serviu como enviado especial para as negociações israelo-palestinianas durante a administração Obama, disse que as divisões internas sobre as mudanças legais foram um factor agravante que contribuiu para que os israelitas fossem apanhados desprevenidos.

“Isso perturbou as FDI de uma forma que, creio, descobrimos ser uma grande distração”, disse ele.