Como jogar Roblox desbloqueado na escola 2023

Roblox, a plataforma de jogos online imensamente popular, conquistou os corações de milhões de jogadores em todo o mundo com seus diversos jogos e experiências criados por usuários. No entanto, devido a preocupações com a distração e a manutenção de um ambiente de aprendizagem focado, muitas escolas restringem o acesso a sites de jogos como o Roblox durante o horário escolar. Embora seja essencial priorizar a educação, os alunos também merecem uma pausa para relaxar e se divertir no tempo livre. Neste guia completo, exploraremos vários métodos para desbloquear o Roblox e desfrutar de jogos com responsabilidade durante as férias escolares.

Por que as escolas bloqueiam o Roblox em seus computadores?

A decisão de bloquear sites de jogos como o Roblox nos computadores escolares é motivada por vários motivos:

Mantendo o foco: As escolas visam garantir que os alunos permaneçam atentos durante as aulas e evitem distrações desnecessárias, como jogos online. Preocupações com segurança: os sites de jogos podem apresentar riscos de segurança, incluindo possíveis malwares ou tentativas de phishing que podem comprometer a rede da escola. Gerenciamento de largura de banda: os jogos online, especialmente os multijogadores, podem consumir largura de banda substancial, resultando em velocidades de Internet mais lentas para atividades educacionais essenciais. Conteúdo inapropriado: Alguns jogos no Roblox podem conter conteúdo impróprio para ambiente escolar, sendo necessária a implementação de restrições de acesso.

Maneiras de desbloquear o Roblox na escola para jogar facilmente 2023

1. Ao desligar a sincronização (Chromebook):

Os Chromebooks são amplamente utilizados em ambientes educacionais e as restrições da escola podem estar vinculadas à sua conta do Google. Os Chromebooks usam o Google Chrome como navegador padrão. Você pode desativar a sincronização do Chrome e isso permitirá que você acesse o Roblox no Chromebook da sua escola:

Abrir cromada e clique no ícone do perfil no canto superior direito.

e clique no ícone do perfil no canto superior direito. A seguir, clique em A sincronização está ativada.

Na próxima página, clique em Desligar e confirme a desativação da sincronização.

Feito isso, acesse o Roblox através de uma nova janela do navegador.

Observe que este método pode não funcionar em todos os casos, pois algumas escolas utilizam medidas adicionais para bloquear sites de jogos.

2. Utilize VPN

Uma rede privada virtual (VPN) é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a acessar o Roblox, encapsulando o tráfego da Internet por meio de um servidor seguro localizado em uma região diferente. Para usar uma VPN:

Pesquise e escolha um provedor de VPN confiável que ofereça conexões de alta velocidade e fortes recursos de segurança.

Baixe e instale o aplicativo VPN no seu dispositivo.

Conecte-se a um servidor em um local fora da rede escolar.

Acesse o Roblox através do seu navegador ou do aplicativo Roblox.

3. Use um serviço de jogos em nuvem

Os serviços de jogos em nuvem permitem transmitir jogos remotamente, ignorando as restrições escolares. Esses serviços executam o jogo em seus servidores e transmitem a jogabilidade para o seu dispositivo, reduzindo a necessidade de instalação de jogos no computador da escola:

Pesquise e escolha um serviço de jogos em nuvem confiável que suporte Roblox.

Cadastre-se para uma conta e siga as instruções para começar a jogar.

4. Use o modo de desenvolvedor em seu Chromebook

Ativar o modo de desenvolvedor em seu Chromebook pode lhe dar mais controle sobre o sistema e permitir acesso a sites restritos. No entanto, é crucial observar que este procedimento pode anular a garantia e deve ser abordado com cautela:

Entre no modo de desenvolvedor pressionando Esc + Atualizar + Energia .

. Siga as instruções na tela para ativar o modo de desenvolvedor.

Acesse o Roblox através de uma nova janela do navegador.

5. Use um servidor proxy

Um servidor proxy atua como intermediário entre o seu dispositivo e a internet, contornando as restrições impostas pela rede da escola:

Encontre um proxy da web confiável que suporte Roblox.

Insira o URL do site Roblox na barra de URL do proxy.

Acesse o Roblox através do proxy e faça login na sua conta.

6. Usando Parsec

Parsec é uma plataforma de jogos em nuvem de baixa latência que permite transmitir jogos do seu PC doméstico para o dispositivo escolar:

Instale o Parsec no seu PC doméstico e configure uma conta.

Na escola, baixe o aplicativo Parsec no seu dispositivo e faça login.

Conecte-se ao seu PC doméstico via Parsec e jogue Roblox remotamente.

Conclusão

Concluindo, embora o desejo de jogar Roblox durante o horário escolar seja compreensível, a educação deve sempre permanecer a principal prioridade. As escolas implementam restrições aos websites para manter um ambiente de aprendizagem focado e proteger os alunos de potenciais riscos online. No entanto, se sua escola permite o uso de dispositivos pessoais durante os intervalos e no tempo livre, os métodos mencionados neste guia podem ajudá-lo a desfrutar dos jogos Roblox com responsabilidade.

Lembre-se de verificar as políticas da sua escola e obter permissão antes de tentar contornar as restrições. Use VPNs, serviços de jogos em nuvem ou proxies da web com responsabilidade e concentre-se em seus estudos durante o horário de aula. Equilibrar atividades de lazer com educação é essencial para uma jornada acadêmica completa e bem-sucedida. Feliz jogo!

Perguntas frequentes

1. É legal desbloquear o Roblox na escola?

É essencial respeitar as políticas e diretrizes da sua escola. Contornar as restrições da rede sem a devida autorização pode ser contra as regras da escola ou até mesmo as leis locais. Sempre peça permissão e garanta o cumprimento da política de uso da Internet da escola.

2. Há algum risco associado ao uso de VPNs ou proxies?

O uso de VPNs e proxies gratuitos ou não confiáveis ​​pode representar riscos de segurança, pois alguns podem rastrear suas atividades online ou expô-lo a conteúdo malicioso. Opte por serviços VPN e proxies da web confiáveis ​​que priorizem a privacidade e a segurança do usuário.

3. Posso ter problemas para desbloquear o Roblox na escola?

Acessar sites bloqueados sem a devida autorização pode levar a ações disciplinares. Certifique-se de se familiarizar com a política de uso da Internet da sua escola e usar esses métodos com responsabilidade e somente quando permitido.

