Nem todo mundo acredita que é possível juntar dinheiro ganhando pouco, porém, na verdade, tudo depende do contexto.

Algumas pessoas podem ter determinado estilo de vida que propicie que ela poupe um pouco todos os meses, enquanto outras podem enfrentar mais desafios para colocar isso em prática.

De toda forma, buscar não desistir é crucial para encontrar um equilíbrio nesse tipo de situação.

Pensando nisso, fizemos este guia com algumas dicas que podem te ajudar. Confira!

Como juntar dinheiro ganhando pouco?

Sabemos que nem sempre é fácil juntar dinheiro ganhando pouco, mas a determinação pode fazer toda a diferença nessas horas.

Além disso, o planejamento e a paciência em montar um plano adequado à sua realidade também é crucial. Veja alguns aspectos que podem ser considerados nesse sentido:

1. Tenha clareza da sua fonte de renda e gastos totais

Por mais óbvio que esse passo possa parecer, a verdade é que muitas pessoas querem aprender a juntar dinheiro ganhando pouco, mas na prática nem sabem quanto gastam em cada área de suas vidas.



Você também pode gostar:

Você sabe exatamente quanto gasta no mercado? Na farmácia? Com transporte?

Coloque tudo na ponta do lápis. Se possível, anote os gastos dos últimos três meses e veja se há algum tipo de padrão.

Isso pode te ajudar na hora de cortar pequenos gastos que só “sugam” o seu dinheiro.

2. Analise quais os gastos supérfluos e tente cortar o que for viável

Com as suas anotações atualizadas, verifique se há gastos supérfluos que podem ser cortados.

Lembrando que não estamos aqui para dizer que seus gastos com lazer são supérfluos, ok? Estamos aqui para dizer que você deve avaliar, com clareza, quais custos estão sendo acima do que deveria, para cortá-los e, assim, conseguir juntar dinheiro ganhando pouco.

3. Fique atento às tarifas bancárias

As tarifas bancárias podem ser uma armadilha silenciosa. Se você paga anuidade no cartão de crédito, por exemplo, será que vale a pena manter esse cartão?

Hoje em dia, é possível encontrar oportunidades sem custos, que podem reduzir esse gasto e fazer com que o dinheiro dessas tarifas seja guardado e usado em seus planos futuros.

4. Verifique os gastos automáticos no cartão de crédito

Outro cuidado que devemos ter quando queremos juntar dinheiro ganhando pouco é o de verificar possíveis gastos automáticos presentes no nosso cartão de crédito.

Quantas assinaturas você tem no cartão e, na prática, nem usa de verdade? Faça uma limpa nesse sentido e veja como cada valor a mais na conta faz a diferença.

5. Valorize cada real

Um ponto importante que não deve ser negligenciado na hora de juntar dinheiro ganhando pouco é o fato de você valorizar cada real que recebe.

Algumas pessoas podem achar que guardar R$ 20 no mês é pouco, o que não é verdade. Todo dinheiro poupado é importante e tem valor. Não deixe que a sociedade faça você desvalorizar o seu próprio dinheiro.

Quando damos valor para cada real guardado, aumentamos a chance de manter a disciplina de guardá-lo. Valorize o seu dinheiro!